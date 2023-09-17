Каким будет курс доллара 18−22 сентября. Прогноз экспертов

Даниил Болотских, аналитик «Цифра брокер», прогнозирует волатильность на валютном рынке на следующей неделе. «Курс национальной валюты может быть подвержен волатильности из-за выплат по еврооблигациям России, которые состоятся 16 сентября. Чтобы снизить волатильность рубля Банк России принял решение о продаже валюты на 150 млрд рублей или 21,4 млрд рублей в день вплоть до 22 сентября, что должно поддержать курс национальной валюты», считает он.

Поэтому на следующей неделе мы ожидаем широкого диапазона 92−96 рублей за доллар. Даниил Болотских аналитик «Цифра брокер»

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что с 18 по 22 сентября сохраниться давление на рубль из-за геополитических рисков и оттока капитала. Однако поддержку для рубля окажут высокие цены на нефть, продажи валюты ЦБ России и подготовка экспортеров к налоговым платежам. Для стабилизации рубля может потребоваться введение дополнительных мер со стороны ЦБ России.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258698&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидаем, что курс доллара будет колебаться около уровня 98,50 ₽ В случае, если цена останется ниже этого уровня, ожидается колебание курса в диапазоне 92,55 — 98,50 ₽ Если цена превысит уровень 98,50 ₽, то ожидается диапазон между 98,50 и 101,00 ₽ Владислав Антонов финансовый аналитик BitRiver

Экономист и бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов обратил внимание на то, что регулятор повысил прогнозы по среднему уровню ключевой ставки на 2023−2025 годы и подтвердил намерение вернуть инфляцию к целевому уровню 4% в 2024 году. Это, по заявлению ЦБР, может потребовать «продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий».

Тот факт, что Банк России вновь ужесточил денежно-кредитную политику спустя всего месяц после августовского экстренного повышения ключевой ставки сразу на 3,5% говорит о решимости регулятора продолжить борьбу с инфляцией, которая требует как минимум стабилизации курса рубля, а лучше — его укрепления. Константин Церазов бывший старший вице-президент банка «Открытие»

Таким образом, Банк России не только занял жесткую позицию, но и довольно недвусмысленно озвучил свои намерения проводить жесткую ДКП и дальше. Рынок не любит неопределенности, поэтому сегодняшнее прояснение ситуации выглядит очевидным фактором поддержки для рубля в среднесрочной перспективе.

Кроме того, за последние дни рубль подешевел против доллара и евро, что также создает задел для его укрепления. На следующей неделе USD\RUB и EUR\RUB могут опуститься область 93−90 и 100−98 соответственно.

Богдан Зварич, главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру, ожидает укрепления рубля на следующей неделе по отношению к основным мировым валютам. «Есть сразу несколько факторов, которые будут способствовать росту национальной валюты. Так, поддержку ей окажет повышенное предложение иностранной валюты со стороны ЦБ РФ. Плюс к этому, в начале недели экспортеры начнут подготовку к пику налоговых выплат, который приходится на 25 сентября, что увеличит спрос на рублевую ликвидность», — отметил собеседник.

Также стоит отметить и высокие цены на рынке энергоносителей, что создает потенциал для укрепления рубля на фоне ожиданий увеличения притока иностранной валюты в страну. Все эти факторы вкупе будут поддерживать восстановление рубля. В сложившихся обстоятельства на следующей неделе Богдан Зварич ожидает отступления пары доллар/рубль в диапазон 90 — 95 рублей.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев вслед за сегодняшним повышением ключевой ставки прогнозирует рост на сопоставимую величину ставок по депозитам и кредитам, в том числе по ипотеке.

Двузначные доходности по депозитам и облигациям сделают рублевые сбережения более привлекательными, что может оказать поддержку рублю в ближайшие месяцы. Кроме этого, удорожание кредитов снизит привлекательность текущего потребления в сравнении со сбережениями, что может снизить спрос на импорт и также поддержать рубль. Михаил Васильев главный аналитик Совкомбанка

Мы не ожидаем, что сегодняшнее решение ЦБ окажет значимого влияния на рубль в ближайшие дни. Влияние ключевой ставки на рубль стало более длительным и опосредованным из-за отсутствия нерезидентов, западных санкций и ограничений на движение капитала.