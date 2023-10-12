Иностранные банки уводят клиентов у российских брокеров

Многие россияне открывают счета в зарубежных банках для оплаты товаров и услуг в турпоездках за границу, в том числе в банках США, пояснил Чебесков. «Мы знаем, что состоятельных людей начинают “сейлзы” обрабатывать, и они таким образом выманивают клиентов у российских брокеров, управляющих компаний», — констатировал чиновник.

Причину «ухода» денег российских инвесторов Чебесков видит в повышенных инфраструктурных рисках и недоступности некоторых инструментов. Очевидно, что в ближайшие несколько лет у отечественных инвесторов не будет возможности инвестировать во все ценные бумаги, которые были доступны раньше, добавил Чебесков. В результате инвестиции в такие ценные бумаги в российской инфраструктуре могут практически сойти на нет, констатировал он.

Палитра активов на российском рынке существенно оскудела после февраля 2022 г. Объем замороженных активов российских компаний и граждан из-за санкций против НРД составил 5,7 трлн руб., оценивал ЦБ. Свою роль сыграло и предписание Банка России в адрес неквалифицированных инвесторов, которым теперь недоступно большинство иностранных ценных бумаг для сделок. Также на биржах не торгуются зарегистрированные в Европе ETF, а с ноября 2022 г. «СПБ биржа» приостановила операции с акциями Meta (признана экстремистской и запрещена в России). Весной российские брокеры ограничили возможность покупки на «СПБ бирже» акций компаний из военно-промышленного комплекса недружественных стран.

Тема оттока капитала из России в последнее время активно обсуждается в контексте ослабления рубля. 11 октября президент Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам. Целью является создание долговременных условий для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, а также снижение возможности для валютных спекуляций, пояснил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не раз критиковала идею вернуться к обязательной продаже валютной выручки, чтобы снять волатильность курса рубля. 15 сентября она говорила, что административные ограничения на валютном рынке если и оказывают эффект, то ограниченное время, воздействовать на потоки капитала нужно через экономические меры. В прошлом году основное положительное воздействие на курс рубля был связан с оперативным и резким подъемом процентных ставок, потом это было поддержано динамикой экспорта и импорта, говорила Набиуллина.

Ранее Минфин обращал внимание на появление неофициального курса рубля, что несвойственный российской экономике феномен. Рубли выводятся за границу, где их обменивают на валюту, часть рублей возвращается обратно на внутренний рынок России, часть — нет, говорил Чебесков на Московском финансовом форуме в конце сентября.

На конец первого полугодия 2023 г. россияне держали на депозитах в зарубежных банках 6,36 трлн руб., или $73 млрд по курсу на отчетную дату, следует из статистики ЦБ. С июня 2022 г. после постепенных послаблений валютных ограничений регулятора россияне выводили за рубеж в среднем не менее $1 млрд ежемесячно. В июне этого года прирост средств на таких счетах был минимальным с лета 2022 г., увеличившись всего на $829 млн или 1,1%.