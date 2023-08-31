Минус в плюс. Сколько Россия еще заработает на сокращении добычи нефти

Россия ранее объявляла о добровольном сокращении в августе экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки по сравнению с маем-июнем. Это дополнительное индивидуальное обязательство страны к сокращению добычи в рамках коллективных обязательств ОПЕК+. Позднее Россия объявила о еще одном сокращении — на 300 тыс. баррелей в сутки.

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«Решение о сокращении добычи принимается Россией совместно с другими партнёрами по картелю ОПЕК+», — отметил в разговоре с Финансами Mail.ru инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал».

О сокращении своей добычи заявила и Саудовская Аравия. Она таким шагом пытается избежать падения котировок в условиях вялого спроса на Западе из-за угрозы рецессии. Макропоказатели Китая также оказались хуже ожиданий, что усилило давление на сырьевые цены. При эт ом странам-экспортерам — о чем они и договаривались в формате ОПЕК+ — нужны цены на уровне $85 за баррель сорта Brent.

Россия в августе планирует добывать 8,95 млн б/с, как и Саудовская Аравия, которая также решила индивидуально сократить добычу в дополнение к квотам, утвержденными для всех стран ОПЕК+.

Таким образом, две крупнейшие нефтедобывающие страны ОПЕК+, самостоятельно сократят поставки более чем на 2 млн б/с. На остальные страны альянса приходится сокращение около 700 млн б/с.

По данным ОПЕК, добыча сырой нефти в России в мае 2023 года составила 9,533 млн б/с, что на 0,416 млн б/с ниже уровня февраля 2023 года. В 2024 году добыча российских компаний, по данным ОПЕК, должна составить 9,949 млн б/с, если планы не изменятся.

Однако, несмотря на договоренность ОПЕК+, спрос и добыча сырья в мире в последний месяц лета вырос до рекордных отметок, отмечается в докладе Минэнерго США за август.

Мировой спрос на нефть достигает рекордных высот, чему способствуют активные летние авиаперевозки, увеличение использования нефти в производстве электроэнергии и рост нефтехимической активности в Китае. Международное энергетическое агентство

«Спрос на нефть увеличится на 2,2 млн баррелей и составил 102,2 млн баррелей в сутки в 2023 году, при этом на долю Китая придется более 70% роста», — прогнозирует МЭА.

Мировые поставки нефти в июле упали на 910 тыс. до 100,9 млн баррелей в сутки из ОПЕК+. Внезапное сокращение добычи в Саудовской Аравии в июле привело к падению добычи ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей до 50,7 млн ​​баррелей в сутки. Но страны, не входящих в ОПЕК+, увеличили добычу, например, США и Норвегия, на 310 тыс. до 50,2 млн баррелей в сутки.

По прогнозам МЭА, в 2023 году мировая добыча нефти вырастет на 1,5 млн баррелей в сутки и достигнет рекордной отметки в 101,5 млн баррелей в сутки. США, согласно прогнозу, увеличат добычу на 1,9 млн баррелей в сутки. В следующем году страны, не входящие в ОПЕК+, также увеличат поставки на 1,3 млн баррелей в сутки, в то время как ОПЕК+ может добавить лишь 160 тыс. баррелей в сутки, подсчитало МЭА.

От повышения цен на нефть в первую очередь выигрывают страны ОПЕК+, поставляющие на рынок половину «черного золота». Например, российский основной экспортный сорт Urals дорожает, а скидки на него сокращаются.

«Сокращение экспорта остается эффективной стратегией поддержания мировых цен на нефть на высоком уровне, особенно в краткосрочной перспективе», — отметил заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

В июле-августе 2023 года цены на нефть марки Urals находились устойчиво выше уровня в $60 — около $69,5 за баррель, а дисконт в ценах на Urals к Brent в размере $15,5 за баррель оказался минимальным с февраля 2022 года. Сергей Кондратьев заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов

Раньше скидка на российское сырье составляла от $25 до $30 за баррель.

И сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК+, и взятых Россией добровольных дополнительных обязательств по снижению добычи стало ключевым фактором поддержки цен на российскую нефть. Говорить о том, какой была бы цена, без учета сокращения России и Саудовской Аравии, достаточно сложно.

Текущая стратегия, конечно, может создать риски в долгосрочной перспективе — как за счет увеличения добычи конкурентами, не входящими в соглашение ОПЕК+, в первую очередь США, так и из-за сложностей в возврате к более высоким уровням добычи в будущем. В 2021−22 годах российским экспортерам пришлось заметно нарастить инвестиции в капитальные ремонты скважин и бурение для того, чтобы вернуть к работе выведенный ранее в простой фонд. В отличие от Саудовской Аравии, в нашей стране сложнее регулировать добычу нефти на месторождениях в широком диапазоне. Остановка скважины может привести к ее потере. Сейчас компании стараются повысить эффективность работы с таким фондом, в том числе за счет регулирования параметров насосного оборудования и отслеживания того, что происходит с фондом скважин в интерактивном режиме.

В среднесрочной перспективе и отрасль, и государство заинтересованы к возврату к более высоким уровням добычи, поэтому не думаю, что практика добровольных сокращений станет регулярной. Сергей Кондратьев заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов

​«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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