UBS предлагается национализация. Нужно ли передавать выкупивший Credit Suisse банк под контроль швейцарских властей

Перейдет ли UBS под контроль властей? И так ли это необходимо? «Ъ FM» обсудил это с партнером консалтинговой компании Quorus Евгением Жилиным:

"До сих пор Швейцария переживает некоторый шок, связанный с тем, как быстро утонул банк Credit Suisse. И схема его спасения, или, скорее, поглощения со стороны банка UBS, вызывает вопросы в обществе. Поэтому вокруг этой темы не утихают скандалы, расследования, пересуды, и даже начинают появляться такие инициативы.

В Швейцарии референдумы проходят регулярно по самым разным аспектам жизни, и, конечно же, такие животрепещущие темы тоже не могут определенные круги обойти стороной. Идеи, связанные с национализацией крупнейшего банка, вряд ли имеют поддержку в обществе. Наверное, есть какая-то небольшая его часть, которая могла бы это поддержать, но большинство однозначно нет.

И дело все в том, что банк UBS с момента, как он поглотил Credit Suisse, находится под пристальным контролем со стороны государства, финансового регулятора FINMA, Центрального банка Швейцарии и федерального правительства. То, что эта модель работает, наглядно демонстрирует укрепление курса акций банка за последние месяцы. При этом рынки положительно отреагировали на смену как акционеров, так и управляющей команды UBS.

Банк UBS достаточно стабилен, всегда отличался консервативной политикой, в отличие от банка Credit Suisse не увлекался в такой степени рискованными сделками — investment banking, как это сейчас называется".

О завершении поглощения проблемного Credit Suisse — своего главного конкурента — UBS сообщил в середине июня. Сумма сделки составила $3,5 млрд. В результате образовалась гигантская банковская организация с балансом свыше $1,5 трлн. В ней работают более 100 тыс. сотрудников по всему миру. И UBS пришлось пойти на сокращение штата для снижения издержек.

Само положение не позволяет банку вести рискованную политику. Но если UBS национализируют, его политика станет еще более консервативной, полагает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский:

«Может измениться его риск-политика, или UBS станет осторожнее и консервативнее. Но так или иначе полного контроля за деятельностью банка, если он частный, у швейцарских властей нет. Все равно сохраняется некоторая свобода действий, при том, что, конечно, существуют регуляторные запреты. В Швейцарии все-таки особая банковская система, она не живет полностью по банковским законам Евросоюза, которые достаточно жесткие. Конечно, клиенты будут задавать вопросы, если случится национализация: “А что будет с моими деньгами, с банковской тайной, с финансовыми услугами?” Может измениться отношение к банку как к более гибкому».

Текст инициативы о национализации UBS теперь рассмотрят федеральные власти Швейцарии. Если они его одобрят, авторы идеи за полтора года должны будут собрать 100 тыс. подписей.

После этого вопрос рассмотрят в парламенте и правительстве, и только потом его вынесут на референдум.