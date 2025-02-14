Что будет с рублем, вкладами, ценами и жильем после решения ЦБ по ставке

В Совкомбанке считают, что банки будут медленно снижать ставки по вкладам после решения ЦБ в течение ближайших кварталов. «В базовом сценарии мы считаем, что ставки по вкладам сейчас находятся на своих максимальных уровнях в этом цикле. В целом мы считаем, что открывать депозит сейчас выгодно. При официальной инфляции около 10% ставки по депозитам сейчас составляют 20−23% и выше», — добавил Михаил Васильев.