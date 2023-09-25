Проблемы China Evergrande не отпускают китайский рынок

Закредитованный застройщик сообщил, что не в состоянии размещать новые облигации, что может стать препятствием для реструктуризации уже существующего долга. Акции China Evergrande в Гонконге теряли до 25%. Под давлением были секторы застройщиков, как в Гонконге, так и в Шанхае. Также потери около 2% наблюдались в секторе брокерских компаний. Вывод средств нерезидентов продолжается и, как пишет Goldman Sachs, нерезиденты пока придерживаются негативного взгляда на китайские акции. Кроме того, в пятницу начинаются длительные праздники по случаю образования КНР. Соответственно, инвесторы проявляют повышенную тревожность перед длительным периодом отсутствия торгов.



Японский рынок торговался в плюсе. Иена ослабла до 148,3 за доллар, что помогало акциям экспортёров. Бумаги Advantest Corp. Повышались на 4,2%, а Tokyo Electron на 2,1%, Sony на 1,4%. Акции фармацевта Daiichi Sankyo. Прибавляли более 7%. Компания разрабатывает новый препарат против рака груди совместно с AstraZeneca, которая в конце прошлой недели отчиталась об успешном клиническом испытании. В банковских бумагах и судоходных компаниях, напротив, наблюдалась коррекция после роста на прошлой неделе.



По состоянию на 8:25 мск:



NIKKEI 225 — 32713,56 п. (+0,96%),

Hang Seng — 17844,72 п. (-1,18%),

Shanghai Composite — 3120,33 п. (-0,39%).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.



Страхи дефицита продолжают толкать котировки нефти вверх



Нефть начала новую неделю ростом. На прошлой неделе РФ ограничила экспорт бензина и дизельного топлива для насыщения внутреннего рынка. Для трейдеров это стало неожиданностью и привело к расширению структуры бэквордации в нефтяных фьючерсах. Мало того, что ОПЕК+ ограничивает производство, а некоторые члены дополнительно сокращают поставки, так ещё и снижение топливных продаж из России добавляет рынку дефицитности.



Буровая активность в США снизилась. Согласно данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых упало на 8 штук до 507 единиц. Это минимальное количество с февраля прошлого года.



По состоянию на 8:40 мск:



Brent — $93,78 (+0,55%),

Алюминий — $2232 (-0,84%),

Золото — $1941,7 (-0,07%),

Никель — $19340 (-0,39%).