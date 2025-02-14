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Набиуллина: ЦБ не обсуждал снижение ключевой ставки

Банк России в ходе заседания 14 февраля не обсуждал снижение ключевой ставки, только ее сохранение и повышение. Об этом заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Главе регулятора задали вопрос, рассматривалось ли понижение ставки. Она ответила отрицательно.

«Нет, мы не обсуждали снижение ставки. Мы обсуждали два варианта — сохранение ставки и повышение ставки», — сказала Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула, что ЦБ предполагает в этом году как снижение, так и повышение ключевой ставки. По словам председателя Банка России, все будет зависеть от того, как сформируется устойчивая тенденция.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».