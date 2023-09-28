ЦБ предложил ограничить начинающим инвесторам торговлю акциями с кредитным плечом

Центробанк опубликовал 27 сентября проект указания, вводящего новую категорию клиентов брокерских компаний — с начальным уровнем риска (КНУР). К этой категории брокер будет относить клиента-физлицо, если он не отнесен к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (КСУР или КПУР), пишет «Коммерсантъ». Для таких клиентов ограничат возможность торговли с кредитным плечом.

Согласно опубликованному проекту документа, к категории КСУР брокер сможет отнести клиента, если с момента совершения брокером за его счет первой сделки, приводящей к возникновению непокрытой позиции, прошло не менее одного года и не менее пяти календарных дней за один год за счет указанного клиента брокером заключались договоры с ценными бумагами или договоры с производными инструментами. Относить клиента к категориям КСУР и КПУР будут и в том случае, если сумма активов, учитываемая на его счетах, составляет не менее 3 млн рублей либо 600 000 рублей в случае обслуживания у брокера не менее 180 дней, либо если клиент признан брокером квалифицированным инвестором.

Максимальный размер плеча в случае проведения маржинальных сделок будет снижен для КНУР относительно доступного в настоящее время. Одновременно брокеров обяжут проинформировать КНУР, что исполнение их поручений может привести к возникновению непокрытой позиции. По оценке независимого финансового аналитика Андрея Бархоты, равновесная структура клиентской базы предполагает 60% — КСУР, 30% — КНУР, 10% — КПУР.

Нынешняя версия проекта уже вторая, после публикации первой профессиональные участники фондового рынка в лице Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) предложили ЦБ отказаться от введения новой, третьей, категории инвесторов. По словам участников рынка, в новой редакции проекта указания регулятор изменил некоторые положения, в частности касающиеся отнесения клиентов к категориям КСУР или КПУР. Часть изменений игроки сочли нецелесообразными — действующие правила «хорошо работают», а новые повысят операционную нагрузку на брокеров.

По словам начальника отдела риск-менеджмента «Цифра брокер» Михаила Апанасенко, регулятор учел ряд предложений от рынка, в частности, отнес квалифицированных инвесторов к категории КСУР или КПУР. Новой версией вводится обязанность брокера рассчитывать стоимость портфеля, размер начальной и минимальной маржи по формулам, предусмотренным приложением к настоящему указанию, на конец каждого торгового дня — для клиентов с начальным уровнем риска, добавила партнер коллегии адвокатов «Смоленка, 33» Елена Менде. В проекте появились изменения, не обсуждавшиеся с профсообществом, источник газеты на финансовом рынке сказал, что в их число входит запрет на короткие позиции при падении рынка.

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев назвал введение дополнительных ограничений на плечи для розничных инвесторов-новичков ничем не оправданным, плохо учитывающим «клиентский путь» и потребности клиентов. По мнению руководителя департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игоря Пимонова, эти излишние ограничения затормозят развитие инвестиционного рынка — подавляющая его доля принадлежит физическим лицам. По его словам, нововведения еще больше увеличат операционную нагрузку на брокеров.

Собеседник газеты напомнил, что сейчас неквалифицированные инвесторы должны проходить тестирование, чтобы подключить маржинальное кредитование, а доля клиентов, которые пользуются маржинальным кредитованием в первый год после открытия счета, незначительна.

Апанасенко полагает, что, с одной стороны, пониженные плечи для новичков уменьшат доходы брокеров от маржинального кредитования, с другой — начинающие инвесторы не смогут брать на себя повышенные риски. Он ожидает, что доля клиентов с начальным уровнем риска в первые годы будет меньше, чем доля остальных категорий.