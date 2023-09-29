«СПБ биржа» включила более 1900 бумаг в список недоступных «неквалам»
«СПБ биржа» опубликовала перечень ценных бумаг, которые со 2 октября будут недоступны неквалифицированным инвесторам. В него вошли 1932 бумаги.
«СПБ биржа» опубликовала перечень ценных бумаг, которые со 2 октября будут недоступны неквалифицированным инвесторам. В него вошли 1932 бумаги.
Список определен в соответствии с указанием ЦБ «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов». В этом списке представлены ценные бумаги эмитентов, зарегистрированных в недружественных странах, а также ценные бумаги, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств.
При этом у неквалифицированных инвесторов сохранится доступ к ценным бумагам с листингом на Гонконгской фондовой бирже и квазироссийским ценным бумагам, отметила торговая площадка.
Мосбиржа 25 сентября сообщила, что со 2 октября ограничит обращение ценных бумаг иностранных компаний среди неквалифицированных инвесторов. В ее список вошли названия 679 бумаг.
Ранее на продажу ценных бумаг «недружественных» стран неквалифицированным инвесторам действовал запрет Банка России, который был введен с 1 октября 2022 г. Он действовал сначала при условии, что доля таких бумаг в портфеле инвестора превышает 15%. Затем с 1 ноября порог был снижен до 10% портфеля клиента, с 1 декабря — до 5%, а с 1 января 2023 г. был введен полный запрет. В марте 2023 г. он был продлен до 1 октября, то есть до вступления в силу указания ЦБ, которое закрепляет ограничения на постоянной основе.