WSJ: длившийся почти 40 лет экономический рост в Китае завершился

Китайская экономика из фазы роста переходит к длительной стагнации. Об этом пишут обозреватели The Wall Street Journal (WSJ) Линлин Вэй и Стелла Ифань Се.

«Проблемы видны не только в мрачных экономических данных Китая, но и в отдаленных провинциях, в том числе Юньнань на юго-западе, которая недавно заявила, что потратит миллионы долларов на строительство нового карантинного объекта COVID-19, размером почти с три футбольных поля, несмотря на сворачивание политики “нулевого COVID” несколько месяцев назад», — пишут журналисты.

Авторы отмечают, что длившийся более 40 лет экономический рост позволял китайским властям инвестировать в создание предприятий, строительство недвижимости и разветвленной сети дорог, и это позволило «поднять Китай из бедности и превратить его в мирового гиганта, чье экспортное мастерство распространилось по всему миру».

По мнению аналитиков, подобная экономическая модель себя исчерпала, и у Пекина заканчиваются возможности для расширения инфраструктуры. Так, например, в некоторых регионах Китая находятся мосты и аэропорты, которые почти не используются, там же, отмечает WSJ, пустуют миллионы квартир. В этих районах, подчеркивает издание, резко снизилась окупаемости инвестиций.

Кроме того, пишет WSJ, вместе с необязательными расходами китайская экономика столкнулась со сложной демографической ситуацией и «увеличивающимся разрывом» с западными странами:

Это может быть не просто период экономической слабости, а закат долгой эпохи.

Так, WSJ приводит прогноз Международного валютного фонда (МВФ), в котором рост ВВП в ближайшие годы составит менее 4%, что почти вполовину ниже показателей за последние 40 лет. В свою очередь лондонская Capital Economics полагает, что рост в Китае замедлился с 5% в 2019 году до 3% и упадет примерно до 2% в 2030 году. WSJ отмечает, что с такими темпами Пекину не удастся выйти на удвоение ВВП к 2035 году, как поставил задачу Си Цзиньпин в 2020 году.

Что мешает Пекину расти

По данным WSJ, одна из главных проблем китайской экономики — продолжение работы в долг. По информации Банка международных расчетов, суммарный долг Пекина вырос почти до 300% ВВП в 2022 году (в 2012 году — менее 200%), превысив показатели США. Основная долговая нагрузка при этом лежит на китайских городах. По данным МВФ, Пекин ограничил города в возможности брать займы напрямую, поэтому они начали использовать методы внебалансового финансирования. Такой долг, в 2023 году достигнет более $9 трлн.

Часть экономистов, с которыми связалась WSJ, полагают, что снижение роста может привести к длительной стагнации в экономике, как это происходит с 1990-х годов в Японии после резкого роста, а затем кризиса на рынке недвижимости, который привел к многолетней дефляции.

Согласно исследованию Юго-Западного университета финансов и экономики Китая, такой же кризис на рынке недвижимости может случится и в КНР: в 2018 году каждая пятая квартира в Китае, или не менее 130 млн единиц, не были заняты. Многие застройщики оказались на грани банкротства из-за падения спроса и роста инфляции.

Экономисты считают, что очевидным решением проблем Китая был бы переход к развитию потребительских расходов и сферы услуг. Специалисты полагают, что это создало бы сбалансированную систему, которая напоминала бы экономику США и Западной Европы. WSJ приводит по этому поводу статистику Всемирного банка, который подсчитал, что потребление домохозяйств в Китае составляет лишь около 38% ВВП, когда как в США это 68%.