19:25 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Минфин начинает покупку валюты: что это значит

С 7 августа Минфин начнет покупать валюту на Мосбирже по бюджетному правилу впервые с января 2022 года. Как это повлияет на курс рубля, бюджет и надо ли покупать валюту, разбирались Финансы Mail.ru.

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Источник: РИА "Новости"

​Минфин с начала 2023 года только продавал валюту и золото из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а теперь будет покупать — юани и золото, следует из заявления министерства (с 2022 года Россия отказалась от доллара и евро при пополнении валютных запасов). Ожидаемые экспортные доходы в августе позволили продавать валюту: средняя цена российского сорта нефти Urals, основного для экспорта и расчета бюджета, в июле выросла на 16,4% к июню.

«Безусловно, возобновление продаж валюты по бюджетному правилу повлияет на курс рубля, но станет не самым определяющим фактором», — пояснил Финансам Mail.ru Андрей Ванин, руководитель аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции».

По нашему мнению, продажа валюты экспортерами и внутренний спрос на валюту являются более важными факторами. С учетом этих факторов и цен на нефть, мы все еще ждем укрепления отечественной валюты около 90 рублей за доллар.

Андрей Ванин
руководитель аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции»

«Минфин объявил о покупке валюты на 1,8 млрд рублей, однако ранее Банк России анонсировал с августа продажу валюты в рамках “зеркалирования” операций инвестирования средств из ФНБ», — напомнил Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Зачем нужны такие операции

Минфин покупает, ЦБ продает. Регулятор будет продавать юани из фонда каждый торговый день на Мосбирже за полугодие не более 300 млрд рублей, чтобы курс рубля не сильно менялся. Полученные от продажи юаней рубли фонд будет инвестировать в разрешенные для покупки рублевые активы. С января 2023 года, когда заработала новая версия бюджетного правила, Минфин только продавал суммарно в январе-июле на Мосбирже продано юаней на 559 млрд рублей.

«Ежедневный объем продажи ЦБ с августа составит 2,3 млрд рублей. Общее сальдо операций будет складываться из объема регулярных операций Минфина по бюджетному правилу и операций ЦБ в рамках использования средств ФНБ», — пояснил Юрий Кравченко Финансам Mail.ru.

«Например, до 4 августа Минфин продает ежедневно валюту на 1,7 млрд рублей. ЦБ с августа также продает валюту — на 2,3 млрд рублей в день. Соответственно вчера совокупный объем продажи валюты составил 4 млрд рублей», — напомнил экономист.

В новом периоде (с 7 августа по 6 сентября) Минфин будет покупать валюту на 1,8 млрд рублей, а ЦБ продолжит продавать на 2,3 млрд рублей. То есть фактически на рынке останутся чистые продажи валюты на совсем незначительную сумму — 0,5 млрд рублей в день. Влияние данного фактора на курс будет нейтральным.

Юрий Кравченко
начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал»

О незначительности покупок говорит и тот факт, что до приостановки прежней версии бюджетного правила Минфин в феврале 2022 года планировал ежедневно покупать на Мосбирже иностранную валюту и золото на сумму 33,4 млрд рублей, как и примерно в таком сопоставимом объеме в предыдущие месяцы.

Зачем нужен фонд

Фонд национального благосостояния (ФНБ) используется для финансирования крупных инфраструктурных проектов, уменьшения дефицита бюджета, если расходы выше доходов. Свободные средства вкладываются в разрешенные правительством активы акции, облигации. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы в 2023 году составил 303,702 млрд рублей, что эквивалентно 3,626 млрд долларов США. С начала года размер фонда вырос на 21,5%, согласно данным Минфина.

Что такое бюджетное правило

Бюджетное правило регулирует продажу или покупку валюты и золота для ФНБ. До 2023 года в РФ действовала старая версия нормы. Ранее ФНБ пополнялся за счет экспортных доходов в виде налогов от нефтегазовых компаний, если российский сорт нефти Urals продавался на мировых рынках по цене выше заложенной в бюджете (в 2022 году это 44,2 доллара).

И, напротив, валюта продавалась для пополнения недостающих доходов бюджета, который был сверстан на год по цене отсечения (44,2 доллара в 2022 году). Таким образом, фонд выравнивал исполнение бюджета с наименьшими отклонениями от утвержденных параметров.

Но в январе 2022 года рубль начал быстро дешеветь, и ЦБ решил приостановить покупку валюты (долларов и евро), чтобы не ускорять падение рубля. Ситуация ухудшилась с марта: расчеты в долларах и евро осложнились из-за запрета США и ЕС на поставку своих валют в РФ, против Минфина и Банка России ввели санкции, примерно половина золотовалютных резервов около 300 млрд долларов Банка России оказалась заблокированной на международных счетах.

Поэтому старую версию бюджетного правила пришлось менять. В декабре 2022 года президент РФ подписал закон о новом бюджетном правиле. На ближайшие три года расходы бюджета не должны превышать 8 трлн рублей ежегодно, а эта сумма индексируется на 4% каждый год (4% целевой уровень инфляции, который, по оценке ЦБ, будет достигнут в 2024 году).

С 2023 года по новому бюджетному правилу фонд пополняется, если нефтегазовые доходы выше базового уровня, рассчитанного Минфином для бюджета: министерство оценивает, сколько доходов расходов будет в следующем месяце и решает — продавать или покупать валюту.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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