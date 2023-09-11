Поверил на слово: рубль развернулся после заявлений на ВЭФ

Для борьбы с оттоком капитала необходимо ввести максимальный предел для рублевых переводов из России на уровне 100 млн рублей, предложил Костин. Заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов, комментируя это предложение заявил, что такая мера возможна и обсуждается.

По мнению аналитиков, августовское падение рубля — это заслуга спекулянтов, и в ближайшие недели доллар упадет до 85−90 рублей. Помощник президента РФ Максим Орешкин отметил, что ожидается «избыток валюты на рынке» из-за роста цены российской нефти Urals с 50−55 долларов до 70−75 долларов за бочку и августовского повышения ставки ЦБ РФ.

Для бюджета важнее рублевая стоимость барреля нефти. «Проблем с наполнением бюджета уже нет: “рублебочка” перешагнула цену в 7 000 рублей. Ждем конца сентября, когда нефтяные компании будут платить налоги. Цена на Urals выросла, значит валюты будет больше», — заявил управляющий директор GIF Global Invest Fund Сергей Попов.

Далее начинает работать бюджетное правило, когда Минфин выкупает валюту на Мосбирже в резерв при росте нефтегазовых доходов. Оптимальным для российской экономики является курс рубля на уровне 80−90 рублей за доллар, заявил ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов. И долгое время доллар стоил именно столько, но с августа началось падение рубля — ряд аналитиков говорили о низком возврате валютной выручки в Россию, которая оседала на зарубежных счетах российских экспортеров, что вызвало нехватку основной валюты на Мосбирже.

«Существует мнение, что избыток валюты оседает на офшорных счетах. Т.е. отток капитала происходит через рубли, лимит на вывод которых отсутствует, в то время как для валюты установлен лимит 1 млн долларов в месяц. Таким образом, валюта не доходит до российского рынка», — пояснил Сергей Попов.

Если предположить, что на офшоре происходит обмен валюты на рубли из-за чего валюта не доходит до российского рынка, то это потенциально может укрепить рубль. Но, с другой стороны, если ввести такие ограничения для компаний, то как они будут расплачиваться, например, за поставки? Поэтому ЦБ настороженно относится к таким предложениям и не спешит их реализовывать. Сергей Попов управляющий директор GIF Global Invest Fund

«К сожалению, нам не доступны прозрачные и конкретные цифры по выводу капитала из страны. Но намеки мы видим. Динамика рубля сейчас депрессивная при не самом плохом уровне экспорта», — рассказал инвестбанкир, автор телеграм-канала «Биткоган» Евгений Коган.

Так что можно сделать вывод, что основная причина падения рубля сейчас — это как раз отток денег из РФ. Ограничения сейчас есть на вывод денег в иностранной валюте в размере 1 млн долларов в месяц. А в рублях ограничений нет, т.е. это дает лазейку для вывода денег. Таким образом ввод ограничений и на вывод в рублях может поспособствовать росту российской валюты. Тут все зависит от жесткости вводимых ограничений, а данный вопрос еще обсуждается. Евгений Коган инвестбанкир

«Это один из возможных факторов давления на рубль, но не ведущий. Экспортёры и импортёры куда весомее в курсе», — отметил Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

По его мнению, вероятность одобрения таких ограничений — низкая. «И его значимость ниже иных факторов, и социально-психологический эффект может сыграть от обратного», — предупредил эксперт.

Но работать над снижением волатильности рубля просто необходимо. А технически оцениваем, что рубль готов уже пойти на укрепление и переписать даже те уровни, что видели на минимумах инвалют в августе. Михаил Зельцер эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Биржевой курс доллара начинал август с 92 рублей и превысил 101 рубль к середине августа, евро — начинал со 100 рублей и подорожал до 111 рублей к этому моменту.

В понедельник, 11 сентября, биржевой курс доллара к 16:30 мск упал на 1,9 рублей до 95,88 рублей, евро — на 1,9 рубля ниже 102,9 рублей.

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