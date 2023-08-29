«На краю пропасти»: эксперты назвали причины нового мирового кризиса

Где может начаться мировой кризис?

Спровоцировать новый мировой кризис может и ситуация в российской экономике. Рухнувший в августе рубль потащил за собой казахстанский тенге. Национальная валюта Казахстана в итоге стала второй худшей в мире, подешевев за неделю на 5%. При этом рубль упал на 10%. Хуже только аргентинский песо, подешевевший в августе на 20%. Падение тенге было реакцией на ослабление рубля, сообщила Bloomberg замглавы ЦБ Казахстана Алия Молдабекова.

За обвалом рубля и тенге могла последовать девальвация валют стратегических партнеров России — Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, а также стран, которые зависят от торговых потоков из РФ.

Китайский юань падает и Центробанк страны спасает его, продавая валюту из резервов. Россия не имеет доступа к своим резервным запасам долларов и евро из-за блокировки санкциями. Запасов валют в соседних странах не хватит на значительные интервенции, которые могут сбить спрос на доллары и евро. Причина обвала рубля и тенге — одна и та же: экспортеры не продают всю валюту на национальной бирже, создавая ее дефицит. Это происходит из-за стремления экспортеров заработать в кризис как можно больше, следует из заявления Молдабековой.

На краю пропасти

«Мировая экономика и финансовая система сейчас находятся на пороге пропасти», — предупреждает Эгон фон Грейерц, основатель и управляющий партнер Matterhorn Asset Management.

Эксперт указывает, что с 2020 года в мире царствуют неограниченная эмиссия денег, рост долгов и обесценивание денег. Дешевые избыточные деньги закачиваются в фондовый рынок. Когда пузырь лопнет, падение стоимости акций и облигаций составит от 50% до 90%, прогнозирует экономист.

«Глобальные кризисы возникают из-за неожиданных сочетаний различных факторов, а не просто из-за какого-то отдельного события, — пояснил Финансам Mail.ru автор телеграм-канала “Биткоган” Евгений Коган. — Главным же уроком прошлого стало понимание, что невозможно точно предсказать время и форму будущего кризиса. Сегодня, на мой взгляд, текущая ситуация достаточно тревожная: во-первых, постоянный рост процентной ставки привел к серьезному дисбалансу активов банков. Кроме того, высокие процентные ставки, резко обостряют проблему банкротств и приводят к тому, что стоимость обслуживания долга становится для многих запредельной», — отметил инвестбанкир.

И все это одновременно с проблемами в геополитике и замедлением мировой экономики. В итоге, сегодня в роли черного лебедя может выступить всё что угодно. Будь то новая волна пандемии, ошибки политиков, замедление экономического роста Китая или неосторожные действия Федеральной резервной системы. Евгений Коган инвестбанкир

Предвестники нового кризиса

К глобальному кризису могут привести причины, которые громко не обсуждаются. «Это и рост госдолга и разгон инфляции, которые снижают потребление», — рассказала Финансам Mail.ru Ольга Лебединская, доцент кафедры статистки РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Из этого мир пытается выйти, перекидывая финансовые потоки в производство товаров и услуг с «длинным плечом»: оборонные предприятия, космос, энергетика, генетика и биоинженерия и так далее. Ольга Лебединская доцент кафедры статистки РЭУ им. Г. В. Плеханова

«Снижение потребления на уровне домохозяйств из-за комплекса факторов, в первую очередь социально-экономического характера, также сказывается на экономике», — говорит Лебединская.

Падение деторождения в европейских странах, пока остающихся локомотивом мировой экономики, не только порождает демографические проблемы, но и приводит к экономическим сложностям, которые могут усиливаться в средне- и долгосрочной перспективе. Ольга Лебединская доцент кафедры статистки РЭУ им. Г. В. Плеханова

Причины кризиса, которые называют экономисты:

1. Глобальный долг (госдолг стран и компаний, домохозяйств) вырос на 8,3 трлн долларов в первом квартале до $305 трлн и приближается к новому рекорду из-за быстрого повышения ставок центральных банков, подсчитал Институт международных финансов (IIF). «Сочетание высокого уровня долга и растущих процентных ставок привело к росту затрат на обслуживание долга, что вызвало опасения при использовании кредитного плеча в финансовой системе», — отмечает IIF.

«Мировой государственный долг достиг беспрецедентного уровня», — предупреждает ООН. Около трети мирового госдолга — 19,2 трлн долларов — приходится на развивающиеся страны. /Самый большой госдолг в мире у США — около 31 трлн долларов, суммарный госдолг развитых стран — 41,8 млрд долларов.

2. Сохраняется инверсия кривой доходности по длинным и коротким гособлигациям США, крупнейшей экономики мира, согласно данным ФРС. В нормальной ситуации ставки по долгосрочным займам выше, чем по коротким: давать деньги в кредит на долгий срок рискованнее, поэтому ставка выше за риск. Короткий срок кредитования более предсказуемый, поэтому ставка ниже. А с июля 2022 года в США — все наоборот. Кроме этого, доходности по коротким и длинным облигациям уже выше (цена ниже), чем перед кризисом 2008 года.

Инверсия предшествовала всем экономическим кризисам в США с 1980 года.

3. Cтавки по ипотечным кредитам в США растут четвертую неделю подряд до самого высокого уровня с 2000 года. Ставки по кредитам и доходности по гособлигациям выросли (цены падают), поскольку глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что ФРС, скорее всего, продолжит повышение ставок.

Количество заявок на ипотеку в Америке упало до самого низкого уровня с апреля 1995 года.

4. Большой отток из акций КНР. Глобальные фонды продали лучшие китайские акции на 11 млрд долларов во время 13 торговых сессий распродаж подряд. Инвесторов пугает слабый спрос в Китае, ослабление юаня к доллару, остаются долговые проблемы застройщиков и местных властей КНР.

5. Медленное восстановление экономики ЕС. По итогам года экономика ФРГ, крупнейшая и локомотив роста в ЕС, упадет на 0,5%, прогнозируют немецкие аналитики. «Перспективы финансовой стабильности в еврозоне остаются хрупкими», — утверждает Европейский Центробанк в последнем актуальном обзоре.

6. Ставки мировых ЦБ повышаются: только шесть Центробанков развитых и крупных развивающихся экономик снизили ставки в 2023 году — Япония, КНР, Бразилия, Чили, Казахстан, Индонезия, остальные повысили этот показатель несколько раз с начала года. Повышение приводит к росту процентных платежей и по госдолгу, и по долгу компаний, замедлению роста ВВП. Ставка ФРС начала расти с марта 2022 года — с 0,25% и выросла экстремально быстро в 22 раза до 5,5%. Не все могут это выдержать.

Банковский кризис в США

«В середине марта четыре американских банка, во главе с Silicon Valley Bank и Credit Suisse, вторым по величине банком Швейцарии, обанкротились в считанные дни», — напоминает Эгон фон Грейерц. Луис де Гиндос, вице-президент Европейского центрального банка, назвал эти события «значительными финансовыми потрясениями».

У некоторых из них была на балансе большая доля облигаций, которые подешевели из-за роста ставок ФРС и ухудшили положение банков. Кредитные организации начали их продавать, но не всем это помогло.

Ситуация подрывает доверие к самому консервативному биржевому процентному инструменту.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В США коммерческие банки владеют казначейскими облигациями и другими государственными ценными бумагами на сумму 4,2 трлн долларов. У крупных банков США эти активы составляют в среднем почти 24% активов. В 2023 году они составят в среднем 15% активов малых банков. С середины 2022 года мелкие банки сократили свои запасы облигаций из-за повышения процентных ставок.

«Поскольку более высокие ставки отразятся на банковской системе и экономике в целом, это может привести к дальнейшему напряжению на мировых рынках облигаций», — сообщается в докладе Всемирного экономического форума.

Стоимость всех облигаций на мировом рынке упала на 12% с момента начала повышения ставок ФРС в марте 2022 года.

«Мы, вероятно, испытаем больше потрясений», заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард, выступая после главы ФРС США на августовском симпозиуме в Джексон-Хоуле, где руководители крупнейших центробанков мира ежегодно обсуждают ситуацию на финансовых рынках мира. Пауэлл говорил о сложностях в экономике и поддержании высоких ставок. Глава ЕЦБ призвала к «смирению» перед «неопределенностью, с которой мы сталкиваемся» и заявила, что «цель ЕЦБ — установление процентных ставок на достаточно ограничительном уровне, чтобы обуздать инфляцию».