Обещанных процентов ждут. Эксперт сравнила доход от вкладов и фондового рынка в октябре

В сентябре максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках составила 10,2%, сообщил ЦБ РФ. При этом некоторые кредитные организации предлагают ставки по вкладам в 13−15% годовых, правда, с учетом бонусного процента, следует из данных сервиса «Финуслуги». «Однако открыть вклад по таким ставкам почти невозможно», — отметила Ольга Гогаладзе, создатель pro.finansy.

Это общая тенденция: почти все вклады под более чем 13% годовых оформляются только с определенными дополнительными условиями. Где-то повышенные ставки предлагаются лишь новым клиентам, в других банках существуют условия по минимальному размеру вклада. Либо высокий процент обещают в небольшом и малоизвестном банке, а рыночный принцип — «чем выше доходность, тем выше риск потерять вложения» — никто не отменял.

Более реальные ставки по вкладам в крупных банках находятся в пределах 11−13% годовых: с такой доходностью можно найти предложения по вкладам и на короткий — до года — срок, и на несколько лет.

«На исторических данных видно, что вклады очень редко обгоняют фондовый рынок», — напомнила экономист.

Это происходит только в периоды серьезных падений на рынке. Примерами служат 2008 и 2022 года. В остальных ситуациях портфель из акций и облигаций в пропорции 50/50 в несколько раз обгоняет депозиты. Ольга Гогаладзе экономист, эксперт по инвестициям

«Важно помнить, что уровней сбережений должно быть несколько», — напомнила экономист.

Часть денег можно вложить в долгосрочные — на несколько лет — продукты. Другая часть должна оставаться в доступе на случай непредвиденной ситуации. Это могут быть:

— расчётные счета и наличные;

— деньги, которые будут доступны через определенное время (вклады);

— инвестиции, которые помогают достичь определенную цель, до достижения которой они остаются неприкосновенными.

По мнению эксперта, в текущих условиях депозиты можно использовать под временное размещение свободных средств, но не как альтернативу фондового рынка. При этом стоит помнить, что ЦБ РФ прежде, чем начнет снижать ставку, может не раз ее поднять, пока инфляция не снизится до 4%, следует из заявлений регулятора.

«Это может дополнительно сказаться на доходности вкладов», — подчеркнула Ольга Гогаладзе.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».