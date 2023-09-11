Курс евро опустился ниже 103 рублей, доллар — ниже 96 рублей

К 16:40 курс евро составил 102,7 ₽/€. Курс доллара опустился до отметки 95,66 ₽/$, а китайская валюта — до 13,09 ₽ за юань.

По данным опросов Банка России, прогнозы независимых экспертов о макроэкономических показателях до 2026 года изменились после двух месяцев ослабления рубля. Оно, по данным ЦБ, вполне случайное, в расчетах аналитиков сопровождалось улучшением краткосрочных ожиданий по ВВП 2023 года, уровня реальных зарплат и безработицы.