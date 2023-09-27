Гони монету: кто заменит Binance в России

Криптобиржа Binance объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса новому криптообменнику CommEX, созданному буквально накануне, 26 сентября. В начале месяца, после очередных ограничений со стороны биржи, российские пользователи Binance подверглись массивной атаке хакеров. Что будет с активами россиян и какие биржи продолжают сотрудничество с Россией в 2023 году — в материале «Известий».

Почему Binance уходит из России

Одна из крупнейших по объемам торгов криптовалютных бирж, Binance, после ряда ограничений деятельности для россиян решила полностью уйти с отечественного рынка, продав бизнес. Впервые об этом стало известно в конце августа: американская The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на неназванный источник, что компания рассматривает и такой вариант. Одной из причин продажи бизнеса является угроза санкций со стороны США, полагают эксперты.

«Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований», — сказано в заявлении директора по соблюдению нормативных требований Ноя Перлмана.

Покупателем российских активов Binance станет новый криптообменник CommEX, процесс перехода займет год, говорится в сообщении биржи. В рамках заключенного соглашения биржа полностью прекратит свою деятельность в России без права на получение части прибыли после продажи и без возможности обратного выкупа долей. «Все активы существующих российских пользователей в безопасности и надежно защищены», — заверили в Binance.

Уход криптовалютной биржи Binance из РФ, продажа российского бизнеса CommEX — негативная ситуация для пользователей, однако критических последствий быть не должно, пояснил «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Об этом он рассказал «Известиям» 27 сентября, отметив, что необходимо будет адаптироваться под новые реалии.

Что известно о криптообменнике CommEX, купившем активы Binance

Новый криптообменник CommEX зарегистрирован на Сейшельских островах и ориентирован на работу со странами СНГ и Азии, а также с пользователями из Крыма. На бирже доступно пополнение кошелька в рублях и все наиболее ценные криптовалюты. Компания обещает наращивать ликвидность и постепенно добавлять новые монеты. Также в ближайшее время обещают добавить возможность пополнения и вывода средств на карты российских банков.

Платформа открылась накануне, 26 сентября 2023 года, у нее есть официальный русскоязычный чат в Telegram. Однако приложения для iOS и Android пока нет, их обещают выпустить в ближайшее время. Также представители компании обещают ответить на все вопросы пользователей специальным сообщением и уверяют, что деньги пользователей Binance остаются в полной безопасности. Номера кошельков будут отличаться от тех, что были на Binance.

Лимит на вывод средств без верификации (KYC) установлен в размере 2 BTC. При этом прохождение KYC нужно только для p2p- и фиатных операций. Последние пока не действуют, но будут запущены в ближайшее время. Комиссия на фьючерсы составит 0,02% и 0,07% для мейкеров и тейкеров соответственно.

Что такое Binance, когда биржа пришла в Россию, ограничения для россиян

Binance была основана в 2017 году, а в 2018 уже пришла в Россию, заняв к середине 2021 года лидирующие позиции на рынке. В компании отмечали «гиперактивность» российского криптосообщества. В новой CommEX также подтверждают, что российский крипторынок входит в топ-3.

В первые дни после начала СВО на Украине Binance пережила взрывной рост рублевых торгов на фоне санкций. Однако впоследствии компания стала вводить ограничения против россиян. Например, уже в апреле 2022 года Binance запретила жителям РФ держать на бирже больше €10 тыс. и потребовала в течение 90 дней вывести всё лишнее. Однако на практике для сохранения кошелька было достаточно представить любой документ о том, что пользователь живет не в России.

В июне 2022-го в иностранных СМИ появлялась неподтвержденная информация о том, что биржа могла предоставить российским следователям данные о тех, кто переводил деньги Алексею Навальному (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). В компании эту информацию опровергли.

В марте 2023 года Binance закрыла для россиян покупку и продажу долларов и евро через p2p-сервис, объяснив это принятием десятого пакета санкций ЕС. А в конце августа 2023 года Binance запретила пользователям из России проводить операции с любой валютой, кроме рубля, через p2p-площадку. Как объяснил «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, такой запрет затронул в первую очередь тех, кто использовал сервис для вывода средств за границу.

В сентябре 2023 года российские пользователи криптобирж, и прежде всего Binance, подверглись массированной атаке хакеров. Активность киберпреступников возросла после того, как финансовая платформа ввела новые ограничения против россиян.

Какие криптобиржи работают в России в 2023 году

Несмотря на уход крупнейшего оператора, россияне не останутся без рынка криптовалют, хотя доступ к нему может подорожать и уложиться. Также сложнее станет купить некоторые экзотические монеты. «В целом рынок сохранится, но станет менее “глобальным”, ведь CommEX вряд ли сохранит всю функциональность Binance. Скорее это будет локализованный продукт с акцентом на российский рынок», — объяснил «Известиям» Владислав Антонов.

Помимо Binance существует множество других крупных бирж, таких как OKX, Bybit, Huobi", уточнял ранее эксперт. Эти биржи по-прежнему работают в России и разрешают p2p-операции в любых валютах, включая доллары и евро. За рубли можно покупать USDT. Большой список бирж можно отсортировать по параметрам и посмотреть на портале CoinMarketCap.