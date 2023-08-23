Инвесторы за две недели вывели более $9 млрд из китайских «голубых фишек»
Мировые инвесторы массово избавляются от акций крупнейших китайских компаний. По данным Bloomberg, отток зарубежного капитала из акций компаний, представленных в CSI 300, продолжается уже 12 дней подряд, что стало рекордным за все время ведения статистики, то есть с 2016 года. В общей сложности с 7 по 18 августа иностранные инвесторы вывели из компаний Китая $9,3 млрд. И как отмечает Bloomberg, скорее всего, эта тенденция в ближайшее время сохранится.