14:37 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ: идею Костина об ограничении рублевых переводов за границу надо обсудить

Предложение главы ВТБ Андрея Костина о введении лимита на перевод средств в рублях на уровне 100 млн руб. требует обсуждения, заявил зампредседателя Центробанка (ЦБ) Алексей Гузнов. По его словам, надо проанализировать, как будет действовать такой механизм.

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Источник: РИА "Новости"

«И так как речь идет об определенной оценке движения капитала, то есть рубли переводятся за рубеж, потом возвращаются в Россию, идут на биржу, соответственно валюта выкупается и уходит за рубеж. Это требует оценки, анализа того, насколько этот механизм действительно задействован и так далее», — сказал Гузнов на полях ВЭФ (цитата по ТАСС).

В марте 2022 года ЦБ ограничил перевод физлицами-резидентами и гражданами дружественных стран средств за рубеж $5 тыс. в месяц, с июля 2022-го лимит составляет $1 млн. Замглавы Минфина Алексей Моисеев называл эти ограничения ключевым барьером на пути инвестиций из-за рубежа. Костин считает, что нужно закрыть остальные лазейки по выводу денег за границу.

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