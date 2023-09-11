ЦБ: идею Костина об ограничении рублевых переводов за границу надо обсудить

«И так как речь идет об определенной оценке движения капитала, то есть рубли переводятся за рубеж, потом возвращаются в Россию, идут на биржу, соответственно валюта выкупается и уходит за рубеж. Это требует оценки, анализа того, насколько этот механизм действительно задействован и так далее», — сказал Гузнов на полях ВЭФ (цитата по ТАСС).