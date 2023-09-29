«СПБ биржа» включила более 1900 бумаг в список недоступных «неквалам»

Список определен в соответствии с указанием ЦБ «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов». В этом списке представлены ценные бумаги эмитентов, зарегистрированных в недружественных странах, а также ценные бумаги, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств.

Ранее на продажу ценных бумаг «недружественных» стран неквалифицированным инвесторам действовал запрет Банка России, который был введен с 1 октября 2022 г. Он действовал сначала при условии, что доля таких бумаг в портфеле инвестора превышает 15%. Затем с 1 ноября порог был снижен до 10% портфеля клиента, с 1 декабря — до 5%, а с 1 января 2023 г. был введен полный запрет. В марте 2023 г. он был продлен до 1 октября, то есть до вступления в силу указания ЦБ, которое закрепляет ограничения на постоянной основе.