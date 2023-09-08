Эксперты оценили, сколько долларов и евро осталось у россиян

Продление ограничений на снятие валюты со счетов было встречено рынком прохладно — этого ждали. В моменте рубль незначительно укрепился, но снова перешел к снижению. «Не стоит воспринимать данную меру как какой-то поворотный момент, это абсолютно ожидаемая история», — пояснил инвестбанкир, автор телеграм-канала «Биткоган» Евгений Коган.

Он напомнил, что ограничение касается россиян, у которых на момент введения моратория — 9 марта 2022 года — был вклад. Они не могут снять более 10 тысяч долларов. Но это не распространяется на тех, кто положил валюту на счет после этой даты.

На деле продление сейчас данной меры никак не укрепляет рубль. Эта мера может лишь снизить волатильность курса в случае каких-то внезапных событий, провоцирующих отток валюты и очереди в банках из граждан, желающих снять со счетов доллары и евро. Евгений Коган инвестбанкир

С ним соглашается инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов: мораторий не окажет влияния на курс рубля. На него в основном влияют операции юридических, а не физических лиц, объяснил он, а также ситуация с платежным балансом (импорт-экспорт) и динамикой денежной массы (которая регулируется Центробанком).

«Мораторий связан с санкциями и невозможностью ввозить наличную валюту из-за рубежа», — отметил Сергей Суверов.

США весной 2022 года ввели запрет на ввоз в Россию наличных долларов, а ЕС ввел запрет на поставку наличных евро. Как раньше российские банки поставляли наличные евро и доллары? Смотрели на суммарный спрос в обменниках, заказывали валюту через свои зарубежные филиалы или банки-партнеры, грузили в транспортные самолеты и доставляли в страну. Или наоборот: когда был спрос на наличные рубли в зарубежных банках для туристов, бизнесменов и даже небольших компаний, которые работали с российскими партнерами, кредитные организации могли поставлять рубли из России. Это общепринятая финансовая операция по поставке наличной зарубежной валюты из одной страны в другую, помимо безналичных расчетов.

Но с марта 2022 года такие поставки основных резервных мировых валют прекращены в Россию, осложнены трансграничные безналичные переводы долларов и евро.

Хотя доверие к рублю за последние 10 лет резко выросло, в марте 2022 года население по привычке могло устремиться в банки для получения наличных долларов и евро.

Поскольку количество наличной валюты было ограничено в стране, такой спрос мог спровоцировать очереди в банках и привести к панике среди вкладчиков. Банк России, чтобы избежать этого, ввел ограничения на снятие наличной иностранной валюты: гражданам, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, можно снять не более 10 тыcяч долларов США или эквивалентной суммы в евро.

Остатки валютного вклада сверх этого лимита выдаются в рублях по официальному курсу Банка России. Курс доллара и евро весной прошлого года «улетели» далеко за 100 рублей, однако ЦБ увеличением ставки с 8,5% до 20% фактически заморозил перетоки ликвидности на валютный рынок и остановил падение рубля. Стало выгоднее хранить деньги на счетах под высоким процентом.

Вскоре в страну потекли «нефтедолларовые реки» и доллар вместе с евро упали до 50 рублей. Все меры ЦБ сработали вовремя, и тогда регулятор перешел к смягчению денежно-кредитной политики, постепенно снизив ставку.

В августе 2023 года, когда доллар опять превысил 100 рублей, ЦБ повысил ставку с 8,5% до 12%, но это не изменило ситуацию. На этот раз в России не хватает притока безналичной экспортной выручки в долларах и евро, чтобы снизить обесценивание рубля к твердым валютам.

Поэтому, возможно, регулятор снова повысит ставку до уровня, который «заморозит» движение капитала до того момента, пока в страну не поступят дополнительные доходы от роста стоимости нефти на мировых рынках. Приток ожидается с конца сентября до конца года, но до этого момента ЦБ не будет повышать ставку, считают аналитики, опрошенные регулятором.

Сколько продлится мораторий на продажу наличной валюты?

Очевидно, что мораторий продлится столько, сколько потребует ситуация. Вопрос лежит в плоскости отношений с недружественными странами. Эти меры скорее остаются стабилизирующими ввиду того, что нашим финансовым институтам санкциями запретили приобретать валюту западных стран. Альберт Короев начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259116&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«В то же время ЦБ убрал из пресс-релиза формулировку о том, что “банки могут продавать гражданам доллары США и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года”. То есть можно полагать, что банки теперь могут продавать доллары и евро без оглядки. Сложно оценить насколько мораторий укрепляет рубль, курс и без того держится чуть ниже 100 рублей за доллар (в начале года был около 70 рублей за доллар), но в целом для финансовой стабильности меры необходимые», — считает Альберт Короев.

Как попадает валюта в страну?

Осталось несколько официальных каналов поставки валюты в Россию. По закону в Россию можно ввести без декларации не более 10 тысяч долларов в эквиваленте на человека. Если лимит превышен, то надо заполнить таможенную декларацию и указать всю сумму. Иначе изымут излишек. Предел суммы для пересечения границы с декларацией — не более 100 тысяч долларов. В декларации необходимо приложить документы о законности получения такой суммы (зарплата, наследство и т. д. ). При этом из стран ЕС нежелательно вывозить евро: действует запрет, и особенно ретиво ему следуют на границе с Финляндией. Доллары нельзя вывозить только из США в Россию, а из стран ЕС до последнего момента не запрещалось.

Сейчас валюта в страну попадает с иностранными туристами и бизнесменами.

С января по июнь 2023 года Россию иностранцы въезжали в Россию 7,2 млн раз с разными целями визитов — от туризма, частных визитов (посещения родственников) до бизнеса, работы, учебы, согласно данным Ассоциации туроператоров. Хотя в лидерах посещений России граждане Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Абхазии, Армении, Китая, Азербайджана, Белоруссии, Монголии, но часть туристов из дружественных стран сохраняет недоверие к рублю, и предпочитает ввозить в страну доллары и евро и менять на месте. Средний чек пакетного отдыха в России — около 760 долларов (около 75−76 тысяч рублей), если цель визита — учеба или бизнес, то средний чек может быть примерно таким же или больше. Российские и иностранные предприниматели могут ввозить до 100 тысяч долларов. В итоге это еще не менее 100 млн долларов за полгода.

Также валюту ввозят российские туристы.

Например, выгодно посетить Китай или Турцию, а остатки юаней и лир конвертировать в евро или доллары, потому что китайская и турецкая национальные валюты в последнее время дешевеют. По данным Российского союза туриндустрии, летом за границей побывало 5 млн россиян только по турам без учета самостоятельных путешествий россиян за границу. Среди популярных стран для отдыха — Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Мальдивы, Куба, Шри-Ланка, Сейшелы. При возвращении некоторые российские туристы ввозят в страну евро или доллары.

Если предположить, что один россиянин привозит из турпоездки минимальную сумму в 100 долларов «на всякий случай», то приток наличной валюты в РФ составляет 500 млн долларов за лето.

На территорию России валюта также может попадать по так называемым неофициальным каналам. Попытки нарушить законы ввоза-вывоза валюты через границу выросли на четверть, по данным российских таможенников. Более 45% случаев приходится на незаконный провоз рублей, остальное — на доллары США и евро и другие валюты.

Пока границы открыты, приток наличной валюты сохранится. При росте въездного туризма он будет даже расти.

Сколько валюты в России?

Итак, на руках у россиян около 100 млрд долларов наличных, часть которых переходит из рук в руки при обмене в банках.

В июне «на руках» было около 99 млрд долларов, в июле — около 96 млрд долларов, следует из статистики ЦБ РФ.

Сумма наличной валюты у граждан «на руках» постоянно снижается: на 32 млрд рублей в эквиваленте в апреле (457 млн долларов), на 24 млрд рублей (312 млн долларов) — в мае, на 20 млрд рублей (около 236 млн долларов) — в июне.

При этом постоянно растет сумма безналичной валюты — на счетах бизнеса и населения: с марта 2022 года рост в 2,7 раза до 170 млрд долларов или примерно 16 трлн рублей в эквиваленте. Из них 42,5 млрд долларов или четверть — на счетах физлиц.

Это можно объяснить тем, что российская валюта в 2023 году постоянно слабеет, а заграничный отдых — напротив — подорожал на 20−30%. Спрос на валютную наличность падает, да еще хранить валюту где-то надо: банковская ячейка влечет дополнительные расходы. При этом такой неопределенности, как в марте 2022 года, уже нет: финансовая система и экономика РФ адаптировались, банки даже планируют обновить рекорд по прибыли, ожидается рекорд ипотечного кредитования, роста доходов населения, сохраняется рекордно низкая безработица.

При этом безналичную валюту можно без проблем покупать и продавать, хранить в банках, если сохраняется недоверие к рублю. За все время действия моратория можно совершать обменные операции и страховаться от девальвации даже без счета на бирже — покупать безналичную валюту через любое приложение банков. Даже с учетом невыгодного курса в кредитных организациях по сравнению с биржевым, можно было заработать на девальвации, используя только банковский счет.

​«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».