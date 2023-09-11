Орешкин допустил профицит бюджета в 2024 году

Ситуация с доходами бюджета развивается по верхней границе ожиданий. По итогам года бюджет сложится с дефицитом 2% ВВП или меньше, что лучше параметров, заложенных на этот год. Наибольший позитив демонстрирует динамика ненефтегазовых доходов.

Орешкин отметил, что правительство проделало «очень серьезную работу по балансировке бюджета на ближайшую трехлетку». По его словам, показатели бюджетного баланса будут лучше ожиданий. Кроме того, при определенных сценариях возможен профицит бюджета, добавил он.

8 сентября премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о проекте федерального бюджета заявил, что дефицит федерального бюджета за январь — август составил ниже 1,5% ВВП за год. По итогам августа бюджет был исполнен с профицитом 230 млрд руб. По словам Мишустина, существенную роль сыграло увеличение ненефтегазовых доходов, превысивших 1,82 трлн руб. (+56,5% год к году). При этом нефтегазовые доходы восстановились, отметил премьер.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что темпы роста экономики РФ в этом году ускорялись от месяца к месяцу, поэтому можно полагать, что в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Еще в декабре 2022 г. вице-премьер Андрей Белоусов ожидал снижение ВВП в 2023 г. в пределах 1%, но уже в апреле 2023 г. Минэкономразвития прогнозировало рост экономики на 1,2%. В июле Мишустин заявил, что ВВП страны может вырасти более чем на 2%, если «не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств».