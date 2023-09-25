Проблемы China Evergrande не отпускают китайский рынок

Закредитованный застройщик сообщил, что не в состоянии размещать новые облигации, что может стать препятствием для реструктуризации уже существующего долга. Акции China Evergrande в Гонконге теряли до 25%. Под давлением были секторы застройщиков, как в Гонконге, так и в Шанхае. Также потери около 2% наблюдались в секторе брокерских компаний. Вывод средств нерезидентов продолжается и, как пишет Goldman Sachs, нерезиденты пока придерживаются негативного взгляда на китайские акции. Кроме того, в пятницу начинаются длительные праздники по случаю образования КНР. Соответственно, инвесторы проявляют повышенную тревожность перед длительным периодом отсутствия торгов.
Японский рынок торговался в плюсе. Иена ослабла до 148,3 за доллар, что помогало акциям экспортёров. Бумаги Advantest Corp. Повышались на 4,2%, а Tokyo Electron на 2,1%, Sony на 1,4%. Акции фармацевта Daiichi Sankyo. Прибавляли более 7%. Компания разрабатывает новый препарат против рака груди совместно с AstraZeneca, которая в конце прошлой недели отчиталась об успешном клиническом испытании. В банковских бумагах и судоходных компаниях, напротив, наблюдалась коррекция после роста на прошлой неделе.
NIKKEI 225 — 32713,56 п. (+0,96%),
Hang Seng — 17844,72 п. (-1,18%),
Shanghai Composite — 3120,33 п. (-0,39%).
Нефть начала новую неделю ростом. На прошлой неделе РФ ограничила экспорт бензина и дизельного топлива для насыщения внутреннего рынка. Для трейдеров это стало неожиданностью и привело к расширению структуры бэквордации в нефтяных фьючерсах. Мало того, что ОПЕК+ ограничивает производство, а некоторые члены дополнительно сокращают поставки, так ещё и снижение топливных продаж из России добавляет рынку дефицитности.
Буровая активность в США снизилась. Согласно данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых упало на 8 штук до 507 единиц. Это минимальное количество с февраля прошлого года.
Brent — $93,78 (+0,55%),
Алюминий — $2232 (-0,84%),
Золото — $1941,7 (-0,07%),
Никель — $19340 (-0,39%).
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