Госдолг России за полгода вырос на 10% до 25 трлн

Объем внутренних заимствований за полгода вырос на 1,4 трлн (+7,4%). Тем самым он достиг 20,2 трлн — это 97,4% верхнего предела, заложенного на этот год (20,7 трлн). При этом внешний долг РФ в иностранной валюте с начала года уменьшился на $1,2 млрд (-2,1%) и составил $56,2 млрд — 84,4% верхнего предела ($66,6 млрд).

Относительный уровень госдолга (в процентах к ВВП) остается как по национальным, так и по международным стандартам на безопасном и очень низком уровне — менее 20%, оценила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Алла Чалова.