Что будет с ценами на АЗС после запрета правительства на экспорт бензина и дизеля

Соответствующий документ в четверг подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликован на официальном сайте кабмина.
«Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей», — говорится в документе.
По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, такой запрет на экспорт нефтепродуктов не продлится долго. Скорее всего, он совпадет по срокам с уборочной кампанией, рассказал эксперт.
Он считает, что этот запрет насытит внутренний рынок.
Ситуация сравнима с временами ковида: нефтепродукты из-за локдаунов стали не нужны никому за границей, и российские производители пустили дизель и бензин на внутренний рынок — цены снизились.
После уборочной кампании, прогнозирует Юшков, компании-производители нефтепродуктов опять должны будут торговаться и прикладывать лоббистские усилия, чтобы постановление правительства было отменено как можно быстрее. Это связано с тем, что тотальный долгий запрет на экспорт нефтепродуктов не выгоден ни производителям, ни государству.
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