Замри на месте: эксперты рассказали о новой реальности для инвесторов

Банк России в пятницу, 15 сентября, повысил ключевую ставку с 12 до 13%. Этой мерой регулятор хочет сдержать рост цен и потребительский спрос, в том числе на импортные товары. Как следствие — это должно сдержать падение национальной валюты. Месяц назад ЦБ повысил ставку с 8,5 до 12%, а в июле — впервые с сентября 2022 года — повысил на 100 б.п., с 7,5% до 8,5%. В итоге за три месяца ставка выросла в 1,7 раза.

Это привело к замедлению роста фондового рынка в России. Если с начала 2023 года акции в рублевой стоимости дорожали вместе с падением курса нацвалюты (доллар подорожал на 37%, а индекс Мосбиржи вырос на 45,5%), то повышение ключевой ставки замедлило эту динамику. По итогам первых 18 дней сентября индекс теряет примерно 3%.

Рост ставок на межбанковском рынке вслед за ставкой ЦБ осложнил Минфину задачу по привлечению заемных средств для сокращения дефицита госбюджета: ведомство предлагает на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) по ценам (ставкам), которые не устраивают инвесторов. Банки и инвесткомпании заинтересованы в снижении цены и повышении доходности.

Но вслед за ставкой ЦБ и межбанковскими ставками выросли доходности по облигациям (их цена упала). В итоге несколько аукционов Минфина не состоялось: никто не хочет покупать ОФЗ по таким ценам: в моменте падение цен на биржевом рынке ОФЗ усиливается, по некоторым выпускам бумаг они теряли треть цены, следует из данных Мосбиржи.

О кривой доходности ОФЗ говорила и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 15 сентября по решению поднять ставку.

«От нее (кривая доходности ОФЗ — прим. ред.) ведется отсчет кредитных и депозитных ставок во всей экономике, поэтому она является для нас важным индикатором», — заявила глава ЦБ в пятницу.

Что делать?

Банки не спешат повышать ставки по вкладам в такой ситуации: если в начале лета можно было открыть вклад под 8,5−9% и то на определенных условиях (на срок до 3-х лет на сумму не менее 1 млн рублей), то сейчас чаще всего можно встретить те же 9%, пусть и с другими условиями.

Что делать в такой ситуации розничным инвесторам и как ребалансировать свой инвестпортфель? Отдельно интересует ситуация тех игроков, кто впервые решил вложить в фондовый рынок небольшую сумму — около 100 тысяч рублей. Какие советы в условиях высокой ключевой ставки можно дать им?

Как рассказал инвестбанкир, автор телеграм-канала «Биткоган» Евгений Коган, тем, у кого уже есть своя инвестиционная стратегия, стоит придерживать уже выбранного плана.

«Если вы консервативны — держите более значительную долю облигаций — 80−90%», — пояснил он Финансам Mail.ru.

Из-за ставки не нужно «бежать» и что-то менять. Просто реинвестируйте полученные купоны под более высокие текущие ставки. Если у вас более агрессивная стратегия — держите 40−50% акций. Рост в акциях российских может быть еще далеко не исчерпан. И ставка высокая оказывает ограниченное влияние на данный потенциал. Евгений Коган инвестбанкир

«В условиях повышения ставки клиентам стоит присмотреться к временному увеличению доли облигаций в портфеле за счет акций. На рынке присутствует консенсус, что текущие отметки по ключевой ставке — это временный фактор», — считает Михаил Селезнев, старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций».

О снижении ключевой ставки в следующем году думают и в ЦБ. «В базовом сценарии средняя за остаток текущего года ключевая ставка составит 13,0−13,6%, в следующем году — 11,5−12,5% годовых. Это подразумевает, что мы будем удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение достаточно продолжительного времени, необходимого для устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий», — заявила Набиуллина в пятницу.

На горизонте 12 месяцев мы с высокой долей вероятности можем увидеть смягчение денежно-кредитной политики ЦБ (снижение ставки). Кривая ОФЗ в текущий момент инвертирована (ставки на длинные сроки становятся ниже, чем на короткие), что дополнительно свидетельствует о неверии инвестиционного сообщества в длительное удержание ставки на высоких отметках. Покупка длинных ОФЗ в данных условиях представляет из себя хороший потенциал для заработка на теле облигаций при умеренных рисках. Михаил Селезнев старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций»

Инверсию упомянула и глава ЦБ РФ. «Такой наклон кривой указывает на формирование жестких денежно-кредитных условий, приводящих к замедлению инфляции», — пояснила Набиуллина.

Инверсия ставок по облигациям сохраняется с прошлого года и в США, где также быстро росли ставки. Это аномальная ситуация: давать деньги в кредит на долгий срок рискованнее, поэтому ставка по займу выше за риск. Короткий срок кредитования более предсказуемый, поэтому ставка ниже. Инверсия предшествовала всем экономическим кризисам в США с 1980 года, которые разростались в мировые потрясения, согласно статистистике.

О вероятности мирового кризиса предупреждает и ЦБ: мировые центробанки повышают ставки, рост экономик замедляется для борьбы с инфляцией, растут размеры выплаты по госдолгу.

Сохраняются геополитические риски и вероятность более жесткого приземления мировой экономики, что может сказаться на спросе на российский экспорт и динамике валютного курса. Эльвира Набиуллина председатель Центробанка РФ

В такой ситуации для инвестора с небольшим опытом и суммой инвестирования лучше консервативные инструменты, например, паевые фонды.

Розничным инвесторам с небольшим капиталом стоит в первую очередь обратить свое внимание на БПИФы (биржевые паевые инвестфонды), которые торгуются на ММВБ. На российском рынке многие из них представляют из себя аналог зарубежных ETF с небольшими внутренними комиссиями и формированием структуры портфеля на основе индексного подхода (растет биржевой индекс — растет доход). Простое следование за индексом представляет из себя наименее затратный способ инвестирования для розничного клиента, который не будет требовать существенных временных затрат от инвестора. Михаил Селезнев старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций»

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