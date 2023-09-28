17:17 (мск), источник: Ведомости

Гонконгская биржа приостановила торги акциями китайской Evergrande

Гонконгская фондовая биржа и клиринговая компания HKEX объявила о приостановке торгов акциями китайского строительного холдинга Evergrande.

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Источник: AP 2023

«В связи с приостановкой торгов базовыми акциями торговля фьючерсами и опционами для China Evergrande Group (EVG) приостановлена до дальнейшего уведомления», — говорится на сайте.

Днем ранее СМИ сообщили, что полиция Китая якобы задержала основателя и председателя правления Evergrande миллиардера Хуэй Ка Яня. Уточняется, что формально предприниматель не задержан, а находится под наблюдением. Что послужило поводом мер полиции, неизвестно.

26 сентября Reuters писал, что стоимость акций Evergrande упала на 8% до 0,395 гонконгского доллара. Hengda Real Estate Group (главное подразделение Evergrande на внутреннем рынке) в отчете на Шэньчжэньской фондовой бирже сообщало, что оно не выплатило основную сумму долга и проценты по облигациям на сумму 4 млрд юаней ($547 млн), срок погашения которых истекал к 25 сентября.

Полиция уже задерживала нескольких сотрудников подразделения по управлению активами группы. На фоне этого 18 сентября стоимость бумаг компании упала на 25%.

Сейчас Китай переживает кризис сектора недвижимости. Бывший старший вице-президент банка «ФК Открытие» Константин Церазов рассказывал «Ведомостям», что продажи 100 крупнейших девелоперов страны в августе снизились на 34% г/г, а в крупнейших городах Китая, Шэньчжэне и Шанхае, спрос на жилую недвижимость упал на 26−28%.

Эксперты сообщали, что для стабильности отрасли властям КНР необходимо простимулировать население к покупке жилья. Отмечалось, что продолжение волны банкротств и дефолтов в этом секторе может вызвать рост безработицы и снижение накоплений граждан, что приведет к спаду внутреннего спроса.

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