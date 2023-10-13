Как реформа ЦБ изменит фондовый рынок, рассказали инвесторы и брокеры

Сейчас ​квалифицированные инвесторы владеют более 70% активов на рынке ценных бумаг России и обеспечивают его ликвидность («качество стакана» с заявками в торговом терминале), следует из статистики ЦБ РФ и НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка).

По итогам первой половины 2023 года, «квалы» держали около 73% активов на брокерском обслуживании на общую сумму в 5,8 трлн рублей. При этом в численном выражении их доля не превышает 1,8% ему от общего количества клиентов, подсчитал ЦБ РФ. В целом активы физических лиц на брокерском обслуживании выросли в 1,5 раза по сравнению январем-июнем прошлого года и составили 8 трлн рублей.

Квалифицированные инвесторы могут использовать все биржевые инструменты — простые (акции и облигации самых надежных компаний, банков) и сложные (фьючерсы, опционы, «кредитное плечо»), в том числе — операции на внебиржевом рынке. Для того, чтобы получить возможность покупать сложные активы, не надо проходить тесты, но необходимо сдать экзамены и выполнить ключевое условие — иметь на счетах накопления в виде ценных бумаг и денег, других активов на сумму не менее 6 миллионов рублей.

Банк России предложил изменить основной критерий, по которому определяется квалифицированный инвестор. Вместо накоплений для статуса «квала» ему необходимо иметь уровень годового дохода свыше 6 млн рублей. Об этом рассказал глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

«Мы готовы возможность его введения в рамках этой реформы тоже обсудить с рынком», — отметил представитель Банка России.

В целом предлагается повысить для «квалов» имущественный ценз до 24 млн рублей. Также ЦБ планирует расширить полномочия финансового омбудсмена на работу брокеров.

«Например, споры, вызванные проблемами на стороне профучастника и приведшие к потерям у инвестора, могли бы быть рассмотрены при участии финансового омбудсмена и привлеченных им независимых экспертов. Эту идею финансового уполномоченного мы в целом поддерживаем», — отмечал Михаил Мамута ранее. Ужесточение требований планируется ввести в 2024 году.

Когда человек получает какой-то доход, стабильный доход, это означает, что эти деньги ему за что-то платят. Маловероятно предположение, что человеку ни с того ни с сего начнут платить приличные деньги, если такие счастливчики есть, то их явно немного. Это существенно отличается от возможности случайного получения имущества. Михаил Мамута руководитель Службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг

«В целом мы считаем реформу несвоевременной и требующей дополнительной проработки и осмысления», — заявил Олег Чихладзе, директор брокерского бизнеса «БКС Мир инвестиций». Он назвал два недостатка реформы ЦБ.

Во-первых, у реформы нет заранее определенных критериев успешности: реформа не ставит перед собой цель как-то помочь экономике. Во-вторых, не ясно появление уровней квалификации по размеру имущества — 24 млн рублей. Инфляция с 2015 года составила 90%. Если пересчитывать размер активов для квалификации на развитых рынках с учетом медианной заработной платы, уровень для квалификации будет от 5 до 9 млн рублей (в зависимости от выбранной страны и критериев для рассмотрения). Олег Чихладзе директор брокерского бизнеса «БКС Мир инвестиций»

«Предложение Банка России по введению имущественного и зарплатного ценза выглядит как минимум странно и дискриминационно», — заявил управляющий директор GIF Global Invest Fund Сергей Попов.

По его мнению, аргументы регулятора сводятся к тому, что люди с высоким доходом обладают достаточным уровнем интеллекта и опыта. Но как это коррелирует с навыками инвестирования — неясно.

Количество квалифицированных инвесторов в этом случае безусловно снизится, так как немногие имеют зарплату 6 млн рублей в год или 500 тыс. рублей в месяц. Сергей Попов управляющий директор GIF Global Invest Fund

«Планируется, что неквалифицированному инвестору станут доступны только базовые операции на фондовом рынке. Последствиями введения ограничений для “неквалов” станет снижение ликвидности в инструментах, доступ к которым у них станет закрыт», — прогнозирует инвестор.

Введением ограничений Банк России пытается ограничить большое число инвесторов от рискованных инвестиций. Но это сомнительно — если человек хочет поиграть, то, скорее всего, он найдет способ как это сделать, пускай и за пределами фондового рынка. Поэтому ограничения, предлагаемые Банком России, не несут какой-либо пользы для рынка. Сергей Попов управляющий директор GIF Global Invest Fund

По его мнению, было бы лучше, если Банк России задумался о повышении финансовой грамотности населения, а не введении новых ограничительных мер.

«Сегодня число квалифицированных инвесторов — менее 2% от общего количества клиентов, но при этом их активы составляют порядка 70% всех активов. Это важная часть рынка, и именно по этой причине тема изменения критериев так чувствительна для рынка», — отметил Дмитрий Леснов, руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам».

Мы не поддерживаем предложения по изменениям имущественного ценза для квалифицированных инвесторов. Ужесточение условий снизит привлекательность российского рынка, и инвесторы будут выбирать иностранных брокеров для торговли. В целом, эти инициативы не сильно изменят круг потенциальных квалифицированных инвесторов. Дмитрий Леснов, руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам»

«На данный момент квалифицированных инвесторов порядка 650 тысяч. Потенциально, можно говорить об увеличении их числа в 2−3 раза, но все равно эта цифра будет крайне низка по сравнению с общим числом экономически активного населения страны», — пояснил представитель «Финама».

Почему ЦБ взялся за квалифицированных инвесторов

Банк России не видит проблемы в том, что квалифицированным инвесторам принадлежит почти три четверти активов на брокерском обслуживании, заявил ранее Михаил Мамута. Он признал, что основной объем ликвидности создают крупные инвесторы. Но среди квалифицированных инвесторов могут быть неопытные, считает он. Регулятор проанализировал жалобы от квалифицированных инвесторов и оказалось, что в их числе есть состоятельные, которые получили этот статус «при подписании договора с банком на VIP-обслуживание».

Количество жалоб от инвесторов регулятору выросло после санкций, введенных в 2022 году. Активы многих «квалов» оказались заблокированными за границей. В целом в конце прошлого года в европейских депозитариях были заблокированы активы российских инвесторов на сумму около 5,7 трлн рублей, из это суммы 20% приходится на активы розничных инвесторов, сообщила ранее директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. Блокировка активов весной на время снизила стабильность российского фондового рынка, а регулятор решил ужесточить требования к квалифицированных инвесторов и снизить концентрацию рискованных инструментов на счетах инвесторов: сначала предлагал увеличить «входную сумму» для получения статуса с 6 до 30 млн рублей, потом — снизил до 24 млн рублей.

НАУФОР направила обращение к главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить ужесточения требований к квалифицированным инвесторам «до восстановления финансового рынка», так как повышение требований может снизить обороты рынка.

«Ограничение доступа розничных инвесторов к одним финансовым инструментам в долгосрочной перспективе отражается снижением инвестиций в другие», — предупредил НАУФОР.

Санкции уже снизили привлекательность вложений в российские активы, растет отток капитала, что повышает давление на курс рубля. В это же время иностранные банки и инвесткомпании переманивают клиентов у российских брокеров, заявил 12 октября директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в ходе конференции НАУФОР. Это происходит из-за роста инфраструктурных рисков и сокращений инструментов в РФ (инвестиции в долларовые и другие зарубежные инструменты ограничены). Он призвал создавать «комфортные условия» для инвесторов на фондовом рынке и «чуть-чуть подождать с изменениями, которые связанные с ужесточением условий работы на рынке ценных бумаг».

Всегда хочется порегулировать, что-то новое принять, усилить контроль, надзор. Но мне кажется, сейчас время, когда нужно себя сдержать и такие меры отложить до лучших времен. Иван Чебесков директор департамента финансовой политики Минфина