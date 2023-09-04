Спасайся сам. Китай укрепит рубль и скинет США с позиции лидера

На прошлой неделе власти Китая объявили о новой программе по поддержке экономики страны, которая уже несколько месяцев демонстрирует сильное замедление. Экономисты и инвесторы всего мира ждали, какие меры предпримет Пекин, чтобы переломить ситуацию.

Аналитики удручены показателями китайской экономики: производственная активность сокращается уже пять месяцев подряд, крупные строительные компании испытывают трудности. Замедляются и другие сектора экономики, снижается потребление энергоресурсов, юань дешевеет к доллару.

Третий месяц подряд идет сокращение экспорта из страны, причем в июле его спад составил 14,5%, отметил независимый аналитик Леонид Хазанов.

Одновременно в Китае наблюдается дефляция, слабая динамика в розничной торговле, снижение цен на жилье. В подобных условиях власти были КНР вынуждены предпринимать меры, чтобы разогреть экономику. Леонид Хазанов независимый аналитик

Одним из главных направлений по спасению экономики Китая и выступает оптимизация государственной политики в области жилищного кредитования. Начиная с 25 сентября заемщики могут подать заявление на снижение процентной ставки по уже выданным ипотечным кредитам на покупку первого жилья или оформить новую ипотеку взамен старой.

В этом году китайская экономика не оправдывает ожидания, и экономисты последовательно снижают прогнозы по росту ВВП КНР, соглашается главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Августовский консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предусматривает увеличение китайской экономики на 5,1% в 2023 году. Ранее аналитики прогнозировали повышение ВВП на 5,2%.

Поэтому Китай в последние месяцы снижает процентные ставки, объявил о снижении нормы резервирования для банков для активизации кредитования, усиливает меры поддержки фондового и жилищного рынков. Михаил Васильев главный аналитик Совкомбанка

По мнению специалиста, причин у такого падения китайской экономики несколько:

падение экспорта из-за торможения мировой экономики и ухудшения отношений с США;

сокращение иностранных инвестиций из-за геополитических факторов;

слабость внутреннего спроса;

ухудшение демографии (старение населения).

Усугубляют ситуацию проблемы на рынке недвижимости и высокая закредитованность экономики. Это не позволяет властям существенно смягчить монетарную политику и нарастить бюджетные стимулы.

Отток капитала из Китая и битва с США

Одним из главных факторов, который будет определять перестройку мировой экономики в ближайшие годы и десятилетия, является стратегическое соперничество между США и Китаем.

В условиях снижения процентных ставок в Китае и повышения ставок в США, а также из-за ухудшения отношений США-КНР в последние месяцы идёт активный отток капитала из Китая, отмечает Михаил Васильев. И Белый дом не намерен сдавать Пекину технологическое и экономическое лидерство. Это приведет к тому, что постепенно мир разделится на два лагеря: США и союзники, Китай и союзники.

Впрочем, тут Пекин может рассчитывать на поддержку со стороны партнеров по глобальному проекту «Один пояс — один путь». «Развитие экономик Азии, Африки и Латинской Америки постепенно перехватит инициативу у КНР, обеспечив тот самый избыточный спрос на ресурсы и промышленную продукцию», — отметил ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции».

Если говорить об этом проекте с точки зрения выгоды Москвы, то российским экспортерам Кочетков советует с прицелом на будущее искать новых партнеров на новых рынках: в Азии, Африке, Южной Америке.

Тогда вслед за увеличением российского экспорта получит фундаментальную поддержку и российская валюта, резюмировал эксперт.

Спасутся все, кто смогут

Впрочем, китайские власти, вырабатывая меры поддержки собственной экономике, могут подхлестнуть и мировой ВВП в силу двух причин, отмечает независимый аналитик Леонид Хазанов.

Во-первых, они взаимосвязаны между собой. Во-вторых, Китай — не только крупнейший в мире экспортер, но и импортер самых различных товаров, начиная от нефти и природного газа и заканчивая рудами цветных металлов и соей. Соответственно, трудности в экономике КНР неминуемо аукнутся во всех уголках мира. Леонид Хазанов независимый аналитик

По мнению Андрея Кочеткова, вытаскивая собственный строительный сектор, Китай поддержит и российскую экономику.

Меры по решению проблем в строительном секторе могут увеличить спрос на материалы для строительства и топливо. Соответственно, это непосредственно касается и российского экспорта. Поэтому мы можем лишь приветствовать подобные шаги китайского правительства. Андрей Кочетков ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции»

Для подъёма глобального рынка темпы роста Китая должны увеличиться, чтобы обеспечить избыточный спрос на сырьевые ресурсы. Для этого Пекин должен разработать и объявить о новых масштабных инфраструктурных проектах.

Первые шаги китайского правительства по поддержке собственной экономики, скорее всего, помогут рынкам воспрять. Однако, добавляет Леонид Хазанов, инвесторы будут смотреть на дальнейшие меры поддержки. Он добавил, что только строительным рынком резко изменить ситуацию не удастся.

Тем не менее, увеличение стимулирующих мер в китайской экономике — это позитив для мировой экономики, темпов глобального экономического роста и, следовательно, потребления сырья, рассуждает Михаил Васильев.

Наращивание китайских стимулов вместе с сокращением нефтедобычи со стороны Саудовской Аравии и России поддерживает нефтяные цены — котировки Brent сегодня поднялись к $88 за баррель. При этом российская нефть Urals, по данным Минфина РФ, в августе составила $74 за баррель. Михаил Васильев главный аналитик Совкомбанка

Сочетание высоких нефтяных цен вместе со слабым курсом рубля позитивно для бюджета РФ, российского экспортно ориентированного фондового рынка и долгового рынка (т.к. снижает давление на бюджетный дефицит и уменьшает потребности Минфина в новых займах).

С осени рубль может получить поддержку со стороны нефтяных цен, прогнозирует эксперт. Примерный лаг между высокими ценами на нефть и поставкой валюты от экспортной выручки на российский валютный рынок, по оценкам Банка России, составляет 2−3 месяца. Цены на нефть Brent закрепились выше $80 за баррель в июле, поэтому положительное влияние на рубль вероятно в сентябре-октябре.

В базовом сценарии Васильев ожидает движение курса рубля до конца года в диапазоне 90−100 за доллар. «В свои прогнозы на 3-й квартал мы закладываем средний курс рубля к доллару на уровне 93, на 4-й квартал — 98», — отметил он.