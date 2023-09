Жуткая турбулентность и новый мировой кризис: чем опасен спад китайской экономики

Об угрозах, связанных с замедлением второй по величине экономики мира , на последней неделе августа писали большинство ведущих бизнес-изданий мира. «Экономические данные, которые мы получали в последние месяцы, демонстрируют печальную картину, — пишет Bloomberg. — Китайские домохозяйства тратят меньше, чем ожидалось, и больше экономят. Бизнесы инвестируют и занимают средства в замедленном режиме. Безработица среди молодежи подскочила так резко, что Пекин решил прекратить публиковать данные о ней». The Wall Street Journal отмечает, что свежие данные о состоянии экономики усиливают давление на политиков, перед которыми стоит задача вернуть страну к росту. А Nikkei Asia делает вывод, что китайская производственная модель, основанная на развитии инфраструктуры и недвижимости, больше не работает.

JPMorgan Chase & Co. прогнозирует, что ВВП КНР в 2023 году увеличится на 4,8%, хотя до этого прогнозные значения достигали 5%. В следующем году, считают в JPMorgan Chase & Co., рост составит 4,2%. Barclays утверждает, что экономика Китая вырастет на 4,5%, и понижает свой прогноз на 4 п.п., прогноз на 2024 год — рост на 4%.

Глобальные инвесторы уже вывели с китайских фондовых рынков более $10 млрд. Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что инвестиции в Китай становятся все более рискованными. Активнее всего инвесторы избавляются от акций крупнейшего производителя алкоголя в Китае Kweichow Moutai Co. — из него они вывели уже более $850 млн. Затем следуют акции ведущего производителя возобновляемых источников энергии LONGi Green Energy Technology Co. и крупнейшего кредитора China Merchants Bank Co., а также крупного автопроизводителя BYD. Некоторые развивающиеся страны, такие как Индия, видят в оттоке капитала из КНР возможность привлечь эти иностранные инвестиции в свои экономики, пишет Bloomberg.