Акции самого закредитованного застройщика Китая обвалились почти на 90%

Акции китайского застройщика Evergrande подешевели на 87% на бирже в Гонконге в первый день возобновления торгов его бумагами после 17-месячного перерыва. На открытии торгов акции компании дешевели до 0,22 гонконгского доллара за бумагу. На закрытии торгов они теряли в цене 78,79% и торговались по цене в 0,35 гонконгского доллара.

Рыночная стоимость компании, по данным на 28 августа, составила 4,6 млрд гонконгских долларов ($586 млн). На пике в 2017 году она превышала $50 млрд, отмечает Bloomberg.

Торги бумагами Evergrande в Гонконге не проводились почти полтора года, с 18 марта 2022 года. Они возобновились после того, как компания выполнила требования биржи по улучшению внутреннего контроля и 27 августа опубликовала финансовые результаты за первое полугодие.

Общий чистый убыток Evergrande за первое полугодие составил 39,3 млрд юаней, что объясняется ростом операционных расходов и убытков, связанных с судебными разбирательствами, изъятием земель, продажей активов и обесценением проектов недвижимости. Общий размер задолженности компании на конец июня составил 2,39 трлн юаней — это больше стоимости всех активов компании (1,74 трлн юаней).

Bloomberg называет Evergrande самым закредитованным застройщиком Китая. Убытки, причитающиеся акционерам, достигли 33 млрд юаней ($4,5 млрд).

Дефицит денежных средств «ставит под угрозу» завершение строительства жилых проектов и более широкое восстановление жилищного строительства в Китае, отметили аналитики Bloomberg Intelligence.

В понедельник Evergrande отложила голосование по плану реструктуризации своего зарубежного долга, сообщил Bloomberg. Компания планировала провести встречи с кредиторами 28 августа в Гонконге и на Британских Виргинских островах, но перенесла их на 25—26 сентября . В заявлении Evergrande отмечается, что это сделано для того, чтобы позволить кредиторам оценить последние события, включая возобновление торгов акциями компании.

В 2021 году долговые обязательства Evergrande превысили $300 млрд, из которых около $20 млрд — по облигациям международных займов. После того, как Evergrande дважды пропустила срок выплаты по облигациям, агентства Fitch Ratings и S&P Global объявили о «выборочном дефолте» застройщика. В марте 2021 года Evergrande обнародовала свой план реструктуризации долга, но в апреле признала, что не смогла заручиться поддержкой со стороны ключевой группы инвесторов, известных как кредиторы класса «C».

В августе Evergrande подала заявление в Нью-Йорке в соответствии со статьей 15 Кодекса о банкротстве США. Этот шаг может защитить компанию от кредиторов в США, пока она работает над реструктуризацией в других странах, отмечает Bloomberg.