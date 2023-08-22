Другим путем: Китай ищет варианты выхода из экономического кризиса

Финансово-экономические проблемы Китая продолжают нарастать. На прошедшей неделе Народный банк КНР был вынужден вмешаться в торги на бирже, чтобы приостановить падение юаня. Между тем в опасной ситуации оказались сразу две важных компании: крупнейший девелопер и один из главных теневых банков. Некоторые экономисты даже предрекают полномасштабный финансовый кризис и остановку роста страны по аналогии с началом 1990-х годов в Японии. Насколько глубоки трудности КНР и что власти делают, чтобы с ними справиться — в материале «Известий».

Опасное падение

Юань значительно потерял свои позиции за последние 20 дней, опустившись к доллару на 2,5% с конца июля. К 18 августа с начала года падение составило более 5%, а по сравнению с той же датой год к году — на 6,9%. Такой уровень девальвации вызвал беспокойство в финансовых кругах и опасения по поводу оттока капитала.

Народный Банк Китая через близкое к себе издание Financial News поспешил успокоить инвесторов — причины давления на юань были обрисованы как «краткосрочные», вызванные в первую очередь резким усилением доллара после цикла повышения ставок ФРС США. В то же время ставка китайского ЦБ снижалась и сейчас упала до 2,5% (а эта ставка отражает размещение денег на более длительный срок, чем базовая ставка ФРС). Соответственно, юань слабеет из-за этой разницы, которая «не навсегда».

Несмотря на эти заявления, Народный банк всё-таки принял решение об интервенциях, выражающееся в ежедневном допустимом коридоре колебаний китайской валюты — не более 2%.

Снижение ставки происходит на фоне того, как остальной мир, включая даже соседнюю Японию, борется с инфляцией (с переменным успехом). КНР же пытается обуздать дефляцию. По итогам июля она составила 0,3% к тому же месяцу прошлого года. Правда, во многом это снижение было вызвано ценами на продукты (-1,7%), тогда как базовая инфляция (без учета еды и топлива) осталась в положительной зоне, составляя 0,8%. В любом случае ситуация тревожная — в экономике, обремененной долгом, дефляция может быть убийственным явлением.

Проблемные моменты

Проблемы уже сейчас возникают в разных секторах. Один из них — «теневые банки», характерные для Китая последних 40 лет финансовые институты, которые по своему влиянию на экономику сопоставимы с обычными банками. На этой неделе Zhongrong International Trust, один из крупнейших теневых банков, не смог вовремя провести платежи по примерно 30 обязательствам управления богатством. Объяснение простое и не самое обнадеживающее: у компании просто не хватает ликвидности. Zhongrong не готова на данный момент представить план выплат просрочки и просит от клиентов терпения. В то же время сомнительно, что государство будет активно помогать фирме.

С 2017 года идет активная борьба с этим сектором, чтобы уменьшить его значение в национальной финансовой системе. За последние шесть лет объем активов под контролем этих компаний опустился на 20%, но всё равно составляет более 21 трлн юаней, или чуть меньше $3 трлн.

Система теневых банков, в свою очередь, тесно связана с рынком недвижимости, где кризисные явления наблюдаются уже не первый год. В 2021 году в центре внимания находилась корпорация Evergrande, дела которой с тех пор едва ли пошли на поправку. Сейчас проблемы обнаружились у крупнейшего девелопера страны Country Garden (более 3 тыс. объектов по всей стране), которому угрожает дефолт. На данный момент корпорация уже просрочила две выплаты по долларовым облигациям. Пока баланс активов и обязательств у компании в плюсе, но в случае значительных списаний — что вполне вероятно, учитывая конъюнктуру рынка недвижимости — эта ситуация может измениться. В целом за последние два года о финансовой несостоятельности заявили десятки строительных компаний, вместе составляющих около 40% национального рынка.

Все эти перипетии отражаются и на экономике в целом. Рынок недвижимости был тем локомотивом, который разгонял внутреннее потребление, но сейчас он определенно не работает. Статистика самых разных секторов показывает не лучшую траекторию. Так, промышленное производство выросло в июле на 3,7% к тому же месяцу годом ранее, тогда как в июне рост составлял 4,4%. Темпы роста в розничных продажах замедлились с 3,1% до 2,5%, что является худшим показателем с декабря. Планируемый в этом году рост в 5% оказывается под сомнением.

Путь самураев

Негативные новости вновь вернули разговоры о том, что Китай может повторить путь Японии в начале 1990-х годов. Тогда обрушились японский фондовый рынок и рынок недвижимости, после чего экономика фактически встала. На протяжении следующих 30 лет фиксировалась стагнация, сочетавшаяся с дефляционной спиралью. Уберечь Японию от крупного обвала помогла лишь сверхмягкая монетарная политика, приведшая, в свою очередь, к накоплению огромных долгов.

Определенное сходство между нынешним Китаем и тогдашней Японией есть. Наиболее ярко оно выражается в финансовых привычках населения, предпочитающего сберегать, а не тратить.

Хотя хороший уровень сбережений для экономики в средне- и долгосрочной перспективе полезен, но всё хорошо в меру. В КНР сейчас норма сбережений составляет 46% — один из самых высоких показателей в мире. Страны похожи и демографически — в обоих случаях рост населения упал до нуля, сочетаясь при этом с его старением.

Некоторые экономисты, например, Пол Кругман, считают, что в Китае ситуация может быть даже хуже. Впрочем, Кругман ссылается на такой показатель, как молодежная безработица (действительно высокая — 21%, с этого месяца публикация таких данных в КНР прекращается), связь которой с будущими темпами роста далеко не всегда очевидна — причины высокой безработицы среди молодежи могут быть и конъюнктурными.

При всем сходстве между Китаем-2023 и Японией-1990 есть и заметные различия. Во-первых, в Китае намного больше национальный внутренний рынок, потенциал роста которого всё еще далеко не исчерпан. Наконец, негативный опыт Японии уже является информацией к размышлению, позволяющей не повторить его. Считается, что японские власти допустили ошибку, отказавшись от стимулирования экономики в период кризиса. Сейчас Пекин также не торопится со стимулом, полагая, что такой сильный инструмент может привести к росту задолженности в экономике и формированию малопродуктивных секторов. Тем не менее по мере осложнения ситуации реакция с высокой вероятностью последует. Все необходимые для этого финансовые ресурсы у Пекина есть.