Эксперт перечислила пять главных ошибок начинающего инвестора

Первая ошибка, когда новички начинают торговать без цели и плана. Они покупают и продают, не формулируя конкретные цели и задачи.

В первую очередь, советует Савина, не стоит хвататься за все и сразу, рассчитывая, что «где-нибудь да получится».

Вторая ошибка новичка — вкладывать последние деньги или брать кредиты для инвестиций. Не стоит рассчитывать, что у нового участника рынка получится мгновенно окупить все вложенные суммы и выйти в прибыль. «Вероятность уйти в минус у новичков максимальна», — напомнила эксперт.

Третья ошибка — «складывать все яйца в одну корзину». Это увеличивает риски потерять все. Новичку стоит снижать риск за счет покупки бумаг разных компаний и секторов.

Диверсификация рисков за счет инвестиций в акции эмитентов из разных отраслей и стран, а также в защитные активы поможет чувствовать себя увереннее на первых порах. Юлия Савина начальник отдела контроля качества ИФК "Солид Брокер"

Новым игрокам легко допустить еще одну ошибку: покупать бумаги на пике и пытаться продать на спаде. Стоит внимательно изучить акции до покупки, чтобы не оказаться в минусе.

Савина не советует на первых порах заниматься торговлей «с плечом», то есть на заемные деньги, взятые у брокера. Такой вид сделки поможет заключить более крупные сделки, а значит и получить более крупную прибыль. Но в случае падения котировок убыток будет расти кратно плечу. «При плече 1:100, если цена изменится всего на 1%, можно потерять весь депозит», — предупредила специалист.

Главный совет от Юлии Савиной начинающему инвестору: как можно больше учиться. Перед тем, как начать играть на бирже, необходимо вникнуть во все особенности финансовых инструментов и законов рынка.

Фондовый рынок непредсказуем, и инвестиционные риски всегда достаточно велики. Но если подходить к вопросу, вооружившись знаниями и опытом, пусть даже на начальном этапе не своим, эти риски можно свести к минимуму и стать по-настоящему профессиональным инвестором. Юлия Савина дала начальник отдела контроля качества ИФК "Солид Брокер"