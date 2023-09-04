Жуткая турбулентность и новый мировой кризис: чем опасен спад китайской экономики

Признаков спада китайской экономики все больше — к концу августа курс юаня опустился до самого низкого уровня со времен кризиса 2008 года, производственная активность снижается пятый месяц подряд.

Об угрозах, связанных с замедлением второй по величине экономики мира, на последней неделе августа писали большинство ведущих бизнес-изданий мира. «Экономические данные, которые мы получали в последние месяцы, демонстрируют печальную картину, — пишет Bloomberg. — Китайские домохозяйства тратят меньше, чем ожидалось, и больше экономят. Бизнесы инвестируют и занимают средства в замедленном режиме. Безработица среди молодежи подскочила так резко, что Пекин решил прекратить публиковать данные о ней». The Wall Street Journal отмечает, что свежие данные о состоянии экономики усиливают давление на политиков, перед которыми стоит задача вернуть страну к росту. А Nikkei Asia делает вывод, что китайская производственная модель, основанная на развитии инфраструктуры и недвижимости, больше не работает.

В то же время управляющий директор аналитической платформы China Beige Book Шехзад Кази сказал в эфире Bloomberg TV, что не считает, что Китай находится на грани экономического краха, и что большинство комментаторов упускают некоторые важные индикаторы, такие как рост потребительских расходов в отдельных секторах, а также некоторые признаки восстановления автомобильной промышленности и люксового сегмента.

Китайский экономист Линь Ифу, в прошлом главный экономист Всемирного банка, назвал экономику КНР «драконом, ведущим за собой».

Этот термин был выбран по аналогии с термином «гусь, ведущий за собой» — так прозвал Японию экономист Канаме Акамацу, ведь рост экономики Японии в прошлом простимулировал развитие других стран Восточной Азии. Куда теперь ведет мировую экономику китайский дракон?

Осложнения после коронавируса

В первом полугодии 2023-го экономика Китая в целом демонстрировала тенденцию к восстановлению: рыночный спрос, производство и предложение продолжали расти, занятость и цены в целом оставались стабильными. Ожидалось, что после долгожданного снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, китайская экономика значительно ускорится в связи с повышением мобильности и активности населения, что даст новый толчок развитию мировой экономики.

Однако начиная со II квартала темпы роста экономики, торговли, доходов производственного сектора и других экономических показателей снизились. Во II квартале ВВП КНР вырос на 0,8% по сравнению с первым, когда ВВП увеличился на 2,2%. Эксперты в Китае и за рубежом начали бить тревогу. «Этот раунд восстановления экономики КНР отличается от прошлых и в нем присутствует дисбаланс», — считает Лю Юаньчунь, президент Шанхайского университета финансов и экономики.

Аналитики пересчитывают прогнозы по росту экономики КНР на 2023−2024 годы.

JPMorgan Chase & Co. прогнозирует, что ВВП КНР в 2023 году увеличится на 4,8%, хотя до этого прогнозные значения достигали 5%. В следующем году, считают в JPMorgan Chase & Co., рост составит 4,2%. Barclays утверждает, что экономика Китая вырастет на 4,5%, и понижает свой прогноз на 4 п.п., прогноз на 2024 год — рост на 4%.

Большинство экономистов считают, что спад продолжится.

По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), несмотря на снятие ограничений, связанных с COVID-19, Китай по-прежнему сталкивается с серьезными экономическими трудностями. Так, экономика Китая ощущает недостаток совокупного спроса, давление занятости и структурные проблемы. Безработица среди молодежи (16−24 лет) в июне достигла максимума в 21,3%. Государственное статистическое управление КНР даже сообщило о приостановлении публикации данных о безработице с разделением по возрастным группам в этом месяце. Прибыль промышленных предприятий снижается, а малые и средние предприятия в некоторых отраслях столкнулись с серьезными проблемами.

Китайский производитель электромобилей Nio сообщил о чистом убытке в $835,1 млн во II квартале, что более чем в два раза превышает потери годичной давности. В отчете о прибылях Nio за II квартал выручка составила 8,77 млрд юаней ($1,21 млрд) против ожидаемых 9,25 млрд юаней ($1,27 млрд). Акции компании упали на 5% в ходе дневных торгов после этой новости.

Китаист и специалист по цифровым технологиям Леонид Ковачич считает, что китайскую экономику сильно подкосила пандемия COVID-19.

Страна дольше других пребывала в состоянии локдауна. Только с 30 августа для въезжающих в страну отменили обязательный тест на коронавирус. За это время население стало больше сберегать и меньше потреблять, опасаясь неопределенности. Перейти на новые драйверы роста — потребление — так и не получилось, хотя власти Китая уже около 15 лет говорят о том, что нужно переходить от ориентации на экспорт к внутреннему рынку.

Тем не менее потенциал внутреннего спроса не позволяет реализовать эти задачи из-за низкого уровня доходов населения. Разница с США по показателю ВВП на душу населения по-прежнему колоссальная. Это говорит о том, что тот потенциал, который теоретически мог быть у китайского рынка, не может быть раскрыт. Еще одной важной причиной является то, что у китайского населения есть определенный паттерн потребления: оно нацелено на то, чтобы больше сберегать.

Долги, кредиты и сбережения

Некоторые международные компании в Китае при этом чувствуют себя сравнительно неплохо в условиях снижения экономической активности страны. Авторы книги об американской торговой сети Costco Дэвид и Сьюзен Шварц в начале июля посетили три магазина Costco на окраине Шанхая и в соседнем городе Сучжоу. По их словам, средняя посещаемость магазинов в день составляет около 7000 человек, что вдвое больше, чем в США, для магазинов примерно одинакового размера.

В августе нью-йоркская марка косметики премиум-класса Malin+Goetz открыла свой первый магазин в Шанхае. Компания Tapestry, являющаяся материнской компанией Coach, в этом месяце заявила, что планирует открыть на материковой части страны десять магазинов Kate Spade до лета 2024 года. Мэн Вэй, пресс-секретарь Государственного комитета по развитию и реформам КНР, заявил, что, нынешний дефицит рыночного спроса не изменит общей тенденции долгосрочного улучшения китайской экономики.

Леонид Ковачич подчеркивает, что современное состояние китайской экономики обусловлено несколькими факторами. Первый — это объективный тренд на достижение экономикой Китая среднего уровня дохода.

Здесь есть опасность «ловушки среднего дохода»: рабочая сила в Китае уже стоит довольно дорого, а стремительного роста производительности больше не происходит. В связи с этим производства переносятся в другие страны, что приводит к снижению темпов роста производства внутри страны.

Второй фактор, по мнению эксперта, заключается во внутренних причинах: долгие годы Китай рос за счет экспорта и инфраструктурного строительства.

«Однако в последние годы спрос на китайский экспорт постепенно стал падать вследствие замедления мировой экономики, а бурное инфраструктурное строительство невозможно вести до бесконечности, — говорит Ковачич. — На рынке базовой инфраструктуры формировались пузыри: на единицу инвестиций в инфраструктуру отдача в виде роста ВВП становится все меньше и меньше. Когда приходит время рассчитываться с долгами, выходит, что инвестиции не окупаются и создается огромная масса плохих долгов. Соответственно, власти Китая в середине 2010-х стали принимать активные шаги в сторону “делевириджа” — постепенного сдутия кредитной массы в экономике. Но получилось так, что это обнажило проблемы, которые существовали в секторе недвижимости. Один за другим крупнейшие китайские девелоперы, которые аккумулировали долги на сотни миллиардов долларов, объявляют о дефолте».

Действительно, один из крупнейших китайских застройщиков Evergrande не смог заплатить по своим долгам. Его акции на Гонконгской бирже в первый же день торгов рухнули почти на 87%. В США компания подала на банкротство.

Продажи недвижимости упали примерно на 50% ниже пикового уровня 2020 года, что ударило по уверенности домохозяйств, для которых покупка недвижимости — один из основных способов сохранения и приумножения сбережений. На долю недвижимости приходится до 70% собственности домохозяйств Китая и 40% залогового имущества банков.

Правительство города Гуанчжоу объявило об ослаблении ограничений на выдачу ипотечных кредитов, что позволит покупателям жилья пользоваться льготными кредитами на покупку первого дома независимо от их предыдущей кредитной истории. Гуанчжоу стал первым крупным китайским городом, объявившим об ослаблении ограничений на выдачу ипотечных кредитов, поскольку правительство наращивает усилия по оживлению пострадавшего от кризиса сектора недвижимости и укреплению экономики.

Гонконгский индекс Hang Seng Mainland Property Index вырос на 3,3% после заявления властей города Гуанчжоу. Этому примеру могут последовать остальные три крупнейших китайских города — Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь. Многие менее крупные города уже приняли меры по облегчению приобретения жилья.

В первом полугодии темпы роста национальных инвестиций в основной капитал продемонстрировали тенденцию к снижению, частные инвестиции сократились на 0,2% по сравнению с предыдущим годом. Однако если рассмотреть эту перспективу без учета рынка недвижимости, то мы увидим, что в первом полугодии частные проектные инвестиции (без учета инвестиций в развитие недвижимости) выросли на 9,4% в годовом исчислении, что на 5,6 п. п. выше, чем все инвестиции.

Леонид Ковачич считает, что скрытые долги местных правительств — гораздо более опасная проблема. Финансирование строительства инфраструктуры происходило часто за счет кредитных средств, которые брали на себя компании специального назначения — частные компании, аффилированные с местными властями. Долги у этих квазигосударственных структур очень велики и никто до конца не может посчитать точно, сколько именно их накопилось.

Когда массово начнутся неплатежи по этим долгам, возникнет вопрос об устойчивости всей китайской финансовой системы.

Это создает опасную основу для вызревания масштабного кризиса, считает Ковачич. Если это случится, китайская экономика не то что не будет расти, она может стремительно упасть. И вот здесь уже последствия для всей мировой экономики будут катастрофические, потому что Китай — крупнейший экспортер, один из крупнейших импортеров в том числе и российской продукции. «Может возникнуть жуткая турбулентность, можно будет вполне говорить о новом мировом кризисе», — полагает эксперт.

Глобальные инвесторы уже вывели с китайских фондовых рынков более $10 млрд. Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что инвестиции в Китай становятся все более рискованными. Активнее всего инвесторы избавляются от акций крупнейшего производителя алкоголя в Китае Kweichow Moutai Co. — из него они вывели уже более $850 млн. Затем следуют акции ведущего производителя возобновляемых источников энергии LONGi Green Energy Technology Co. и крупнейшего кредитора China Merchants Bank Co., а также крупного автопроизводителя BYD. Некоторые развивающиеся страны, такие как Индия, видят в оттоке капитала из КНР возможность привлечь эти иностранные инвестиции в свои экономики, пишет Bloomberg.

Круги по воде

Замедление роста китайской экономики, утверждает Bloomberg, вызывает последствия по всему миру. «По планам, на экономику Китая должна была приходиться треть глобального экономического роста в этом году, — отмечает издание, — поэтому ее драматическое замедление в последние месяцы вызвало тревогу во всех странах». Президент США Джо Байден даже назвал экономические проблемы Китая «тикающей бомбой замедленного действия».

Страны по всему миру озабочены проблемой снижения темпов роста экономики Китая, потому что для многих КНР является крупнейшим торговым партнером. По данным недавнего анализа МВФ, при повышении темпов роста в Китае на 1 п. п. рост в других странах увеличивается примерно на 0,3 п. п. Экономисты из Oxford Economics подсчитали, что снижение экономики Китая на 1% приведет к падению взаимосвязанных с ним экономик на 0,1−0,2%.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая в июле снизился на 13,6% по сравнению с прошлым годом. Экспорт в июле 2023-го упал на 14,5% по сравнению с 2022-м. Импорт снижается уже с начала 2023 года, а в июле падение достигло максимальных значений — 12,4%. Регионы, импорт из которых упал сильнее всего, — это Африка, Япония, Корея, Тайвань. По мнению вице-президента Народного банка Китая Лю Гоцяна, восстановление международного потребления и экономики после эпидемии потребует времени, в целом считается, что для возвращения к нормальному уровню необходимо около года.

Как эта тенденция отражается на торговле Китая с Россией? По данным Таможенного управления КНР, в июне товарооборот между странами вырос на 51%, экспорт вырос почти в два раза — на 92%, импорт — на 28%. Россия уже стала для Китая крупным рынком экспорта произведенных в стране товаров. Так, в импорте легковых автомобилей на Китай в 2023 году пришлось 70%, что значительно больше, чем 10% в 2021 году.

Снижение экономической активности также отражается на закупках Китаем энергоресурсов. Импорт нефти Китаем за первые семь месяцев 2023 года снизился на 12,3%. Китай является крупнейшим импортером нефти, поэтому снижение закупок не могло не отразиться на мировых котировках цен на нефть. Так, в промежутке с конца апреля по начало июля цена фьючерсов на нефть марки Brent не поднималась выше $80 за баррель. В начале августа цена поднялась до $87 за баррель, однако во второй половине августа снизилась до в среднем $84.

При этом, по мнению экспертов Bloomberg, в замедлении китайской экономики можно увидеть и плюсы: дешевеющая нефть означает снижение цен на товары, которые перевозят по морю, и таким странам, как Великобритания и США, это может помочь в борьбе с инфляцией.

Запас прочности

С другой стороны, проблемы китайской экономики не настолько фатальны, и предыдущие достижения КНР не могут обнулиться так быстро. Так, например, Китай в 2019 году лидировал в выплавке стали, в производстве более 100 видов товаров, включая автомобили, аккумуляторные батареи, пиво, мебель, механизмы для обработки пластмасс. Китай осенью 2022-го занимал второе место по абсолютным расходам на НИОКР ($556 млрд), уступая лишь США ($660 млрд) и обогнав Японию ($194 млрд) с огромным отрывом. Ожидаемая продолжительность жизни в Китае к 2022 году достигла 78 лет, что превышает данный показатель в США — 76 лет. В 2021 году КНР одержала историческую победу в борьбе с абсолютной бедностью: за последние восемь лет почти 100 млн жителей сельской местности переступили эту черту.

Леонид Ковачич считает, что на данный момент в самом замедлении темпов роста китайской экономики нет ничего критичного ни для Китая, ни для остального мира, «потому что тот спрос, который обеспечивает Китай на мировую продукцию, будет все равно сохраняться».

Действительно, восстановление экономики страны после пандемии COVID-19 идет с перебоями. На заседании Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) 24 июля пришли к выводу, что проблемы в основном обусловлены недостаточным внутренним спросом, трудностями в работе некоторых предприятий, рисками и сложной внешней средой.

Леонид Ковачич считает, что нет однозначного ответа, как Пекин может выйти из сложившейся непростой ситуации. Стимулировать спрос с помощью прямых дотаций населению — стратегически нецелесообразно с учетом масштаба населения в 1,4 млрд. Даже если десятки миллиардов долларов будут выделены на раздачу денег населению, на каждого человека придется какая-то ничтожная сумма. Вряд ли это что-то изменит в структуре потребления в китайской экономике, думает эксперт. «Что касается каких-то прямых мер стимулирования, например снижение налоговых ставок, процентных ставок по кредиту, дополнительные финансовые льготы, уменьшение норм обязательных резервов для банков для высвобождения дополнительной ликвидности, — все эти меры уже применяются китайскими властями, но как показывает практика, пока этого тоже недостаточно для того, чтобы развернуть на 180° тренд на замедление темпов роста, — говорит Ковачич. — С другой стороны, масштабное строительство инфраструктуры вести до бесконечности нельзя. Поэтому возникает та же самая проблема, как и с прямыми денежными дотациями населению».

Пекин делает все возможное, чтобы подготовить экономику Китая к переходу на сверхскоростные рельсы инновационной экономики. Снижение экономической активности происходит в период структурной трансформации китайской экономики, когда стимулируется интенсивный, а не экстенсивный рост. Ли Юйцзюй, заместитель директора Центра изучения экономических идей Си Цзиньпина, отметил, что китайская экономика находится на этапе перехода от количественных к качественным изменениям, и необходимо сосредоточиться не только на изменениях в количестве и скорости, но и на качественных изменениях.

Развитие технологий в Китае связано с некоторыми трудностями: Запад ограничил поставки оборудования для производства полупроводников, а также инвестиции в инновации КНР.

Несмотря на это, технологический сектор КНР активно развивается, демонстрируя рекордные показатели роста на фоне общего спада. На 2023 год на Китай приходится девять из 100 крупнейших IT-компаний. В 2023 году компания Alibaba показала самый успешный для компании I квартал: ее доходы в 10 раз превысили показатели семилетней давности.

Инвестиции в высокотехнологичные отрасли выросли на 12,5%, индекс производства в сфере передачи информации, программного обеспечения и услуг в области информационных технологий — на 15,4%, а производство таких товаров, как транспортные средства на новых источниках энергии, солнечные батареи и зарядные сваи, выросло на 35%, 54,5% и 53,1% соответственно.