17:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Курс евро опустился ниже 103 рублей, доллар — ниже 96 рублей

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 103 ₽/€ впервые с 28 августа.

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Источник: РИА "Новости"

К 16:40 курс евро составил 102,7 ₽/€. Курс доллара опустился до отметки 95,66 ₽/$, а китайская валюта — до 13,09 ₽ за юань.

Доллар от TradingView

По данным опросов Банка России, прогнозы независимых экспертов о макроэкономических показателях до 2026 года изменились после двух месяцев ослабления рубля. Оно, по данным ЦБ, вполне случайное, в расчетах аналитиков сопровождалось улучшением краткосрочных ожиданий по ВВП 2023 года, уровня реальных зарплат и безработицы.

Петр Бузлаев

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