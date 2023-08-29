«На краю пропасти»: эксперты назвали причины нового мирового кризиса

Где может начаться мировой кризис?
Спровоцировать новый мировой кризис может и ситуация в российской экономике. Рухнувший в августе рубль потащил за собой казахстанский тенге. Национальная валюта Казахстана в итоге стала второй худшей в мире, подешевев за неделю на 5%. При этом рубль упал на 10%. Хуже только аргентинский песо, подешевевший в августе на 20%. Падение тенге было реакцией на ослабление рубля, сообщила Bloomberg замглавы ЦБ Казахстана Алия Молдабекова.
За обвалом рубля и тенге могла последовать девальвация валют стратегических партнеров России — Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, а также стран, которые зависят от торговых потоков из РФ.
Китайский юань падает и Центробанк страны спасает его, продавая валюту из резервов. Россия не имеет доступа к своим резервным запасам долларов и евро из-за блокировки санкциями. Запасов валют в соседних странах не хватит на значительные интервенции, которые могут сбить спрос на доллары и евро. Причина обвала рубля и тенге — одна и та же: экспортеры не продают всю валюту на национальной бирже, создавая ее дефицит. Это происходит из-за стремления экспортеров заработать в кризис как можно больше, следует из заявления Молдабековой.
«Мировая экономика и финансовая система сейчас находятся на пороге пропасти», — предупреждает Эгон фон Грейерц, основатель и управляющий партнер Matterhorn Asset Management.
Эксперт указывает, что с 2020 года в мире царствуют неограниченная эмиссия денег, рост долгов и обесценивание денег. Дешевые избыточные деньги закачиваются в фондовый рынок. Когда пузырь лопнет, падение стоимости акций и облигаций составит от 50% до 90%, прогнозирует экономист.
«Глобальные кризисы возникают из-за неожиданных сочетаний различных факторов, а не просто из-за какого-то отдельного события, — пояснил Финансам Mail.ru автор телеграм-канала “Биткоган” Евгений Коган. — Главным же уроком прошлого стало понимание, что невозможно точно предсказать время и форму будущего кризиса. Сегодня, на мой взгляд, текущая ситуация достаточно тревожная: во-первых, постоянный рост процентной ставки привел к серьезному дисбалансу активов банков. Кроме того, высокие процентные ставки, резко обостряют проблему банкротств и приводят к тому, что стоимость обслуживания долга становится для многих запредельной», — отметил инвестбанкир.
И все это одновременно с проблемами в геополитике и замедлением мировой экономики. В итоге, сегодня в роли черного лебедя может выступить всё что угодно. Будь то новая волна пандемии, ошибки политиков, замедление экономического роста Китая или неосторожные действия Федеральной резервной системы.
Евгений Коганинвестбанкир
Предвестники нового кризиса
К глобальному кризису могут привести причины, которые громко не обсуждаются. «Это и рост госдолга и разгон инфляции, которые снижают потребление», — рассказала Финансам Mail.ru Ольга Лебединская, доцент кафедры статистки РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Из этого мир пытается выйти, перекидывая финансовые потоки в производство товаров и услуг с «длинным плечом»: оборонные предприятия, космос, энергетика, генетика и биоинженерия и так далее.
Ольга Лебединскаядоцент кафедры статистки РЭУ им. Г. В. Плеханова
«Снижение потребления на уровне домохозяйств из-за комплекса факторов, в первую очередь социально-экономического характера, также сказывается на экономике», — говорит Лебединская.
Падение деторождения в европейских странах, пока остающихся локомотивом мировой экономики, не только порождает демографические проблемы, но и приводит к экономическим сложностям, которые могут усиливаться в средне- и долгосрочной перспективе.
Ольга Лебединскаядоцент кафедры статистки РЭУ им. Г. В. Плеханова
Причины кризиса, которые называют экономисты:
1. Глобальный долг (госдолг стран и компаний, домохозяйств) вырос на 8,3 трлн долларов в первом квартале до $305 трлн и приближается к новому рекорду из-за быстрого повышения ставок центральных банков, подсчитал Институт международных финансов (IIF). «Сочетание высокого уровня долга и растущих процентных ставок привело к росту затрат на обслуживание долга, что вызвало опасения при использовании кредитного плеча в финансовой системе», — отмечает IIF.
«Мировой государственный долг достиг беспрецедентного уровня», — предупреждает ООН. Около трети мирового госдолга — 19,2 трлн долларов — приходится на развивающиеся страны. /Самый большой госдолг в мире у США — около 31 трлн долларов, суммарный госдолг развитых стран — 41,8 млрд долларов.
2. Сохраняется инверсия кривой доходности по длинным и коротким гособлигациям США, крупнейшей экономики мира, согласно данным ФРС. В нормальной ситуации ставки по долгосрочным займам выше, чем по коротким: давать деньги в кредит на долгий срок рискованнее, поэтому ставка выше за риск. Короткий срок кредитования более предсказуемый, поэтому ставка ниже. А с июля 2022 года в США — все наоборот. Кроме этого, доходности по коротким и длинным облигациям уже выше (цена ниже), чем перед кризисом 2008 года.
Инверсия предшествовала всем экономическим кризисам в США с 1980 года.
3. Cтавки по ипотечным кредитам в США растут четвертую неделю подряд до самого высокого уровня с 2000 года. Ставки по кредитам и доходности по гособлигациям выросли (цены падают), поскольку глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что ФРС, скорее всего, продолжит повышение ставок.
Количество заявок на ипотеку в Америке упало до самого низкого уровня с апреля 1995 года.
4. Большой отток из акций КНР. Глобальные фонды продали лучшие китайские акции на 11 млрд долларов во время 13 торговых сессий распродаж подряд. Инвесторов пугает слабый спрос в Китае, ослабление юаня к доллару, остаются долговые проблемы застройщиков и местных властей КНР.
5. Медленное восстановление экономики ЕС. По итогам года экономика ФРГ, крупнейшая и локомотив роста в ЕС, упадет на 0,5%, прогнозируют немецкие аналитики. «Перспективы финансовой стабильности в еврозоне остаются хрупкими», — утверждает Европейский Центробанк в последнем актуальном обзоре.
6. Ставки мировых ЦБ повышаются: только шесть Центробанков развитых и крупных развивающихся экономик снизили ставки в 2023 году — Япония, КНР, Бразилия, Чили, Казахстан, Индонезия, остальные повысили этот показатель несколько раз с начала года. Повышение приводит к росту процентных платежей и по госдолгу, и по долгу компаний, замедлению роста ВВП. Ставка ФРС начала расти с марта 2022 года — с 0,25% и выросла экстремально быстро в 22 раза до 5,5%. Не все могут это выдержать.
«В середине марта четыре американских банка, во главе с Silicon Valley Bank и Credit Suisse, вторым по величине банком Швейцарии, обанкротились в считанные дни», — напоминает Эгон фон Грейерц. Луис де Гиндос, вице-президент Европейского центрального банка, назвал эти события «значительными финансовыми потрясениями».
У некоторых из них была на балансе большая доля облигаций, которые подешевели из-за роста ставок ФРС и ухудшили положение банков. Кредитные организации начали их продавать, но не всем это помогло.
Ситуация подрывает доверие к самому консервативному биржевому процентному инструменту.
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В США коммерческие банки владеют казначейскими облигациями и другими государственными ценными бумагами на сумму 4,2 трлн долларов. У крупных банков США эти активы составляют в среднем почти 24% активов. В 2023 году они составят в среднем 15% активов малых банков. С середины 2022 года мелкие банки сократили свои запасы облигаций из-за повышения процентных ставок.
«Поскольку более высокие ставки отразятся на банковской системе и экономике в целом, это может привести к дальнейшему напряжению на мировых рынках облигаций», — сообщается в докладе Всемирного экономического форума.
Стоимость всех облигаций на мировом рынке упала на 12% с момента начала повышения ставок ФРС в марте 2022 года.
«Мы, вероятно, испытаем больше потрясений», заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард, выступая после главы ФРС США на августовском симпозиуме в Джексон-Хоуле, где руководители крупнейших центробанков мира ежегодно обсуждают ситуацию на финансовых рынках мира. Пауэлл говорил о сложностях в экономике и поддержании высоких ставок. Глава ЕЦБ призвала к «смирению» перед «неопределенностью, с которой мы сталкиваемся» и заявила, что «цель ЕЦБ — установление процентных ставок на достаточно ограничительном уровне, чтобы обуздать инфляцию».
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