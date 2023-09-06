Куда приведет цены на нефть новое сокращение добычи
Во вторник цены на нефть достигли $90 за баррель. Как продление сокращения до конца года повлияет на рынок дальше — мнение Игоря Галактионова, эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
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Во вторник цены на нефть достигли $90 за баррель. Как продление сокращения до конца года повлияет на рынок дальше — мнение Игоря Галактионова, эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
Во вторник цены на нефть достигли $90 за баррель впервые с ноября 2022 года. Ранее такие высокие ценовые уровни последний раз фиксировались в 2014 году.
Катализатором стали сообщения о том, что Россия и Саудовская Аравия продлят добровольные сокращения поставок до конца года. Рынок ожидал продления, но только на октябрь, поэтому новость позитивно отразилась на котировках.
Между тем, уход с горизонта ключевого драйвера может способствовать фиксации прибыли спекулянтами, что окажет давление на цены в ближайшие дни. Даже если полноценной коррекции удастся избежать, на краткосрочной дистанции дальнейший рост выглядит маловероятным.
Фьючерсы на Brent сделали мощный рывок за последние семь дней, прибавив более 8,5% и обновив максимумы этого года. После такого импульса логично будет увидеть разрядку. Тем не менее, среднесрочно цены в районе $90 за баррель вполне могут оказаться устойчивыми.
Саудовская Аравия до конца года обещает держать добычу на 1 млн б/с ниже разрешенной квоты в рамках ОПЕК+. Россия будет сокращать экспортные поставки, которые должны оставаться на 300 тыс. б/с ниже уровня февраля 2023 года. Ранее предполагалось, что эти меры закончатся в октябре.
Совокупный объем выпадающих поставок составляет около 1,3% от всего мирового предложения и является достаточно чувствительным для мирового рынка. Другие страны могут постепенно наращивать добычу, пытаясь заместить выпадающие объемы. Но на короткой дистанции они не способны существенно увеличить добычу из-за недоинвестирования в прошлые годы.
В середине месяца выйдут обновленные прогнозы от наиболее авторитетных аналитических домов в этой отрасли: EIA, МЭА и ОПЕК. Рынок может внимательно следить за публикациями, которые будут учитывать новые вводные на стороне предложения.
Сегодня поздно вечером предварительные данные по запасам нефти представит Американский институт нефти (API).
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».