Цена нефти Brent превысила $97 впервые за десять месяцев

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,82%, до $97,34 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 7:26 мск. На пике котировки поднимались до $97,69 за баррель. Выше отметки $97 за баррель нефть торгуется впервые с ноября 2022 года.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре на Нью-Йоркской товарной бирже к 4:08 мск выросли на 1,44%, до $95,03 за баррель. В последний раз нефть этой марки торговалась выше отметки $95 за баррель в августе 2022 года. На 7:26 мск WTI торговалась на уровне $94,61 за баррель.

Цены на нефть подскочили на фоне сокращения запасов в США, а также опасений, что запрет на экспорт нефтепродуктов из России продлится долго и приведет к проблемам с доступностью топлива в других странах, отметили эксперты «БКС Мир Инвестиций» в утреннем обзоре.

В среду Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о снижении запасов нефти на 2,2 млн барр., в то время как ожидалось всего 1,32 млн. Сокращение запасов произошло, несмотря на стабильную добычу 12,9 млн барр. в сутки и рост чистого импорта на 1,7 млн барр. в сутки.

Стоимость нефти растет, поскольку поставки сырья на рынок в преддверии зимы остаются ограниченными, пишет Reuters. «Пока не будет принято решение о повышении добычи, глобальный энергетический рынок продолжит оставаться в дефиците», — рассказал руководитель отдела сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен. При этом риск серьезной коррекции все еще относительно небольшой, сообщил он.

Большее, чем ожидалось, сокращение запасов свидетельствует о том, насколько быстро на рынке растет дефицит из-за сокращения поставок из Саудовской Аравии и России, отмечает Bloomberg. Саудовская Аравия и Россия, входящие в ОПЕК+, продлили добровольное сокращение поставок на 1,3 млн баррелей в день до конца года.

Ранее в этом месяце ОПЕК прогнозировала дефицит нефти в четвертом квартале в размере 3 млн баррелей в день. Учитывая, что спрос в США и Китае оказывается устойчивым, многие участники рынка теперь считают нефть стоимостью $100 неизбежной, пишет агентство.

Участники рынка также обеспокоены тем, что запасы нефти на хабе Кушинг, где расположено крупнейшее в США нефтяное хранилище, могут упасть ниже минимального операционного уровня, отмечает Reuters. Запасы нефти в резервуарах в Кушинге по состоянию на 26 сентября находились на самом низком уровне за 14 месяцев из-за высокого спроса на переработку и экспорт. На минувшей неделе они составили 22 млн барр. Годом ранее в хранилище было 25,7 млн барр.

Фьючерсы на Brent вышли вверх из диапазона $90−95 за баррель и уверенно двигаются к круглой отметке $100, которая может выступить психологическим ориентиром для участников торгов, говорится в обзоре БКС. «При сохранении позитивного сентимента эта отметка вполне может быть достигнута, но на устойчивую фиксацию на трехзначных уровнях рассчитывать пока не стоит», — считают эксперты брокерской компании.