Каким будет курс доллара 18−22 сентября. Прогноз экспертов
Финансы Mail.ru опросили пять финансовых аналитиков и выяснили, как будет вести себя рубль на следующей торговой неделе с 18 по 22 сентября.
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Финансы Mail.ru опросили пять финансовых аналитиков и выяснили, как будет вести себя рубль на следующей торговой неделе с 18 по 22 сентября.
Даниил Болотских, аналитик «Цифра брокер», прогнозирует волатильность на валютном рынке на следующей неделе. «Курс национальной валюты может быть подвержен волатильности из-за выплат по еврооблигациям России, которые состоятся 16 сентября. Чтобы снизить волатильность рубля Банк России принял решение о продаже валюты на 150 млрд рублей или 21,4 млрд рублей в день вплоть до 22 сентября, что должно поддержать курс национальной валюты», считает он.
Поэтому на следующей неделе мы ожидаем широкого диапазона 92−96 рублей за доллар.
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что с 18 по 22 сентября сохраниться давление на рубль из-за геополитических рисков и оттока капитала. Однако поддержку для рубля окажут высокие цены на нефть, продажи валюты ЦБ России и подготовка экспортеров к налоговым платежам. Для стабилизации рубля может потребоваться введение дополнительных мер со стороны ЦБ России.
Ожидаем, что курс доллара будет колебаться около уровня 98,50 ₽ В случае, если цена останется ниже этого уровня, ожидается колебание курса в диапазоне 92,55 — 98,50 ₽ Если цена превысит уровень 98,50 ₽, то ожидается диапазон между 98,50 и 101,00 ₽
Экономист и бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов обратил внимание на то, что регулятор повысил прогнозы по среднему уровню ключевой ставки на 2023−2025 годы и подтвердил намерение вернуть инфляцию к целевому уровню 4% в 2024 году. Это, по заявлению ЦБР, может потребовать «продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий».
Тот факт, что Банк России вновь ужесточил денежно-кредитную политику спустя всего месяц после августовского экстренного повышения ключевой ставки сразу на 3,5% говорит о решимости регулятора продолжить борьбу с инфляцией, которая требует как минимум стабилизации курса рубля, а лучше — его укрепления.
Таким образом, Банк России не только занял жесткую позицию, но и довольно недвусмысленно озвучил свои намерения проводить жесткую ДКП и дальше. Рынок не любит неопределенности, поэтому сегодняшнее прояснение ситуации выглядит очевидным фактором поддержки для рубля в среднесрочной перспективе.
Кроме того, за последние дни рубль подешевел против доллара и евро, что также создает задел для его укрепления. На следующей неделе USD\RUB и EUR\RUB могут опуститься область 93−90 и 100−98 соответственно.
Богдан Зварич, главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру, ожидает укрепления рубля на следующей неделе по отношению к основным мировым валютам. «Есть сразу несколько факторов, которые будут способствовать росту национальной валюты. Так, поддержку ей окажет повышенное предложение иностранной валюты со стороны ЦБ РФ. Плюс к этому, в начале недели экспортеры начнут подготовку к пику налоговых выплат, который приходится на 25 сентября, что увеличит спрос на рублевую ликвидность», — отметил собеседник.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев вслед за сегодняшним повышением ключевой ставки прогнозирует рост на сопоставимую величину ставок по депозитам и кредитам, в том числе по ипотеке.
Двузначные доходности по депозитам и облигациям сделают рублевые сбережения более привлекательными, что может оказать поддержку рублю в ближайшие месяцы. Кроме этого, удорожание кредитов снизит привлекательность текущего потребления в сравнении со сбережениями, что может снизить спрос на импорт и также поддержать рубль.
Мы не ожидаем, что сегодняшнее решение ЦБ окажет значимого влияния на рубль в ближайшие дни. Влияние ключевой ставки на рубль стало более длительным и опосредованным из-за отсутствия нерезидентов, западных санкций и ограничений на движение капитала.
Михаил Васильев считает, что рубль до конца года останется в диапазоне 90−100 рублей за доллар. В прогнозы на 4-й квартал он закладывает средний курс рубля на уровне 98 за доллар, 104 за евро и 13,3 за юань.