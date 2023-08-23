Caixin сообщил об угрозе экономике Китая из-за «спрятанного долга»

Индустрия недвижимости в Китае переживает спад, вызывая кризис ликвидности у муниципальных и провинциальных заемщиков, что создает риски для финансовой системы страны, пишет Caixin. Издание называет эти факторы одними из важнейших для экономики Китая.

По оценкам швейцарского банка UBS, более 80% создаваемых китайскими местными властями финансовых организаций (local government financing vehicles, LGFV), не имеют достаточного количества средств для покрытия процентных платежей по своим долгам. Эти компании создаются для финансирования инфраструктурных проектов, включая автомобильные дороги и мосты.

При этом заимствования местных органов власти в форме «спрятанного долга» (не отражен на балансе) исчисляются триллионами долларов.

В статье отмечается, что на заседании в июле ЦК Компартии Китая подчеркнул необходимость снижения местных долговых рисков и впервые предложил разработать и внедрить пакет программ сокращения задолженности местных органов власти. Это продемонстрировало решимость федеральных властей сократить или реструктурировать объем скрытого долга. По мнению экспертов, решение этой задачи потребует реформирования отношений между центральными и местными органами власти.

По данным китайского Минфина, на конец апреля размер непогашенной задолженности властей по всему Китаю составлял 37 трлн юаней ($5,1 трлн), но общедоступных официальных данных о масштабах скрытого долга нет.

Многие аналитики, в том числе из Международного валютного фонда, оценивают, что такие заимствования могут составлять от 30 трлн юаней до более чем 70 трлн юаней.

По словам сотрудника отдела государственного бизнеса крупного банка, некоторые местные органы власти не смогли обслужить свои долги в этом году, пишет Caixin. Собеседник издания отметил, что с начала пандемии коронавируса погашение долгов было неустойчивым и еще больше ухудшилось во второй половине 2022 года, особенно в юго-западных и северо-восточных провинциях.

Как узнал Caixin от нескольких госслужащих, многим местным органам власти приходилось брать кредиты для выплаты зарплат государственным служащим — некоторые прибегали к отсрочке таких выплат.

Реструктуризация долгов LGFV с отсрочкой платежа может нанести ущерб местной бизнес-среде и финансовой сфере, полагает близкий к Центробанку источник издания.

Эксперты предупреждают, что, как только накапливается большой объем долга местных органов власти, это неизбежно вызывает цепную реакцию. Она может привести к истощению ликвидности во всей финансовой системе и значительно сократить объем кредитов, доступных реальному сектору экономики.

Другой способ решить проблему — обменять скрытые краткосрочные долги с высокими процентами на более дешевые долгосрочные государственные облигации, говорится в материале. С 2014 года Китай провел четыре раунда таких обменов.

Всего местные власти могут урегулировать скрытые задолженности шестью способами:

организовать погашение за счет государственных средств;

продать государственный капитал и принадлежащие государству активы;

использовать для погашения переходящие средства проекта и операционный доход;

конвертировать займы в долги бизнеса;

пролонгировать существующий долг путем выпуска нового долга;

использование процедуры банкротства, реорганизации или ликвидации.

Наиболее распространенный путь на данный момент — откладывание проблемы на будущее, отмечает Caixin.