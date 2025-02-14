Набиуллина объяснила решение сохранить ставку на уровне 21%: важное из заявления председателя ЦБ

Показатели по инфляции
Глава ЦБ отметила в ходе пресс-конференции, что ценовое давление остается значительным. Так, показатели устойчивости инфляции к концу 2024 года превысили 10%, что регулятор оценил как неприемлемо высокий уровень. По ее словам, устойчивая часть инфляции подпитывалась инфляционными ожиданиями, которые остаются на очень высоких уровнях.
Оперативные данные об инфляции в январе и феврале указывают на небольшое замедление текущих темпов роста цен по сравнению с концом года. Но о переломе тренда речь пока не идет.
Как подчеркнула председатель Банка России годовая инфляция будет иметь длинный тормозной путь, а цены на 2025 год вырастут на 7−8%.
«Вместе с тем с каждым кварталом цены должны расти медленнее, и к концу года месячные темпы роста цен будут соответствовать 4% в пересчете на год. Наш прогноз по инфляции основан на базовом сценарии, который предполагает плавное возвращение экономики на траекторию сбалансированного роста», — добавила она.
Экономика
Глава регулятора привела оперативные данные за четвертый квартал, согласно которым рост ВВП ускорился. Кроме того, масштаб отклонения экономики вверх от траектории сбалансированного роста не уменьшился.
«Важным индикатором перегрева наряду с инфляцией является рынок труда. Хотя ситуация с дефицитом кадров по-прежнему напряженная, продолжают поступать сигналы о начале ее нормализации», — сказала Эльвира Набуиллина.
Она отметила, что 2025 год начался с более высокой динамикой внутреннего спроса, чем ожидалось. Соответственно, рост ВВП в этом году будет несколько выше и составит 1,0−2,0%.
«Одновременно мы симметрично немного понизили прогноз роста ВВП на следующий год. В целом наше видение среднесрочной траектории экономики остается неизменным», — подчеркнула глава ЦБ.
Денежно-кредитные условия
В целом, добавила она, динамика кредитов и депозитов говорит о нарастании жесткости условий, а охлаждение кредитования охватывает уже все сегменты рынка. При этом сберегательная активность граждан выросла.
Под влиянием жестких ДКУ кредитование с декабря замедляется. В последние два месяца сократился как корпоративный, так и розничный портфель банков. Замедление кредитной активности — один из первых этапов в трансмиссии наших решений в экономику, тогда как инфляция — ее конечное звено. Для того чтобы охлаждение кредитования в полной мере транслировалось в динамику цен, потребуется некоторое время.
Эльвира Набиуллина призвала учитывать, что что замедление корпоративного кредитования связано не только с влиянием нашей политики, но и с бюджетными расходами. Так, традиционно пик бюджетных выплат приходится на декабрь. В этом году высокие расходы наблюдались и в январе, что выше сезонной нормы.
«Это связано с более ранним авансированием госконтрактов. Получив бюджетные средства, компании активно гасили долги перед банками. Поэтому данные об охлаждении кредитования, что называется, зашумлены», — отметила она.
Внешние условия
Эльвира Набиуллина добавила, что мировая экономика продолжала расти умеренными темпами. В обновленном прогнозе ЦБ динамика основных статей платежного баланса практически не изменилась в сравнении с октябрем.
Мы пришли к выводу, что сохранение паузы в повышении ключевой ставки является наиболее взвешенным решением в текущих условиях. На ближайших заседаниях мы должны будем убедиться, что те тенденции, которые сформировались, устойчиво ведут к снижению инфляции. Если достигнутого уровня жесткости будет недостаточно для устойчивого охлаждения кредитования и торможения инфляции, мы не исключаем дальнейшего повышения ставки.
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