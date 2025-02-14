Банк России ожидает снижение инфляции до 4% в 2026 году

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до
По данным ЦБ, в IV квартале 2024 года средний темп роста цен с учетом сезонной корректировки составил 12,1% в пересчете на год, тогда как в предыдущем квартале этот показатель находился на уровне 11,3%. Базовая инфляция также продемонстрировала рост, увеличившись до 12,1% в среднем после 7,6% в третьем квартале.
Усиление устойчивого инфляционного давления связано, прежде всего, с высоким внутренним спросом, характерным для второй половины 2024 года. Дополнительное влияние на динамику цен оказало ослабление рубля, произошедшее осенью. Однако данные за январь и начало февраля свидетельствуют о небольшом снижении текущих темпов роста цен по сравнению с декабрем, хотя они по-прежнему остаются значительными. Годовая инфляция, по предварительной оценке на 10 февраля, составила 10,0%.
Согласно базовому сценарию Банка России, в ближайшие месяцы ожидается постепенное ослабление инфляционного давления, чему поспособствуют замедление темпов кредитования и высокая склонность населения к сбережениям.
В среднесрочной перспективе баланс рисков для инфляции по-прежнему имеет проинфляционное смещение. Основные факторы риска связаны с тем, что российская экономика продолжает отклоняться вверх от траектории сбалансированного роста, сохраняются высокие инфляционные ожидания, а также наблюдается ухудшение условий внешней торговли. Вместе с этим нарастают дезинфляционные риски, связанные с ускорением замедления роста кредитования и внутреннего спроса вследствие ужесточения денежно-кредитной политики.
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