Белоусов назвал оптимальный для экономики курс рубля

«С моей точки зрения сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80−90 ₽ за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров», — заявил он журналистам.

Также Белоусов рассказал, что у правительства остаются ресурсы для дальнейшего повышения эффективности государственных расходов.

«Основной ресурс для повышения эффективности, такая акупунктура — среди экспортеров надо поддерживать тех, кто осваивает новые коридоры, выходит на новые рынки, тех, кто оказался в трудной ситуации и так далее», — добавил первый вице-премьер.

Ранее сегодня председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в кулуарах ПМЭФ заявила, что произошедшее в последнее время ослабление рубля будет переноситься в цены, и что регулятор следи за ситуацией.

14 июня курс доллара поднялся выше 85 ₽ впервые с 4 апреля прошлого года. 15 июня по итогам торгов на Мосбирже курс российской валюты составил 84,22 ₽ за доллар и 91,35 ₽ за евро.

Падение рубля к доллару и евро произошло в апреле этого года. Тогда евро превысил 89 ₽ — впервые с 14 апреля прошлого года. В тот же день впервые с 15 апреля 2022 г. отметку в 81 ₽ превысил доллар.

9 июня Набиуллина заявила, что хранить свои сбережения россиянам лучше всего в рублях. «Если мы говорим о том, в чем сберегать, я могу, конечно, дать рекомендацию только про рублевые сбережения. Рублевые сбережения — это означает сохранение покупательной способности рубля, сколько товаров и услуг вы можете купить на свои доходы», — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.