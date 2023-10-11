Новый сигнал: какую ключевую ставку установит ЦБ и что это значит для рубля

На октябрьском заседании совет директоров Банка России будет исходить из других вводных, нежели было на встречах в августе и сентябре, считает Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Если на внеочередном заседании в августе и на сентябрьском заседании Банк России во многом действовал ситуативно, реагируя на растущую инфляцию (в этот период она обычно замедляется) и девальвацию, то при принятии решения 27 октября для регулятора ориентиром будет отложенное влияние изменения монетарных условий. Оно проявляется не сразу, а лишь спустя несколько месяцев, сейчас экономика лишь начала реагировать на ужесточение ДКП. Евгений Миронюк эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Он добавил, что ориентиром при принятии решения станет обновленный макроэкономический прогноз, в особенности прогноз ЦБ по инфляции, инфляционные ожидания населения и аналитиков, соотношение уровня ключевой ставки и инфляционных ожиданий. Евгений Миронюк считает, что регулятор на ближайшем заседании может рассматривать как сохранение ключевой ставки, так и её повышение в рамках 100 б.п. Рост ставки стал бы умеренно позитивным фактором для рубля.

Основатель телеграм-канала bitkogan и инвестбанкир Евгений Коган указывает на то, что с прошлого заседания ЦБ — 15 сентября — появились новые проинфляционные факторы. Это дальнейшее ослабление рубля, новый проект бюджета, который по оценкам ЦБ окажет более стимулирующее воздействие на экономику, рост инфляционных ожиданий и сохранение высоких темпов роста цен.

Ситуация складывается ближе к верхней границе прогнозов Банка России, что подразумевает повышение ставки на 100 б.п. до 14% в октябре. При этом до заседания ЦБ выйдет статистика по инфляции и инфляционным ожиданиям, которая окажет сильное влияние на итоговое решение. Если инфляция продолжит ускоряться, Банку России может потребоваться пересмотр прогнозов в сторону повышения. В таком случае, на конец года ставка дойдет до 15%. Евгений Коган инвестбанкир

Рублю это окажет небольшую поддержку, но эффект будет слабым. Повышение ставки делает рублевые доходности более привлекательными, однако в текущих условиях притока денег из зарубежных стран ожидать не стоит. Дополнительный эффект от повышения ставки произойдет в первой половине следующего года. Ужесточение ДКП приведет к замедлению темпов роста потребления, и, следовательно, импорта, что окажет рублю небольшую поддержку.

Вчера зампред Банка России Алексей Заботкин подтвердил сигнал сентябрьского релиза. «На предстоящем заседании мы будем оценивать целесообразность дополнительного повышения ставки, исходя из обновления прогноза», отметил он.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая призывает обратить внимание и еще на один его тезис: «Для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году, по нашему мнению, необходимо будет поддерживать жесткость ДКП в течение следующего года, и мы не исключаем, что может потребоваться и дополнительная жесткость помимо уже принятых решений».

По мнению экономиста, за повышение ключевой ставки на ближайшем заседании говорят следующие факторы:

1) сохраняющаяся тенденция к ослаблению курса рубля. Опубликованные вчера предварительные оценки Банка России платежного баланса за 9 месяцев 2023 года показывают, что профицит счета текущих операций и сальдо торгового баланса в сентябре достигли максимума с начала года за счет увеличения стоимостного объема экспорта, данные за июль-август пересмотрены в сторону повышения. В то же время объем импорта держится устойчиво и почти не снижается даже в долларовом выражении (что в условиях ослабления рубля может означать продолжающийся рост рублевого спроса на импорт, связываемый Банком России с внутренним спросом).

2) новые бюджетные проектировки в законопроекте о федеральном бюджете (которые Банк России во второй версии проекта ОНДКП оценил как свидетельствующие «о более существенном бюджетном импульсе в 2024—2026 годах в терминах ненефтегазового сальдо, чем заложено в текущий макроэкономический прогноз Банка России»).

3) более агрессивные планы Минэкономразвития относительно повышения регулируемых тарифов на 2024 год (коммунальные тарифы планируется повысить почти на 10%), что может сдвинуть вверх прогноз инфляции на будущий год.

Этот сценарий сейчас рассматривается как основной, добавила Ольга Беленькая.

Но Центробанк, вероятно, учтет и другую группу факторов, отражающих влияние на экономику уже произошедшего с июля существенного ужесточения ДКП (за это время ставка суммарно была повышена почти вдвое, с 7,5% до 13%). Как известно, изменение ключевой ставки действует на экономику и инфляцию с достаточно длительными временными лагами. Первые эффекты уже начали проявляться.

1) Кривая доходности ОФЗ с прошлого заседания сдвинулась вверх и стала более инвертированной, что может быть связано с пересмотром рыночных ожиданий относительно динамики ключевой ставки. Это способствует более жестким денежно-кредитным условиям, которых добивался Банк России сильным повышением ключевой ставки.

2) Ставки по банковским депозитам в рублях становятся более привлекательными для сбережений. В августе и, судя по предварительным данным, в сентябре население размещало средства на краткосрочных депозитах, в том числе переводя с текущих счетов. Процесс повышения депозитных ставок вслед за решением Банка России по ключевой ставке обычно занимает некоторое время и с учетом жесткой риторики, скорее всего, продолжится в ближайшие месяцы. Как полагает Банк России, «жесткие денежно-кредитные условия будут стимулировать население сберегать средства на вкладах».

3) Темпы роста кредитования в августе были высокими (заемщики старались воспользоваться ранее одобренными кредитами в ожидании дальнейшего повышения ставок по кредитам). Но по мере продолжающегося «репрайсинга» кредитов их стоимость для заемщиков будет становиться все менее доступной. Центральный банк ожидает, что это будет способствовать замедлению темпов роста кредитования, тем более в сочетании с повышением минимального взноса по льготной ипотеке, и ужесточением регулирования выдач потребительских и ипотечных кредитов.

4) Темпы роста денежной массы в августе-сентябре замедлились, Банк России связывает это с сокращением вклада бюджетных операций.

5) По словам А. Заботкина, Центральный банк ожидает, что текущие темпы роста цен (в сезонно-сглаженном выражении) сейчас проходят максимальную точку и будут впоследствии замедляться с учетом проводимой ДКП, направленной на замедление роста внутреннего спроса. Годовая же инфляция, приблизившаяся сейчас к 6%, по его оценке, пройдет максимум весной-летом будущего года (но этот критерий не рассматривается сейчас регулятором как основной).

Эта группа факторов может рассматриваться как аргументация снижения необходимости в дальнейшем повышении ключевой ставки.

Остается несколько важных неизвестных, которые должны стать известны к моменту заседания. Главное из них — свежие инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий. Почему это важно, пояснил вчера А. Заботкин: «Жесткость денежно-кредитной политики — это соотношение уровня ставки и инфляционных ожиданий». Повышая ключевую ставку, Банк России стремится добиться более жестких денежно-кредитных условий: возросшая стоимость кредита должна сделать его менее привлекательным для заемщика, и одновременно более привлекательные ставки по вкладам должны увеличить склонность к сбережению. И то, и другое должно способствовать замедлению роста внутреннего спроса и снизить инфляционное давление.

Но если номинальные процентные ставки по кредитам увеличились, но инфляционные ожидания увеличились сильнее, то денежно-кредитные условия (определяющие спрос на кредиты) могли не ужесточиться, а, наоборот, смягчиться, т.к. ожидаемая реальная стоимость кредита для заемщика могла стать ниже за счет увеличения инфляционных ожиданий. В этом случае регулятор, скорее всего, сочтет, что предпринятых мер недостаточно и сделает выбор в пользу дополнительного повышения ключевой ставки. Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»