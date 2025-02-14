Что будет с рублем, вкладами, ценами и жильем после решения ЦБ по ставке

Свое решение оставить ключевую ставку на отметке 21% годовых регулятор объяснил тем, что текущее инфляционное давление в стране остается высоким.
«Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг». — отметили в пресс-службе.
Годовая инфляция, по оценке на 10 февраля, составила 10,0%.
Регулятор закладывает в базовый сценарий для возвращения инфляции к цели в 4% более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре. «По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до
«Денежно-кредитные условия в стране остаются жесткими под влиянием проводимой денежно-кредитной политики и автономных факторов. Рыночные процентные ставки несколько снизились после декабрьского заседания, в основном из-за корректировки вниз ожиданий участников рынка по траектории ключевой ставки. При этом ужесточились неценовые условия банковского кредитования», — добавляет пресс-служба регулятора.
Дождались
Как отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, решение регулятора было ожидаемо. «По нашей оценке, в целом риторика ЦБ ужесточилась. Пока значимого прогресса в снижении инфляции и инфляционных ожиданий не наблюдается, поэтому ЦБ стремится дополнительно ужесточить финансовые условия», — отметил он.
Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков, так же отметил, что причины такого решения по ставке были известны, поэтому решение не стало сюрпризом.
«Это решение принято из-за более выраженного охлаждения кредитной активности в том числе за счет автономных факторов и роста склонности населения к сбережениям. Таким образом, текущая жесткость ДКП уже сформировала предпосылки для замедления инфляции», — отметил Николай Рясков.
При этом ЦБ отметил, что для возвращения инфляции к цели потребуется более длительный период жесткой ДКП, чем они прогнозировали в октябре из-за сохранения устойчивого инфляционного давления. Это привело к существенной корректировке прогноза по инфляции на 2025 год вверх.
Что думают эксперты о будущих изменениях ключевой ставки
Как отметила в своем комментарии Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам», регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на этот год до 19−22% (прежний прогноз 17−20%). Это, считает она, означает, что ЦБ допускает дальнейшее повышение ставки в этом году,
Николай Рясков, напротив, считает, что в текущем цикле ужесточения ДКП 21% — максимальная ставка и нового повышения ждать не стоит. «Ожидаем снижения ставки регулятором в конце второго квартала 2025 года», — прогнозирует представитель УК ПСБ.
По мнению Николая Леоненкова, директора корпоративных финансов инвесткомпании «Риком-Траст», снижение ставки стоит ожидать уже весной этого года.
«Судя по динамике индекса rgbi и котировкам прежде всего длинных выпусков ОФЗ, а также корпоративных эмитентов с фиксированной ставкой купона, начало процесса снижения ставки может быть уже весной», — отметил он.
Михаил Васильев в свою очередь напомнил, что по-прежнему сохраняются риски того, что инфляция может оставаться повышенной в течение длительного времени. Среди них:
- дефицит кадров на рынке труда,
- быстрый рост зарплат,
- повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса,
- сохраняющаяся неопределенность с геополитикой,
- санкционные издержки,
- индексация тарифов и сборов темпами выше инфляции.
«Поэтому мы ожидаем, что инфляция будет замедляться медленно. Мы полагаем, что годовая инфляция будет оставаться вблизи 10% в ближайшие кварталы и к концу года замедлится до 7,2%». — отметил он и добавил, что сохраняет прогноз о том, что Банк России будет удерживать ключевую ставку 21% до конца года.
В рисковом сценарии мы допускаем, что ЦБ может повысить ключевую ставку в этом году до 22−23%, если в ближайшие месяцы мы не увидим значимого замедления инфляции.
Судьба рубля
По мнению представителя Совкомбанка, в России сейчас замедляется кредитование, а сберегательная активность остаётся высокой. «Также позитивным фактором для замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий является текущее укрепление рубля». — напомнил Михаил Васильев.
«Мы считаем, что сегодняшнее решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка и поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля», — добавил представитель Совкомбанка.
В то же время он ожидает, что текущая высокая ключевая ставка продолжит оказывать поддержку рублю. «С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности рублевых сбережений (депозиты под 20+% годовых). С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (т.е. спрос на валюту). Также в пользу рубля в ближайшие недели будут выступать ожидания снижения геополитической напряженности благодаря переговорам России и США», — рассуждает он.
Мы полагаем, что рубль до конца февраля останется крепким и будет торговаться недалеко от текущих значений. Ожидаемые торговые диапазоны составляют 11,9−12,7 за юань, 88−94 за доллар и 92−98 за евро.
Вклады
В Совкомбанке считают, что банки будут медленно снижать ставки по вкладам после решения ЦБ в течение ближайших кварталов. «В базовом сценарии мы считаем, что ставки по вкладам сейчас находятся на своих максимальных уровнях в этом цикле. В целом мы считаем, что открывать депозит сейчас выгодно. При официальной инфляции около 10% ставки по депозитам сейчас составляют 20−23% и выше», — добавил Михаил Васильев.
Учитывая, что эксперты прогнозируют плавное снижение инфляции к уровню чуть выше 7% к концу этого года, то сейчас есть возможность зафиксировать хорошую доходность по вкладам на длительный срок.
«Сегодня наиболее интересными являются депозиты со сроком на полгода — максимальная ставка по ним на маркетплейсе Финуслуги превышает 22%. Также на нашем маркетплейсе можно инвестировать в облигации — купон по одному из выпусков составляет 24%», — рассказал Финансам Mail старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и проекту Финуслуги Игорь Алутин.
Кредиты
ЧТо касается кредитов, то Михаил Васильев прогнозирует, что решение ЦБ приведет к постепенному снижению процентов по ипотеке и потребкредитам в течение ближайших кварталов вслед за ставками по депозитам. «В целом сберегателям и заёмщикам стоит быть готовым к тому, что этот период жёсткой монетарной политики может оказаться длительным и растянуться на несколько лет. Поэтому заёмщикам стоит тщательно планировать свои финансовые возможности», — отметил аналитик.
В любом случае, резюмирует Михаил Васильев, заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономики останутся дорогими ещё долго.
Влияние на инвесторов
«Итоги заседания Банка России в целом оказались жёстче, чем ожидал рынок. Это в моменте может оказать негативное влияние на рынок акций и облигаций». — прогнозирует Михаил Васильев.
В то же время сейчас на рынке доминируют оптимистичные ожидания, что идущие переговоры между Россией и США приведут к снижению геополитической напряженности. Это будет поддерживать цены российских активов, отметил аналитик.
С точки зрения инвестора, мы считаем разумным держать диверсифицированный портфель, который будет устойчив к разным развитиям событий в геополитике и внутренней монетарной политике.
Защитные активы (депозиты, фонды ликвидности, надёжные флоатеры, золото) позволят получать высокий текущий доход (20−23%) и быть готовым к негативным сценариям, в том числе к повышению ключевой ставки в этом году.
Рисковые активы (акции, облигации с фиксированным купоном) позволят получить высокий доход при возможном потеплении отношений России и США при Трампе, более быстром замедлении инфляции и снижении ключевой ставки.
Инфляция и цены
Реальная ключевая ставка довольно высока даже по отношению к инфляционным ожиданиям населения — на 7 процентных пунктов выше, напомнил Николай Рясков.
Это, наверное, самый большой разрыв показателей в стастистике крупных центробанков в мире. Соответственно, она давит на инфляцию. Ещё больше давят макропруденциальные ограничения по кредитам и отмена льготной ипотеки.
Также появились признаки охлаждения напряжённости на рынке труда (уменьшение спроса в отдельных отраслях и планы по росту заработных плат). Под влиянием этих факторов, несмотря на рост тарифов ЖКУ, инфляция по итогам года может составить порядка 7% или чуть больше.
При этом высокие процентные ставки как по ипотеке, так и для бизнеса, вызывают опасение в секторе строительства и недвижимости, отметил генеральный директор архитектурно-проектной компании «Вектор Проект» Антон Баксараев.
«Многие строители, девелоперы не могут позволить себе даже оборотные кредиты, не говоря уже о вложениях в развитие бизнеса. Это обусловлено ростом издержек и падением маржинальности, особенно в сегменте массового жилья», — пояснил он.
Новые объекты возводятся преимущественно за собственные деньги, многие проекты были заморожены. Застройщики будут резать косты, искать возможность выхода на более маржинальные рынки — ИЖС, строительства жилой недвижимости бизнес и премиум сегмента, прогнозирует он.
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