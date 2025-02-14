ЦБ будет поддерживать жесткие условия денежно-кредитной политики

«По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году», — сказано в сообщении.
Кроме того, как отмечает Банк России, денежно-кредитные условия остаются жесткими под влиянием проводимой денежно-кредитной политики и автономных факторов.
«Рыночные процентные ставки несколько снизились после декабрьского заседания, в основном из-за корректировки вниз ожиданий участников рынка по траектории ключевой ставки. При этом ужесточились неценовые условия банковского кредитования», — подчеркивает ЦБ.
В последние месяцы, добавляет регулятор, норма сбережения домашних хозяйств значительно выросла. Также усилилось охлаждение кредитной активности. Розничное кредитование сокращалось в декабре-январе за счет замедления темпов роста ипотеки и снижения портфеля потребительских кредитов. Портфель корпоративных кредитов также уменьшился, сказано в релизе.
«По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 14 февраля 2025 года Банк России обновил среднесрочный прогноз. С учетом проводимой денежно-кредитной политики и влияния автономных факторов (ужесточения макропруденциальной политики, плановой нормализации банковского регулирования, повышения требований банков к заемщикам) Банк России понизил прогноз по росту кредита экономике на 2025−2026 годы», — подчеркивает регулятор.
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