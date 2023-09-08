Как разделить кредиты при разводе?
При распаде семьи раздел имущества — очень неприятная история. Но еще хуже, когда речь заходит о разделе обязательств, в первую очередь — кредитов.
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При распаде семьи раздел имущества — очень неприятная история. Но еще хуже, когда речь заходит о разделе обязательств, в первую очередь — кредитов.
Россияне должны банкам почти 27 трлн рублей, больше половины из этой суммы — ипотечные займы, подсчитали в ЦБ. В среднем каждый из нас должен банкам по 185 тысяч рублей. Кредиты есть у многих семей. При разводе обязательства, как и имущество, делятся между бывшими супругами. Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы Марина Позен перечислила принципы раздела кредитных обязательств между бывшими супругами в конкретных ситуациях.
Как быть, если кредит был оформлен и погашен одним из супругов до расторжения брака?
Погашенные кредитные обязательства разделу не подлежат.
Как быть, если кредит был оформлен во время брака, но гасить его предстоит после развода?
Важно доказать, что займ был взят и направлен именно на семейные нужды. Тогда платить по нему будут оба в равных долях. Если один из супругов взял и потратил кредит на свои персональные нужды, долг остается ему.
Как разделить ипотеку?
Логично было бы тоже разделить платежи между супругами, но такой вариант отвергают банки. Чаще всего тот бывший супруг, на которого был оформлен займ, продолжает платить, как и прежде.
Как разделить автокредит?
Титульный владелец купленной в кредит машины может взыскать со второго супруга половину платежей по займу, а может увеличить на ту же сумму свою долю в имуществе. Здесь человек сам решает, как ему целесообразно поступить.
Как разделить потребительский кредит?
Если получится доказать, что кредит был взят именно на семейные нужды, то заемщик может взыскать с бывшего супруга половину оставшейся суммы к выплате, а может увеличить на ту же сумму свою долю в имуществе. Точно так же, как и с машиной.
Как быть, если кто-то из супругов вступал в брак уже с кредитом и до момента развода не рассчитался по нему?
В таком случае второй супруг может взыскать с плательщика по кредиту сумму, равную половине платежей, сделанных во время брака. Или же увеличить на ту же сумму свою долю в общем имуществе. Здесь опять повторяется та же ситуация, что и с автокредитом.