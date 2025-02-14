Набиуллина перечислила риски для реализации базового прогноза по инфляции

«Среди факторов, которые могут отклонить нас от базового сценария в сторону более высокой инфляции, стоит отметить риски со стороны внешних условий. Угрозы новых торговых войн и фрагментации мировых рынков формируют риски для деловой активности в мире и могут привести к падению спроса на товары российского экспорта. В итоге мы можем столкнуться с падением и ценовых, и объемных показателей экспорта. Кроме того, сохраняются риски со стороны инфляционных ожиданий и рынка труда» — отметила Эльвира Набиуллина.