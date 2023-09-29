05:44 (мск), источник: Известия

Госдолг России за полгода вырос на 10% до 25 трлн

Госдолг за полгода подскочил на 10% — до 25 трлн рублей. В абсолютных цифрах он вырос на 2,3 трлн из запланированных 2,5 на весь 2023 год. Об этом говорится в докладе Счетной палаты о федеральном бюджете (есть у «Известий»).

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Источник: РИА "Новости"

Объем внутренних заимствований за полгода вырос на 1,4 трлн (+7,4%). Тем самым он достиг 20,2 трлн — это 97,4% верхнего предела, заложенного на этот год (20,7 трлн). При этом внешний долг РФ в иностранной валюте с начала года уменьшился на $1,2 млрд (-2,1%) и составил $56,2 млрд — 84,4% верхнего предела ($66,6 млрд).

Относительный уровень госдолга (в процентах к ВВП) остается как по национальным, так и по международным стандартам на безопасном и очень низком уровне — менее 20%, оценила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Алла Чалова.

Однако разгон инфляции и жесткая денежно-кредитная политика ведет к удорожанию обслуживания новых облигаций. И как следствие — дальнейшему росту процентных расходов федерального бюджета, утвержденный объем которых в 2023 году (свыше 1,5 трлн рублей), отметила эксперт.

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