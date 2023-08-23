Инвесторы за две недели вывели более $9 млрд из китайских «голубых фишек»

Наибольшие потери за этот период понес крупнейший в Китае производитель алкогольных напитков Kweichow Moutai. Иностранные инвесторы продали его акции на 6,2 млрд юаней ($851 млн). Следом по объему оттока идут LONGi Green Energy Technology и China Merchants Bank — по 4,7 млрд юаней. Среди самых распродаваемых — акции еще одного крупного производителя спиртных напитков Wuliangye Yibin, страховой компании Ping An Insurance Group и производителя электромобилей BYD.

Как отмечает агентство, зарубежные инвесторы массово закупали акции китайских компаний в июле, считая, что властям удастся подстегнуть экономику страны, которая восстанавливается после пандемии COVID-19 не так быстро, как ожидалось. Но все последние сводки экономических данных оказались негативными. Не добавляют оптимизма инвесторам и новости о возможном дефолте второго по величине застройщика страны Country Garden Group. Рынок недвижимости является одним из ключевых для китайской экономики, а его лихорадит еще с 2021 года, когда серьезные проблемы начались у главного застройщика Китая — Evergrande. В августе он подал заявление о банкротстве в США.