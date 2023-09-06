Куда приведет цены на нефть новое сокращение добычи

Во вторник цены на нефть достигли $90 за баррель впервые с ноября 2022 года. Ранее такие высокие ценовые уровни последний раз фиксировались в 2014 году.

Катализатором стали сообщения о том, что Россия и Саудовская Аравия продлят добровольные сокращения поставок до конца года. Рынок ожидал продления, но только на октябрь, поэтому новость позитивно отразилась на котировках.

Между тем, уход с горизонта ключевого драйвера может способствовать фиксации прибыли спекулянтами, что окажет давление на цены в ближайшие дни. Даже если полноценной коррекции удастся избежать, на краткосрочной дистанции дальнейший рост выглядит маловероятным.

Фьючерсы на Brent сделали мощный рывок за последние семь дней, прибавив более 8,5% и обновив максимумы этого года. После такого импульса логично будет увидеть разрядку. Тем не менее, среднесрочно цены в районе $90 за баррель вполне могут оказаться устойчивыми.

Что означают добровольные сокращения для рынка

Саудовская Аравия до конца года обещает держать добычу на 1 млн б/с ниже разрешенной квоты в рамках ОПЕК+. Россия будет сокращать экспортные поставки, которые должны оставаться на 300 тыс. б/с ниже уровня февраля 2023 года. Ранее предполагалось, что эти меры закончатся в октябре.

Совокупный объем выпадающих поставок составляет около 1,3% от всего мирового предложения и является достаточно чувствительным для мирового рынка. Другие страны могут постепенно наращивать добычу, пытаясь заместить выпадающие объемы. Но на короткой дистанции они не способны существенно увеличить добычу из-за недоинвестирования в прошлые годы.

Это означает дефицитный рынок до конца 2023 года, что будет способствовать дальнейшему снижению мировых запасов и более высокой средней цене на нефть в 2023—2024 гг..

В середине месяца выйдут обновленные прогнозы от наиболее авторитетных аналитических домов в этой отрасли: EIA, МЭА и ОПЕК. Рынок может внимательно следить за публикациями, которые будут учитывать новые вводные на стороне предложения.

Сегодня поздно вечером предварительные данные по запасам нефти представит Американский институт нефти (API).

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