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ЦБ: инфляционные ожидания населения остаются высокими

Инфляционные ожидания населения сохраняются вблизи высоких уровней конца 2024 года, сообщает Банк России в своем релизе по ключевой ставке.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Ожидания профессиональных аналитиков на 2025 год выросли и остаются выше 4% в 2026 году. В то же время ценовые ожидания предприятий снизились впервые с I квартала 2024 года, хотя и сохраняются на повышенном уровне. Высокие инфляционные ожидания усиливают инерцию устойчивой инфляции», — говорится в документе.

В базовом сценарии Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет постепенно снижаться под влиянием охлаждения кредитования и высокой сберегательной активности.

Напомним, что совет директоров Банка России 14 февраля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых, объясняя это сохранением инфляционного давления в стране. «Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению», — говорится в документе.

По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году.