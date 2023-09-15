Аналитики оценили влияние решения ЦБ на рубль

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Инфляционное давление в российской экономике остается высоким», — поясняет регулятор свое решение.

По оценке ЦБ на 11 сентября, годовая инфляция увеличилась до 5,5% с 5,2% в августе и с 4,3% в июле. Причины роста цен — ослабление рубля (дорожающий импорт) и рост потребительского спроса быстрее предложения. По итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6−7%, прогнозирует ЦБ.

«Высокий спрос на импорт при снизившемся экспорте — основной фактор ослабления рубля с начала 2023 года», — отметил регулятор в пресс-релизе.

Рубль незначительно среагировал на решение ЦБ: с утра доллар дешевел примерно на рубль, а после решение регулятора — всего лишь на 60 копеек и торгуется по 96,7 рубля.

Решение Центробанка России повысить ключевую ставку на 1% говорит о том, что регулятор не до конца уверен в устойчивости рубля и нужны дополнительные меры. Кроме того, есть риски ускорения инфляции осенью.

«Но так как рынок считает, что уже в начале следующего года произойдет снижение ключевой ставки и высокая ставка это временная мера, пропорционального роста ставок по кредитам и депозитам может не случится, возможно их символическое повышение», — считает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов.

«В текущей ситуации необходимо ужесточить денежно-кредитную политику, дабы охладить внутренний спрос, т.е. охладить экономику и увеличить темпы сбережений», — отметил Дмитрий Донецкий, главный аналитик «СОЛИД Брокер».

Чрезмерно мягкая денежная-кредитная политика (ДКП) уже не имеет смысла, т.к. экономика просто не переваривает такой высокий спрос.

«Не производится столько товаров для такого количества денег, которое обращается в экономике, а раз не производится внутри страны, то люди и предприятия будут закупаться за рубежом, создавая потребность в валюте. Отсюда и слабый рубль, который начинает еще и мультиплицировать эффект инфляции, т.к. на этом фоне начинают расти импортные товары, что еще больше разгоняет инфляцию», — пояснил эксперт.

Поэтому ужесточение ДКП (рост ставки) и ее сохранение на высоком уровне в течение минимум полугода, сейчас просто необходимо. Экономика должна переварить высокие ставки, инфляция должна прекратить рост, и только после этого уже можно думать о смягчении. Дмитрий Донецкий главный аналитик «СОЛИД Брокер»

«Сомневаться в решимости ЦБ не было смысла», — отметил Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Регулятор ранее недвусмысленно дал понять — доводов к смягчению нет, а сохранение ставки на 12% было под очень большим вопросом и зависело от траектории инфляции и курса рубля. По факту за месяц обстановка точно не улучшилась — ценовое давление усилилось, а рубль по-прежнему на годовом дне. Поэтому решение совершенно понятно и адекватно реалиям.

«У ЦБ всегда есть опция внезапных шагов, и, если понадобится, жесткий цикл вновь ускорится. Но пока, кажется, этого может быть и достаточно для стабилизации кредитного рынка и рубля. Дальнейшие заседания 2023 года могут пройти в русле оценки эффективности уже принятых решений», — пояснил эксперт.

Что будет с курсом рубля

Рубль получает среднесрочный драйвер восстановления. Для полноты не хватает конечно экспортных нормативов, но что касается импорта, то удорожание ресурсов способно сдавить спрос на валюту. Движение к 90 за доллар выглядит обоснованным. Михаил Зельцер эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, сегодняшнее решение ЦБ не окажет значимого влияния на рубль в ближайшие дни. Влияние ключевой ставки на рубль стало более длительным и опосредованным из-за отсутствия нерезидентов, западных санкций и ограничений на движение капитала.

Мы полагаем, что рубль до конца года останется в диапазоне 90−100 рублей за доллар. В свои прогнозы на 4-й квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 98 за доллар, 104 за евро и 13,3 за юань. Михаил Васильев аналитик Совкомбанка

«Для рубля текущий подъем в ближайшее время нейтрален, а в среднесрочной перспективе позитивен. Мы по-прежнему считаем, что курс должен укрепиться как минимум ближе к 90 рублям за доллар, т.к. помимо ужесточения ДКП и снижения спроса на импорт ожидается значительный приток валютной выручки из-за высоких цен на нефть», — прогнозирует Дмитрий Донецкий, главный аналитик «СОЛИД Брокер».

«ЦБ умеренно повысил ключевую ставку. В краткосрочной перспективе влияние ключевой ставки на курс ограничено», — считает главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Однако постепенное ужесточение денежно-кредитных условий будет более значимо способствовать курсовой стабилизации, которая, по нашему мнению, уже достигнута. Денис Попов главный аналитик ПСБ

«Банк России заявил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно целевого таргета. Обновленный прогноз ЦБ предполагает среднюю ключевую ставку в 2024 году на уровне 11,5−12,5%. Таким образом, вероятен сценарий сохранения двузначной ключевой ставки до конца 2024 года», — отметил Денис Попов.

Вклады и кредиты

«Вклады и кредиты повторяют траекторию курса ЦБ по ставке, и также дорожают. Ставки по краткосрочным депозитам будут максимально точно следовать за ключевой ставкой, поэтому выглядят интересными. А кредиты в моменте будут дорогими, и, если есть возможность подождать, то со временем может быть и дешевле», — полагает Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

«Мы также ждем плавного роста ставок по депозитам и кредитам, но не ожидаем массового перетока из валюты в депозиты, как это было в марте 2022 года», — отметил Дмитрий Донецкий, главный аналитик «СОЛИД Брокер».

«В связи с повышением ключевой ставки можно ожидать дальнейшего роста ставок по депозитам и кредитам», — считает Игорь Алутин, управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи.

По вкладам, в первую очередь, рост коснется ставок по краткосрочным продуктам. Согласно индексу доходности вкладов от аналитического центра «Финуслуг», средняя доходность депозитов на три месяца в топ-50 банков составляет 10,45%, на 6 месяцев — 10,15%, на год — 9,43%. Игорь Алутин управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи

За прошедший месяц после внепланового повышения ключевой ставки на 3,5 п.п. (15 августа ставка ЦБ выросла с 8,5 до 12%) рост индекса ставок составил от 3,18 процентных пункта для краткосрочных вкладов и до 1,2 процентных пункта для долгосрочных вкладов, а средняя доходность краткосрочных вкладов обогнала доходность «длинных» вкладов: максимальные ставки на рынке достигают 12−14% — до года, 12,5% — по долгосрочным вкладам.

Тем не менее, средние ставки по краткосрочным вкладам остаются почти на 1,5 п.п. ниже текущего уровня ключевой ставки. Это говорит о том, что несмотря на жесткий сигнал Банка России в отношении денежно-кредитной политики до конца этого года, банки не ожидают, что текущий цикл повышения ставок будет долгим. Игорь Алутин управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи

Банки не очень охотно поднимают ставки по кредитам, но будут вынуждены это сделать, так как ключевая ставка выросла. По данным аналитического центра «Финуслуг», индекс кредитов составляет 22,44%, с момента предыдущего заседания Банка России этот показатель вырос на 2,67 процентных пункта. Разница с текущей ключевой ставкой составляет почти 10 п.п. Во второй половине 2022 года при ключевой ставке в 7,5% разница достигала 13 п.п.

Внеплановое повышение ставки до 12% в середине августа участники рынка восприняли как временное событие, поэтому ставки денежного и долгового рынка сначала весьма сдержанно отреагировали на решение ЦБ, пояснил​ Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал».

После этого регулятор еще больше ужесточил свою риторику, а сегодня подтвердил ее новым повышением ставки. «Из его комментариев в пресс-релизе видно, что новая ставка 13% — это как минимум надолго, как максимум — повышение может продолжиться. Вероятно, после сегодняшнего решения можно ожидать более ощутимого роста ставок по вкладам и их закрепления на двузначных уровнях (так, средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков в первой декаде сентября оставалась ниже 10%, по оценке ЦБ РФ)», — считает Юрий Кравченко.

Рост ставок по кредитам также возможен, однако по продуктам вне льготных программ ставки и без того уже крайне высоки и, по сути, носят заградительный характер, например, по потребительским кредитам и не льготной ипотеке.

«Здесь особого смысла усердствовать в дальнейшем повышении ставок у банков нет, однако могут ужесточиться критерии, требования и объемы выдачи ссуд в рамках одного заемщика. В ипотечном кредитовании можно будет ожидать еще большей концентрации спроса заемщиков в сегменте льготных программ, где ставка фиксирована», — отметил Юрий Кравченко.

Облигации, акции

«Облигации федерального займа (ОФЗ) лишь частично заложили повышение ставки — их доходности взлетели, а цены упали, но не так сильно, как скакнула уже ставка. Видимо, у некоторых участников рынка до последнего была надежда на паузу», — отметил Михаил Зельцер.

Значит, по его мнению, определенное пространство для маневра вниз по ценам бондов еще есть, но оно ограничено: «возможно, совсем скоро, будет интересный момент для покупок длинных облигаций под перспективу нормализации ситуации в 2024 года».

Акции реагируют обычно негативно на удорожание денежных ресурсов, поскольку растет долговая нагрузка корпораций.

«Однако со временем компании адаптируются и к текущему уровню цен, а участники биржевого процесса в дальнейшем будут закладывать остановку цикла, и под это покупать подешевевшие бумаги. Тем самым коррекция рынка акций создает возможности на вход, а потенциал индекса МосБиржи на 2024 год предполагает среднюю доходность от 25%», — прогнозирует Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

«Для рынка акций текущий подъем ставки даже позитивен, т.к. были мнения о более высоком повышении, но в целом продолжительное удержание жесткой ДКП негативно как для самих компаний, так и для их оценки. Для рынка облигаций рост ставки в целом нейтрален, т.к. рынок уже закладывал рост и на этом фоне в последние недели падал рынок ОФЗ», — считает Дмитрий Донецкий, главный аналитик «СОЛИД Брокер».

Российский Центробанк остается в мировом тренде повышения ставок в борьбе с инфляцией. Повышение ставок в мире продолжается, чтобы сдержать рост потребительских цен. Днем ранее Европейский Центробанк повысил 10-й раз подряд за год все три ключевые ставки на 25 процентных (базисных) пункта: например, ставка по депозитам выросла до 4%, ставка рефинансирования — до 4,5%, ставка по маржинальной кредитной линии — 4,75%.

Пока только шесть Центробанков развитых и крупных развивающихся экономик снизили ставки в 2023 году — Япония, КНР, Бразилия, Чили, Казахстан, Индонезия, остальные повысили этот показатель несколько раз с начала года.