Набиуллина: ЦБ не обсуждал снижение ключевой ставки

Главе регулятора задали вопрос, рассматривалось ли понижение ставки. Она ответила отрицательно.
«Нет, мы не обсуждали снижение ставки. Мы обсуждали два варианта — сохранение ставки и повышение ставки», — сказала Эльвира Набиуллина.
Она подчеркнула, что ЦБ предполагает в этом году как снижение, так и повышение ключевой ставки. По словам председателя Банка России, все будет зависеть от того, как сформируется устойчивая тенденция.
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