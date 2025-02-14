Банк России ожидает снижение инфляции до 4% в 2026 году

По данным ЦБ, в IV квартале 2024 года средний темп роста цен с учетом сезонной корректировки составил 12,1% в пересчете на год, тогда как в предыдущем квартале этот показатель находился на уровне 11,3%. Базовая инфляция также продемонстрировала рост, увеличившись до 12,1% в среднем после 7,6% в третьем квартале.