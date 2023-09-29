Новый кризис из Китая: кто решит проблемы застройщика Evergrande

«В связи с приостановкой торгов базовыми акциями торговля фьючерсами и опционами для China Evergrande Group (EVG) приостановлена до дальнейшего уведомления», — говорится на биржи.

Днем ранее СМИ сообщили, что полиция Китая якобы задержала основателя китайского строительного гиганта Evergrande, миллиардера Хуэй Ка Яня.

О проблемах компании стало известно еще несколько месяцев назад и до сих пор их решить не удалось. China Evergrande с трудом договаривается о реструктуризации долгов, но, похоже, значительная часть инвесторов не готова к такому способу преодоления кризисной ситуации. Почти все китайские застройщики испытывают сложности с реализацией нового жилья. На этом фоне власти, фактически, запретили использовать средства самих компаний для предоставления займов покупателям на первый взнос.

China Evergrande на текущей неделе не смогла погасить купоны по нескольким выпускам облигаций, что спровоцировало их резкое падение на Гонконгской Биржи: за день бумаги теряли 25%. Затем появились сообщения об аресте главы компании. На таком фоне бумаги застройщика могли провалиться ещё больше, но биржа приостановила торги.

Вероятно, что в ближайшее время мы услышим о введении внешнего управления, или даже о банкротстве China Evergrande.

Перерастет ли кризис застройщиков Китая в мировой?

Ситуация с China Evergrande является наиболее ярким примером текущего кризиса в сфере недвижимости Китая. Но ждать того, что и остальные застройщики пройдут похожий путь к вероятному банкротству, не стоит: руководство КНР уже предпринимает шаги к разрешению ситуации.

В числе прочих мер смягчаются условия на приобретение жилья. Народный Банк начал снижать ставки, хотя и не так активно.

Однако быстрого преодоления не будет, а это означает снижение спроса на строительные материалы, в том числе — на арматурную сталь и цветные металлы.

В глобальном плане это негативно отражается на спросе на металлы, но пока нельзя сказать, что ощущается какой-то провал потребления — просто отсутствует дополнительный спрос, который мог бы толкать цены металлов вверх. Странам и компаниям-поставщикам этих материалов будет сложно наращивать новые продажи. Соответственно, проблемы Evergrande вряд ли будут иметь последствия для всего азиатского региона, или в глобальном плане. Хотя не стоит забывать, что мировой финансовый кризис 2008 года вырос из ипотечного кризиса в США.

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