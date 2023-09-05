Россия продлила сокращение экспорта нефти до конца года
Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. барр в сутки до конца декабря 2023 года, сообщил вице-премьер Александр Новак.
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Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. барр в сутки до конца декабря 2023 года, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Теперь добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно, чтобы рассмотреть возможность углубления сокращения или увеличения производства, в зависимости от ситуации на мировом рынке», — сказал Новак.
Данные меры являются дополнением к добровольному сокращению, которое Россия объявила в апреле 2023 года и которое действует до конца декабря 2024-го.
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