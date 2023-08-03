Минфин начинает покупку валюты: что это значит

​Минфин с начала 2023 года только продавал валюту и золото из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а теперь будет покупать — юани и золото, следует из заявления министерства (с 2022 года Россия отказалась от доллара и евро при пополнении валютных запасов). Ожидаемые экспортные доходы в августе позволили продавать валюту: средняя цена российского сорта нефти Urals, основного для экспорта и расчета бюджета, в июле выросла на 16,4% к июню.

«Безусловно, возобновление продаж валюты по бюджетному правилу повлияет на курс рубля, но станет не самым определяющим фактором», — пояснил Финансам Mail.ru Андрей Ванин, руководитель аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции».

По нашему мнению, продажа валюты экспортерами и внутренний спрос на валюту являются более важными факторами. С учетом этих факторов и цен на нефть, мы все еще ждем укрепления отечественной валюты около 90 рублей за доллар. Андрей Ванин руководитель аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции»

«Минфин объявил о покупке валюты на 1,8 млрд рублей, однако ранее Банк России анонсировал с августа продажу валюты в рамках “зеркалирования” операций инвестирования средств из ФНБ», — напомнил Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Зачем нужны такие операции

Минфин покупает, ЦБ — продает. Регулятор будет продавать юани из фонда каждый торговый день на Мосбирже — за полугодие не более 300 млрд рублей, чтобы курс рубля не сильно менялся. Полученные от продажи юаней рубли фонд будет инвестировать в разрешенные для покупки рублевые активы. С января 2023 года, когда заработала новая версия бюджетного правила, Минфин только продавал — суммарно в январе-июле на Мосбирже продано юаней на 559 млрд рублей.

«Ежедневный объем продажи ЦБ с августа составит 2,3 млрд рублей. Общее сальдо операций будет складываться из объема регулярных операций Минфина по бюджетному правилу и операций ЦБ в рамках использования средств ФНБ», — пояснил Юрий Кравченко Финансам Mail.ru.

«Например, до 4 августа Минфин продает ежедневно валюту на 1,7 млрд рублей. ЦБ с августа также продает валюту — на 2,3 млрд рублей в день. Соответственно вчера совокупный объем продажи валюты составил 4 млрд рублей», — напомнил экономист.

В новом периоде (с 7 августа по 6 сентября) Минфин будет покупать валюту на 1,8 млрд рублей, а ЦБ продолжит продавать на 2,3 млрд рублей. То есть фактически на рынке останутся чистые продажи валюты на совсем незначительную сумму — 0,5 млрд рублей в день. Влияние данного фактора на курс будет нейтральным. Юрий Кравченко начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал»

О незначительности покупок говорит и тот факт, что до приостановки прежней версии бюджетного правила Минфин в феврале 2022 года планировал ежедневно покупать на Мосбирже иностранную валюту и золото на сумму 33,4 млрд рублей, как и примерно в таком сопоставимом объеме в предыдущие месяцы.

Зачем нужен фонд

Фонд национального благосостояния (ФНБ) используется для финансирования крупных инфраструктурных проектов, уменьшения дефицита бюджета, если расходы выше доходов. Свободные средства вкладываются в разрешенные правительством активы — акции, облигации. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы в 2023 году составил 303,702 млрд рублей, что эквивалентно 3,626 млрд долларов США. С начала года размер фонда вырос на 21,5%, согласно данным Минфина.

Что такое бюджетное правило

Бюджетное правило регулирует продажу или покупку валюты и золота для ФНБ. До 2023 года в РФ действовала старая версия нормы. Ранее ФНБ пополнялся за счет экспортных доходов в виде налогов от нефтегазовых компаний, если российский сорт нефти Urals продавался на мировых рынках по цене выше заложенной в бюджете (в 2022 году это 44,2 доллара).

И, напротив, валюта продавалась для пополнения недостающих доходов бюджета, который был сверстан на год по цене отсечения (44,2 доллара в 2022 году). Таким образом, фонд выравнивал исполнение бюджета с наименьшими отклонениями от утвержденных параметров.

Но в январе 2022 года рубль начал быстро дешеветь, и ЦБ решил приостановить покупку валюты (долларов и евро), чтобы не ускорять падение рубля. Ситуация ухудшилась с марта: расчеты в долларах и евро осложнились из-за запрета США и ЕС на поставку своих валют в РФ, против Минфина и Банка России ввели санкции, примерно половина золотовалютных резервов — около 300 млрд долларов — Банка России оказалась заблокированной на международных счетах.

Поэтому старую версию бюджетного правила пришлось менять. В декабре 2022 года президент РФ подписал закон о новом бюджетном правиле. На ближайшие три года расходы бюджета не должны превышать 8 трлн рублей ежегодно, а эта сумма индексируется на 4% каждый год (4% — целевой уровень инфляции, который, по оценке ЦБ, будет достигнут в 2024 году).

С 2023 года по новому бюджетному правилу фонд пополняется, если нефтегазовые доходы выше базового уровня, рассчитанного Минфином для бюджета: министерство оценивает, сколько доходов расходов будет в следующем месяце и решает — продавать или покупать валюту.