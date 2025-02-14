Набиуллина объяснила решение сохранить ставку на уровне 21%: важное из заявления председателя ЦБ

Под влиянием жестких ДКУ кредитование с декабря замедляется. В последние два месяца сократился как корпоративный, так и розничный портфель банков. Замедление кредитной активности — один из первых этапов в трансмиссии наших решений в экономику, тогда как инфляция — ее конечное звено. Для того чтобы охлаждение кредитования в полной мере транслировалось в динамику цен, потребуется некоторое время.