Деньги найдутся. Эксперты назвали источники профицита в бюджете на 2024 год

Дефицит бюджета России в текущем году не превысит запланированные 2%, а следующем будет еще меньше. Об этом в ходе Восточного экономического форума заявил помощник президента России Максим Орешкин, отметив, что не исключает и бюджетный профицит. Эксперты указали aif.ru на позитивные моменты в проекте федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, которые толкают вверх и экономику страны, и доходы казны.

Экспорт

По информации правительства, по итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом 230 миллиардов рублей, а консолидированный баланс регионов дал еще около 140 миллиардов рублей дополнительно. Во многом это произошло благодаря значительному росту ненефтегазовых доходов. В прошлом месяце они превысили 1,82 триллиона рублей, что на 56,5% больше уровня прошлого года.

«Ненефтегазовые доходы — это налоги и сборы, которые поступают в бюджет от промышленности, торговли, финансов и из других секторов экономики, в том числе от экспорта, не связанного с продажей энергоносителей. Нельзя сказать, что мы сидим на нефтегазовой игле: вопреки распространенному заблуждению, ненефтегазовых доходов у России более чем вдвое больше, чем нефтегазовых, последние дают бюджету порядка трети всех поступлений», — рассказал aif.ru первый вице-президент Центра стратегических разработок Глеб Покатович.

Существенный рост ненефтегазовых доходов бюджета в августе показал, что Россия эффективно диверсифицировала экспорт, а продукция отечественного агропромышленного комплекса, в том числе зерно и удобрения, а также металлы и другие товары неизменно пользуются спросом у зарубежных покупателей. Свою роль сыграли меры поддержки и регулирования экспорта. Защищая свой внутренний рынок, власти России смогли сохранить рентабельность экспортеров. Рост несырьевого экспорта — это лучший показатель конкурентоспособности экономики любой страны, подчеркнул Глеб Покатович.

«Надо отметить, что сейчас рост наблюдается как по ненефтегазовым доходам, так и по доходам от продажи нефти — в августе в связи с увеличением цен началось некоторое оживление и на этом направлении», — отметил в беседе с aif.ru директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Внутреннее производство

Курс на развитие экономики предложения, объявленный президентом России Владимиром Путиным, предполагает масштабное наращивание производительных сил. Позитивных показателей удалось достичь в обрабатывающей промышленности — плюс 6%. Выпуск компьютеров, электроники и оптики прибавил более 30%, электрического оборудования — больше 20%.

«В России идет структурная перестройка экономики, мы идем по пути импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета. Строительство и обрабатывающее производство развиваются, возводится инфраструктура и жилье, замещаются товары ушедших западных брендов, платятся налоги, поэтому и доходы государства растут. Позитив есть, но он умеренный, потому что еще многое предстоит сделать, особенно в плане сложной техники, такой как автомобили и самолеты», — говорит Климанов.

Любой человек в стране может убедиться в быстром развитии легкой промышленности, просто оценив число отечественных брендов в российских магазинах и маркетплейсах, обратил внимание Глеб Покатович.

Да, цены не выглядят низкими, но по качеству, например, одежда вполне может конкурировать с ушедшими марками. С техникой сложнее, там импортозамещение идет не так быстро, и в сотрудничестве с дружественными странами, в основном, с Китаем. Но речь идет именно о российском производстве, а не о переключении импорта на Китай. Глеб Покатович первый вице-президент Центра стратегических разработок

Инвестиции

Вопреки прошлогодним прогнозам, частные инвестиции в России отнюдь не исчезли: инвестиционная активность по итогам II квартала возросла на 13%, всего за первые шесть месяцев объем инвестиций составил 7 триллионов рублей собственных средств организаций. Российские компании после ухода части иностранных конкурентов вкладывают средства в рост производства, а государство создает для этого выгодные условия и механизмы поддержки. Еще больше раскрыть потенциал по этому направлению в правительстве рассчитывают по мере внедрения регионального инвестстандарта, который разработан под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Рост частных инвестиций означает, что компании оценивают ситуацию на рынке позитивно и видят перспективы своего развития. В противном случае они просто держали бы деньги на счетах. Это хороший знак для экономики, а меры господдержки увеличат эффективность этих инвестиций. Глеб Покатович первый вице-президент Центра стратегических разработок

Дополнительный вклад в инвестиционную активность вносят те ограничения, которые для российских компаний создают на внешних рынках недружественные страны, заметил Владимир Климанов. «Сейчас российский бизнес стал меньше заинтересован в развитии своих зарубежных активов, и стал больше заниматься инвестициями в России», — сказал он.

Меры поддержки

Помимо средств на исполнение всех социальных обязательств государства в проекте бюджета-2024 предусмотрены различные субсидии и льготные программы поддержки бизнеса. Эти меры дадут возможность сохранить и ускорить темпы экономического роста России в приоритетных отраслях.

Господдержка позволит предприятиям формировать больше предложения товаров и услуг на российском рынке и в итоге возвращать израсходованные бюджетные средства обратно в казну в виде налогов, объяснил Владимир Климанов. Это касается и такой чувствительной для россиян сферы, как туризм, где результат совместной работы бизнеса и государства можно не только увидеть воочию, но и буквально потрогать руками.

В итоге с третьего квартала в России наметился экономический рост. По оценке Минэкономразвития, в июле в годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 5%. В целом за семь месяцев текущего года ВВП увеличился более чем на 2%. Это означает, что уже сейчас мы практически достигли уровня 2021 года, преодолев прошлогодний спад, считает Глеб Покатович.

В целом я смотрю на проект бюджета с осторожным оптимизмом. По-прежнему расходы у нас будут ограничены возможностями доходной части бюджета, разгонять их не станут. Но при этом и жесткого урезания расходов, о котором некоторое время ходили разговоры, мы тоже не увидим. Как и прежде, выделяется блок, связанный с социальной поддержкой населения: здесь суммы в бюджете возрастут, поскольку поддержка будет нарастать, а не сокращаться. Владимир Климанов директор центра региональной политики РАНХиГС