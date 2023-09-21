Что будет с ценами на АЗС после запрета правительства на экспорт бензина и дизеля

Соответствующий документ в четверг подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликован на официальном сайте кабмина.

«Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей», — говорится в документе.

По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, такой запрет на экспорт нефтепродуктов не продлится долго. Скорее всего, он совпадет по срокам с уборочной кампанией, рассказал эксперт.

Довольно жесткий сценарий предусмотрен документом правительства. Стоит ожидать, что такой запрет продлится недолго. Это игра на повышение со стороны правительства в рамках торга с нефтяными компаниями. Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Он считает, что этот запрет насытит внутренний рынок.

Ситуация сравнима с временами ковида: нефтепродукты из-за локдаунов стали не нужны никому за границей, и российские производители пустили дизель и бензин на внутренний рынок — цены снизились.

Стоит ожидать, что сейчас мы тоже увидим снижение цен на бирже, и, может быть, это дойдет до простого потребителя. Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

После уборочной кампании, прогнозирует Юшков, компании-производители нефтепродуктов опять должны будут торговаться и прикладывать лоббистские усилия, чтобы постановление правительства было отменено как можно быстрее. Это связано с тем, что тотальный долгий запрет на экспорт нефтепродуктов не выгоден ни производителям, ни государству.

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