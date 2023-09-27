Защитит ли россиян новый закон от финансовых мошенников: мнение эксперта

Борьба с финансовыми пирамидами в России длится с момента распада СССР в 1991 году. Отправной точкой стала пирамида федерального масштаба МММ, созданная Сергеем Мавроди и разорившая миллионы граждан. Хотя в то время процветали и мошеннические схемы меньших размеров — «Телемаркет», «Тибет», «Хопёр инвест» и другие. Борьба с финансовыми пирамидами актуальна и в текущем 2023 году: Банк России по итогам постоянного мониторинга выявил рост количества финансовых пирамид за январь-июнь на 19,4% — до 1139. В прошлом году было 954 компании, имеющие признаки финансовой пирамиды, следует из статистики регулятора.

Число нелегальных инвесткомпаний снизилось с 671 до 434. Также выявлено 6 нелегальных операторов инвестиционных платформ и 23 нелегальных страховых компаний, а годом ранее статистики о таких «черных финансистах» не было.

Всего в «черном списке», который составляет ЦБ, около 11059 организаций. В него вошли нелегальные кредиторы, брокеры и другие мошенники, работающие под разными вывесками.

Пирамиды типа МММ или новой формации, как Finiko, которая рухнула в 2022 году, работали с большим размахом. Количество вкладчиков в МММ было около 15 млн человек, напомнила экономист Ольга Гогаладзе, создатель pro.finansy. МММ росла на федеральной телерекламе, а Finiko — через сеть сайтов очень быстро создала ажиотаж, заставивший людей отдать мошенникам сотни миллионов рублей.

«Но в 2023 году большая часть пирамид представляет собой короткие интернет-проекты», — считает Ольга Гогаладзе.

Сенаторы и депутаты Госдумы разработали законопроект об ужесточении наказания. В случае, если организация без лицензии Банка России будет привлекать средства граждан в качестве инвестиций, она будет оштрафована на сумму до 1 млн рублей, а ее деятельность будет приостановлена. Планируется добавить и уголовную ответственность.

Мера сенаторов может отсечь часть крупных пирамид. Но небольшие интернет-проекты действуют в социальных сетях. Отследить их затруднительно, а приставить к ответственности еще сложнее. Кроме того, не все потоки капитала поддаются отслеживанию. Сейчас 58% пирамид принимает взносы в криптовалютах, что дополнительно усложняет весь процесс. Ольга Гогаладзе экономист

«Как итог, властям нужно работать над улучшением качества мониторинга и обнаружения финансовых пирамид. А после — быстро закрывать. ЦБ со своей стороны должен развивать финансовую грамотность россиян. Важно донести, что быстрый заработок несет под собой высокие риски», — отметила эксперт по инвестициям.

Причины появления мошенничества

В 90-х у граждан РФ не было навыков инвестирования, даже базовых положений финансовой грамотности, как, например, чем выше доходность, тем выше риск потерять все вложения, или необходимость проверять у компаний разрешение регулятора на привлечение средств. Более того, в то время с телеэкранов и в газетах массово продвигались идеи ренты — можно доверить финансовой компании небольшую сумму сбережений и красиво жить на проценты.

Причина такой ситуации одна — недостаток финансовой грамотности россиян помогала и помогает мошенникам «привлекать» деньги последние 30 лет. И сейчас тысячи жертв мошенников ежегодно теряют свои сбережения из-за желания получать доходности в 100% годовых и более.

Новый расцвет финансового мошенничества начался в первый год пандемии, когда ключевая ставка ЦБ РФ была снижена до исторического минимума 4,25%. Доход по вкладам упал и был ниже инфляции в 4 раза.

Осторожные вкладчики, недовольные низкой доходностью по вкладам, начали открывать брокерские счета через банки и инвесткомпании на Мосбирже. Они переводили деньги в биржевые инструменты, покупая паи, облигации, акции либо самостоятельно, либо доверяя свои сбережения брокерам и инвесткомпаниям с лицензиями. Но мошенники быстро адаптировались под запросы россиян и начали предлагать в интернете под разными вывесками привлекательные схемы инвестирования — «Богатство — для народа», «Заработай на нефти и газе», «Золото защитит от всех кризисов» и так далее.

Под такими заголовками размещается реклама в соцсетях, при этом для убедительности часто используется фирменная символика гостелеканалов, известных компаний и банков. Ссылки введут на сайты, внешне похожие на сайты крупнейших банков и компаний. На них предлагается оставить контакты и заявки, далее жертвам рассказывают о схемах «инвестирования» под сотни процентов годовых. Обещают за год доход на машину, квартиру, бытовую технику и ремонт жилья в придачу. После этого предлагается сделать первые вложения и горе-инвесторы больше не видят своих сбережений.

Чтобы не стать жертвой такой схемы, стоит осторожно относиться к компаниям, которым вы намерены доверить свои деньги. Проверить наличие лицензии через сайт Банка России. Удостовериться, что сайт, открытый по ссылке в рекламе, до последнего символа совпадает с официальным сайтом банка или инвестиционной компании. Также стоит взвесить, действительно ли вы готовы идти на риски, которые всегда подразумевает высокий доход. Ведь ужесточение законодательства не сделает финансовый рынок полностью стерильным: желающие заработать на доверчивости останутся и будут открывать новые схемы.

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