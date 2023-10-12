Аналитики раскрыли, как указ президента повлияет на рубль

Курс рубля продолжил укрепляться днем в четверг более чем на 3% к основным валютам: доллар подешевел на 3,3 рубля — до 96,9 рубля, евро на 3,6 рубля — до 102,8 рубля, юань — на 50 копеек до 12,5 рубля, согласно данным торгов Мосбиржи к 13:00 мск.

Группа из 43 экспортных компаний топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства будут продавать валюту через уполномоченные банки на Мосбирже по графику и в объемах, которые утвердит правительство в ближайшие дни, следует из документа. В экспортных компаниях уполномоченные представители Росфинмониторинга будут контролировать исполнение указа.

«Основная цель данных мер — создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций. Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка», — заявил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Банк России поддержал это решение.

По оценке ведущего аналитика «Финам» Александра Потавина, основная задача сейчас это сбить дальнейшие девальвационные ожидания по рублю. «Поэтому диапазон 90−100 рублей за доллар, видимо, всех пока устроит», — считает он.

Курс доллара вполне может опуститься до сильной поддержки на уровне 92,5 рублей. Если бы российские власти не ввели каких-то суровых мер с целью стабилизации курса рубля, то следующей целью для пары доллар-рубль мог бы стать район 105 рублей. В перспективе 2024 года курс доллара должен был вернуться к максимумам весны 2022 года — к отметке 120 рублей. Александр Потавин аналитик ФГ «Финам»

«Скачок инфляции на фоне ослабления курса рубля в августе—октябре вызывает беспокойство у властей», — отметил аналитик.

ЦБ РФ вынужден повышать ставки, а высокие ставки по кредитам, вызванные повышением ключевой ставки Банка России, добавляют проблем бизнесу и населению. По оценке Александра Потавина, «вплоть до марта следующего года пара доллар-рубль, видимо, будет более-менее стабильна».

«На текущий момент остается неизвестным ряд параметров, который бы позволил более точно посчитать эффект от принятых мер в виде увеличения объема предложения валютной выручки. Из указа не следует, что компании должны продавать все 100%. Правительство в течение суток должно само определить объемы», — пояснил Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций».

В любом случае сентимент (восприимчивость, от фр. sentiment) на валютном рынке теперь меняется. Крупные импортеры в моменте могут взять паузу по покупке валюты, ожидая эффекта от принятых мер в виде снижения курса. Те же компании, у которых скопилась валютная выручка, наоборот, могут на опережение предъявить спрос на рубли. Василий Карпунин начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций»

Василий Карпунин прогнозирует постепенное «сползание» доллара в диапазон 90−95 рублей. Главное сейчас — это сбить дальнейшие девальвационные ожидания по рублю, считает он.

По оценке аналитиков инвестиционного подразделения Сбера, если новая мера будет предполагать продажу большей части валютной выручки, полученной экспортёрами в этом году, то рубль продолжит дорожать и может достичь 90 рублей за доллар. «Сейчас рубль существенно недооценён, в том числе потому, что экспортёры неактивно продают валютную выручку, несмотря на рост экспорта и цен на сырье», — считают аналитики Сбера.

Глава Сбера Герман Греф назвал фундаментальным биржевой курс доллара в РФ в диапазоне 80−90 рублей.

В целом мы ожидаем все-таки стабилизацию курса постепенную, и снижение курса доллара на этом этапе, как мне предоставляется, до 90 рублей. Герман Греф президент, председатель правления Сбербанка

«Укрепление рубля на новостях об обязательной продаже валютной выручки — пока скорее психологический эффект. Рынок еще не знает всех деталей инициативы, и, вероятно, часть из них так и не будет раскрыта, поэтому трудно объективно оценивать количественное влияние на валютный рынок», — пояснил Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Кроме того, инициатива носит временный характер. Не исключаем, что в ближайшее время мы еще увидим новые локальные максимумы по рублю, однако затем ситуация стабилизируется. В этих условиях можно ожидать движения пары доллар/рубль в широком диапазоне 90−100 рублей. Юрий Кравченко начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Он считсает, что это решение будет работать так, чтобы сократить давление на рубль и повысить ликвидность биржевого рынка в начале каждого месяца, когда экспортеры «уходят» с торгов после налогового периода. «Однако фундаментально рублю надо надеяться не на административные меры, а на экономические. Здесь основные надежды связаны с ужесточением ДКП, которое должно охладить импорт и улучшить торговое сальдо платежного баланса», — отметил Юрий Кравченко.

«Главной целью таких обязательств является поддержание стабильности валютного рынка», — подчеркнул Дмитрий Осянин, доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Обычно объемы и сроки обязательной продажи валютной выручки устанавливаются в виде определенного процента от общей суммы выручки или в виде фиксированного объема валюты, который должен быть продан в течение определенного периода времени.

По его мнению, экспортеры будут выполнять этот указ. «Нарушение обязательств по продаже валютной выручки может привести к штрафам и санкциям со стороны регулирующих органов, а также ударит по репутации на международной арене», — отметил экономист.

Если обязательную продажу валютной выручки не сопровождать такой мерой, то это возможно приведет к неэффективному использованию валютных резервов и снижению уровня технологического развития страны, а также повышению инфляции. Поэтому согласно такой мере правительство будет контролировать денежную массу и проводит грамотную монетарную политику. Дмитрий Осянин экономист РЭУ им. Г. В. Плеханова

Плюсы и минусы обязательной продажи валютной выручки

Дмитрий Осянин добавил, что любое решение влечет за собой как положительные, так и отрицательные стороны. В числе плюсов указа он назвал:

— поддержание стабильности валютного рынка,

— обязательная продажа валютной выручки будет стимулировать использовать рубль в российской экономике,

— это увеличит объем денег, поступающих от налогообложения в бюджет.

По мнению экономиста, в целом мера по обязательной продаже валютной выручки позволит государству контролировать экспортно-импортные операции и направлять валютные потоки в приоритетные отрасли экономики.

Среди минусов Дмитрий Осянин назвал:

— возможное снижение конкурентоспособности экспортеров: им придется тратить дополнительные денежные средства на конвертацию выручки в национальную валюту,

— ограничение возможностей экспортных организаций инвестировать за рубеж,

— зависимость экспортеров от ЦБ РФ и других институтов, контролирующих валютный рынок. В будущем это может снизить их автономию и возможность принимать независимые решения в области валютной политики.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».