Вырвется ли Байден из ценовых тисков: прогноз эксперта

Стратегические запасы (SPR) снизились на 250 тыс. баррелей за последнюю неделю, до 351 млн баррелей. По последним данным Минэнерго США, резервуары по-прежнему полупусты впервые с 1984 года. В добавок запасы в ключевом хранилище Кушинг упали ниже уровня 22 миллионов баррелей — почти до операционного минимума. Падение ниже этой отметки осложнит поддержание необходимого давления для безопасной работы системы.

Цена нефти после этого на мировых рынках начала быстро расти: за два дня баррель подорожал почти на 2 доллара, до 97,4 доллара в Европе и до 94 долларов в США, согласно биржевым данным.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявляла о готовности страны к пополнению резервов за счет выкупа нефти на мировом рынке. Однако цена должна быть ниже 72 долларов за баррель, потому что продавали сырье в среднем по 94 доллара. Однако даже летом, когда нефть стоила около 70 долларов, запасы редко пополнялись: США лишь несколько раз купили на тендерах у американских добывающих компаний по 3 млн баррелей — в сумме 10 млн баррелей.

В итоге цена галлона бензина в США вслед за мировыми ценами вновь начала расти и достигла 3,8 доллара за галлон (3,8 литра), а во многих штатах уже устойчиво держится выше 5 долларов, следует из данных Американской ассоциации автолюбителей (ААА).

Что может сделать Байден?

Рейтинг главы США упал до самого низкого уровня за время его президентства, передает NBC News последние данные мониторинга общественного мнения в стране.

Доверие к действующему президенту начало падать в 2022 году, когда на американских АЗС цена галлона бензина впервые в истории страны превысила 5 долларов, а инфляция в стране достигла почти 10%, как в кризисные времена более 40 лет назад. Цена топлива в США начала быстро увеличиваться в 2021 году. Тогда Байден объявил о начале интервенций на нефтяном рынке, но снизить сырьевые цены настолько, чтобы американцы были довольны, ему не удалось. Новые санкции в отношении России в 2022 году ухудшили ситуацию: Вашингтон весной отказался от поставок российских нефти и топлива, а уже летом ценники на американских АЗС переписывались несколько раз в день, бензин и дизтопливо подорожали в два раза.

В прошлом году Байден объявил о новых интервенциях на нефтяном рынке. В итоге стратегические запасы нефти США опустились до 40-летнего минимума — с 610 млн баррелей в 2021 году до 350 млн баррелей к сентябрю 2023 года.

Резервуары ключевого хранилища Кушинг заполнены на 25% мощности. В итоге на Уолл-стрите все чаще звучат прогнозы о нефти по 100 долларов. Goldman Sachs ожидает такие цены уже в следующем году. «Я опасаюсь, что мы сократили очень много запасов. То, что сейчас происходит в США можно назвать так — в Кушинге сухо», — заявила Bloomberg TV Амрита Сен, соучредитель и руководитель отдела исследований консалтинговой компании Energy Aspects.

«США могут попытаться ослабить тренд на повышение цены, но создать переизбыток на рынке, чтобы цены пошли вниз — думаю нет, они не могут», — сообщил Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

Они могут воспользоваться монетарными инструментами — вот это толкнет цены вниз: речь идет о повышении ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ

РС, как и другие центробанки, борется с инфляцией повышением ставки. Кредиты дорожают и становятся менее привлекательными и для банков, и для инвесторов биржевых рынков, и для промышленного сектора (сокращаются вложения в производства), и для населения. В итоге денежная масса уменьшается. С одной стороны, это позволяет снизить инфляцию, с другой — тормозит рост экономики.

«Но для нефтяного сектора это крайне важно, потому что, когда мы говорим о ценах на нефть, речь идет о фьючерсах на нефть. И когда ставку повышают, то меньше денег попадает и на биржу — меньше покупок биржевых товаров, спрос на нефтяные фьючерсы начинает падать, и биржевая цена нефти начинает снижаться», — пояснил эксперт.

В это время доллар дорожает, и инвесторы, доля которых на нефтяном рынке составляет около 50%, начинают продавать нефтяные фьючерсы.

«Но насколько США готовы сейчас на подобные меры, здесь сказать сложно, потому что они и так поднимали ставку до высокого уровня (впервые за 22 года до 5,5% — ред.). И если они будут поднимать ее еще больше, то это еще значительней ударит по развитию экономики», — пояснил Игорь Юшков.

Поэтому, я думаю, они сейчас будут смотреть на ситуацию: ФРС планировала не повышать ставку, а со следующего года даже снижать. Сейчас же, если цены на топливо вырастут, то у них опять подскочит инфляция, и тогда, возможно, они повысят ставку. Возможно, в четвертом квартале, когда ставку поднимут, цена нефти снизится до коридора 80−90 долларов за баррель. Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ

Однако, по мнению эксперта, многое зависит и от того, что будут делать Россия и Саудовская Аравия.

«Если цены вырастут до 100 долларов за баррель и более, то Россия и Саудовская Аравия пересмотрят свое решение о сокращении добычи и экспорте нефти», — прогнозирует он.

С июля Саудовская Аравия добровольно сократила добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, а в августе заявила продлении этой меры до конца 2023 года. Россия ранее объявляла о добровольном сокращении экпорта нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки по сравнению с маем-июнем, а с сентября — на 300 тыс. баррелей и до конца года.

Очень дорогая нефть ее производителям тоже не нужна, так как разрушается спрос: покупатели меньше покупают и дорогой нефти, и дорогого топлива. Слишком дорогая нефть приводит к повышению ставки ФРС и ЕЦБ, замедляется рост экономики, и в итоге само глобальное потребление нефти начинает снижаться.

В такие периоды вырастает волатильность — цена нефти быстро и резко меняется, и в итоге возможно резкое снижение цен, что приводит к быстрому сокращению производства нефти. Для добывающих компаний и месторождений такая ситуация невыгодна — сложно прогнозировать инвестиции в отрасль.

«Поэтому, скорее Россия и Саудовская Аравия увеличат добычу, чтобы стоимость нефти на мировых рынках немножко снизить», — считает Игорь Юшков.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».