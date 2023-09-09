Эксперты рассказали, каким будет курс рубля к концу года

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В августе в ответ на снижение курса рубля и рост инфляции Банк России на внеочередном заседании резко повысил ключевую ставку до 12 процентов. В ответ на это российская валюта несколько укрепилась. До конца года у регулятора есть еще несколько заседаний, когда совет директоров может принять решение по ужесточению денежно-кредитной политики.

На рубль давит в том числе и дефицит валюты на внутреннем рынке, к которому привела политика дедолларизации, считает Валерий Емельянов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Если власти не откажутся от политики дедолларизации, то конец года мы можем встретить при курсе доллара в диапазоне 105−115 рублей. Валерий Емельянов эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Если же будут приняты какие-то меры по изменению ситуации во внешней торговле, то курс нацвалюты за короткое время может сильно укрепиться, считает он. Насколько сильно — будет зависеть от принятых решений и от объема валюты, которая будет реально поступать в Россию.

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По мнению Михаила Задорнова, экс-главы банков «Открытие» и «ВТБ 24», а также министра финансов России в 1997—1999 годах, у властей сейчас есть все рычаги, чтобы курс доллара к концу года ослаб до 85 рублей. Для этого надо ужесточить валютное регулирование (продажа экспортной выручки на Мосбирже, заградительные меры для оттока капитала и т. д. ), повысить ключевую ставку и сократить бюджетное стимулирование.

От текущих уровней нацвалюты до цели в 85 за доллар необходимо укрепить рубль на 13%, рассуждает Емельянов из БКС.

Этот путь пара доллар/рубль может проделать гораздо быстрее, чем за 4 месяца, но нужны какие-то серьезный причины. Валерий Емельянов эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

По его мнению, необходимо либо увеличить объем предложения валюты, либо падение спроса на нее. Для второго можно ввести пошлины на импорт или даже запрет на какие-то иностранные товары, добавил Емельянов.

«По нашим прогнозам, в сентябре курс доллара будет колебаться в диапазоне 96−100 рублей, а курс евро — в диапазоне 103−106 рублей», — считает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

По его мнению, в среднесрочной перспективе тенденция ослабления рубля будет сохраняться. Не переломит тренд даже рост цен на нефть. «К 2024 году пара USD/RUB может вернуться к максимальным значениям, зарегистрированным весной 2022 года, и достичь уровня около 120 рублей. Ослабление рубля не оказывает существенного влияния на доходы от нефтегазовых сборов из-за экстремально низких валютных ставок. Однако эти ставки оказывают негативное влияние на государственный бюджет Российской Федерации», — отметил Александр Потавин.

К концу 2023 года мы ожидаем некоторого укрепления рубля относительно текущих уровней, однако полагаем, что потенциал роста российской валюты в паре с долларом ограничен диапазоном 90−95 рублей. Юрий Кравченко начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал»

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«Постепенному укреплению с текущих уровней будут способствовать ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ и наблюдающийся с конца июня рост цен на нефть. Рост нефтяных котировок позволит несколько улучшить ситуацию с экспортом, а ужесточение ДКП ЦБ окажет давление на потребительский спрос, в том числе ограничив импорт. Все вместе несколько улучшит ситуацию с торговым балансом», — пояснил Юрий Кравченко.

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Каких шагов ждать от ЦБ?

«ЦБ мало что может сделать в условиях, когда курс определяется внешней торговлей. Россия развернулась на Восток, но возникли проблемы с поступлением валютной выручки», — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

По его мнению, регулятор будет поднимать ставку и придерживать рост курсов своими интервенциями.

На этой неделе Центробанк объявил о временном увеличении продаж юаней на 150 млрд рублей. Ежедневно ЦБ будет продавать эту валюту на 21,4 млрд.

Решение Центрального Банка о временном ускорении проведения операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния, было принято в то время, когда рубль продолжал ослабевать. Александр Потавин аналитик ФГ «Финам»

Это решение о повышении продажи валюты было принято, когда курс доллара вновь приближался к трехзначной отметке. «Несмотря на вербальные интервенции и обещания властей о продаже экспортной выручки и повышении ключевой ставки Центрального Банка, российская валюта продолжает ослабевать. Даже растущие цены на нефть не оказывают значительного влияния на курс рубля. В такой ситуации Центробанк решил применить непосредственное регулирование курса рубля путем продажи валюты», — пояснил он.

Однако, учитывая, что это было всего лишь недельное явление, за пределами этого периода курс рубля может снова начать ослабевать. Александр Потавин аналитик ФГ «Финам»

«На фоне растущих цен на Urals рубль действительно кажется перепроданным. Но эффект в виде повышения продажи объемов валюты со стороны экспортеров мы увидим только в конце сентября. Сейчас его сложно оценить», — отметил управляющий директор GIF Global Invest Fund Сергей Попов.

Влияние ставки еще полностью не проявило себя. На это требуется несколько месяцев. Следовательно, еще одно повышение не окажет значительного влияния. Сергей Попов управляющий директор GIF Global Invest Fund

Он также назвал ошибкой решение ЦБ заявить о проработке совместно с Минфином мер для усиления валютного контроля с целью уменьшения оттока капитала. С точки зрения Сергея Попова, без реальных действий такие вербальные интервенции имеют прямо противоположный эффект — в моменте отток капитала начинает ускоряться.

«Следует помнить, что ранее подъем ключевой ставки помогал сдерживать отток капитала и повышал привлекательность рублевых активов для западных инвесторов», — напомнил Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Но сейчас, в условиях ограничений по движению капитала, эту функцию ключевая ставка выполнять перестала. Поэтому ее повышение будет оказывать лишь ограниченную поддержку рублю. Кроме того, считает Юрий Кравченко, сохранятся проблемы в платежном балансе с точки зрения сложностей с возвратом экспортной выручки и притока валюты США и еврозоны, структурного ухудшения финансового счета, оттока капитала через импорт и так далее.

В совокупности, считает специалист, эти факторы не позволят рублю закрепиться на уровне 85 за доллар. Хотя на короткие периоды это возможно.