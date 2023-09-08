Главные события на финансовых рынках за неделю

Минфин России с 7 сентября в семь раз увеличил ежедневные покупки валюты и золота по бюджетному правилу — до 13,15 млрд рублей. В течение месяца ведомство планирует потратить на покупку валюты 276,2 млрд рублей.

В ответ Банк России заявил, что планирует продать валюту на 150 млрд рублей с 14 по 22 сентября. Ежедневный объем продаж составит 21,4 млрд рублей. Эти меры призваны помочь укреплению рубля.

После выхода отчетности М. Видео снизились котировки облигаций. В первые два дня котировки падали в пределах 5−7% от номинала. Однако 30 августа цена упала еще на 10% от номинала, а на следующий день еще на столько же. Доходности превышали 40% годовых. Сегодня доходность бумаг составляет 20−25% годовых.

Тинькофф выпустил достаточно сильный отчет. Общая выручка за второй квартал 2023 года увеличилась на 21% — до 112 млрд рублей благодаря росту кредитного портфеля и расширению клиентской базы. Чистая прибыль за второй квартал 2023 года составила 20 млрд рублей, а рентабельность капитала достигла 35%.

По итогам полугодия компания заработала более 183 рублей на акцию, или 4,8% полугодовой акционерной доходности.

Согласно отчетности, выручка Fix Price увеличилась на 3%. Однако сопоставимые продажи году к году снизились на 7,9% на фоне эффекта высокой базы прошлого года и общей экономической неопределенности. Скорректированная чистая прибыль осталась на прошлогоднем уровне — более 12 млрд рублей. Но у компании второй квартал подряд снижаются продажи, а после выхода отчетности менеджмент не дал разъяснений по возможности смены юрисдикции компании, которая сейчас зарегистрирована на Кипре.

Компании продолжают переезжать. Акционеры таких компаний, как «Полиметалл», «Софтлайн», «Мать и Дитя», VK, UMC, а также «Глобалтранс», одобрили перерегистрацию в России. Акционеры «Русагро», «Эталона» и «Тинькофф» — в процессе. Переезд других компаний пока находится под вопросом.

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